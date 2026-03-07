中國2月黃金儲備 連續16個月增加

中東局勢升溫，也衝擊到以節慶等用品著名的「世界超市」浙江省義烏市；當地業者表示，戰爭期間沒人需要裝飾用品，已出現訂單延宕、貨物受損甚至客戶失聯情況。有商戶透露，曾有貨物「剛到碼頭，就被炸了」，還有中東貨主沒來得及打尾款就被炸死。他們現在只有盡量降低來自中東訂單的比重，其他能做的，「只有等待」。不過危難中也有真情，伊朗合夥人冒險堅持轉帳外貿分成被商戶回絕，要對方先留著錢保平安最重要。

2026-03-07 14:28