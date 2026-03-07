快訊

中國2月黃金儲備 連續16個月增加

中央社／ 上海7日電

中國官方最新統計資料顯示，截至今年2月底，中國外匯存底規模達3兆4278億美元，連續7個月成長；黃金儲備截至2月底為7422萬盎司，連續16個月增加。

中國國家外匯管理局今天公布最新統計資料顯示，截至今年2月底，外匯存底規模約為3兆4278億美元，較1月底增加287億美元，升幅0.85%。

中國國家外匯管理局表示，今年2月受到主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數上漲，全球主要金融資產價格漲跌互見，在匯率折算和資產價格變動等因素綜合作用下，外匯存底規模上升。

中國人民銀行（央行）7日公布最新黃金儲備資料顯示，截至今年2月底，中國黃金儲備為7422萬盎司，較1月底增加3萬盎司，連續16個月增加。

澎湃新聞7日報導援引專家解析。民生銀行首席經濟學家溫彬表示，2月份隨著地緣政治風險上升，全球投資者避險情緒也上升，資金從美股、商品等風險資產轉向美債和美元，美債長端收益率下降，美元指數上行，全球資產價格漲跌互見。

中銀證券全球首席經濟學家管濤指出，2月份外匯存底規模增加287億美元，此為連續第7個月增加，反映在主要經濟體貨幣政策及預期、宏觀經濟數據等因素影響下，匯率折算和資產價格變動帶來的正估值效應。

貨幣政策 中國人民銀行 美元指數

相關新聞

被賦予科技「新」任務 江蘇省長：外資進入江蘇形式跟投資發生大變化

江蘇省長劉小濤7日在江蘇代表團會議上表示，江蘇省正引導規上工業企業設立研發機構，同時對外資企業推出政策，支持外資企業設定研發中心，很多外資到江蘇投資就是看上科創資源。意味外資進入江蘇省的形式與投資發生很大變化。而這也是台資投資江蘇時必要關注的新動向。

陸查稅CFC鎖定7,000家 部分台商恐受波及

大陸國家稅務總局於農曆年前發動全國性受控外國公司（CFC）稅務調查，鎖定超過7,000家企業，要求在3月底前完成自查。在大陸的台籍會計師們表示，該規定並非最近公布，相關內容多年前就已經開始施行。台商其實可以選擇由台灣境外公司，直接投資第三地例如越南，而非透過大陸公司，就可以減少被調查且補稅的風險。

正面挑戰Vision Pro？PICO新一代旗艦產品搭載自研5奈米晶片

字節跳動旗下的品牌 PICO ，準備在下個月的遊戲開發者大會（GDC）上，展出代號為 Project Swan 的全新旗艦級 XR 眼鏡 。這款主打極致輕薄、重量僅約 100 克的空間運算設備，不僅將搭載 PICO 自行研發的5奈米晶片，螢幕畫素更一舉超越蘋果 Vision Pro，展現出強烈的競爭企圖心 。

穩就業面臨新變化新挑戰！大陸預計今年大學畢業生人數達1270萬

大陸官方預計，今年大學畢業生人數將達到1270萬，比去年的資料增加48萬。人力資源和社會保障部部長王曉萍，7日坦言不確定難預料因素同時增多，穩就業面臨新變化新挑戰。

陸2月外匯存底3.4兆美元連7個月增長 人行連16個月增持黃金

大陸國家外匯管理局7日發布，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，截至2026年2月末外匯存底規模為3.4兆美元， 較1月末上升287億美元，升幅為0.85%，已連續7個月保持增長。

貨到碼頭就被炸、客戶遇難沒付款…中東戰火讓義烏也難了

中東局勢升溫，也衝擊到以節慶等用品著名的「世界超市」浙江省義烏市；當地業者表示，戰爭期間沒人需要裝飾用品，已出現訂單延宕、貨物受損甚至客戶失聯情況。有商戶透露，曾有貨物「剛到碼頭，就被炸了」，還有中東貨主沒來得及打尾款就被炸死。他們現在只有盡量降低來自中東訂單的比重，其他能做的，「只有等待」。不過危難中也有真情，伊朗合夥人冒險堅持轉帳外貿分成被商戶回絕，要對方先留著錢保平安最重要。

