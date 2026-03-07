備戰高齡化社會 北京：各地做好養老設施布局

中國人口高齡化。中國民政部長陸治原今天表示，各地要做好科學規劃養老服務設施布局，加強養老服務人才培養培訓、推動職業技能等級認定，將「養老服務師」納入新職業。

中國14屆全國人大四次會議今天上午舉行民生主題記者會。

據央視7日直播，陸治原於會上表示，目前初步建立覆蓋城鄉的養老服務「一張網」，包括縣一級基本均有公辦養老機構；一半以上鄉鎮（街道）建成區域養老服務中心；在城市建設社區養老服務中心、在農村建設鄰里互助點、農村幸福院。

他說，政府聚焦發展村（社區）支持的居家養老服務，例如老年食堂，目前全國有近8萬個老年助餐點；今年向中度以上失能老年人發放養老服務消費補貼，目前累計核銷消費券人民幣17.2億元（約新台幣77.4億元），受益人數達89.2萬人。

陸治原表示，有關部門正從各面向加大支持養老服務系統，指導各地科學規劃養老服務設施佈局、制定養老服務國家標準和行業標準、發展智慧養老、加強養老服務人才培養培訓與推動職業技能等級認定，將養老服務師納入新職業。

他說，將在推動養老服務業上擴容、提質、增效。在擴容方面，未來5年持續建設縣級綜合養老服務管理平台、拓展區域養老服務中心功能、因地制宜擴大村（社區）養老服務站點，爭取在「十五五」（2026-2030年）末基本建成縣鄉村三級養老服務網路。

他提到，在提質方面，將加大養老機構設備更新力道，加強養老服務人才專項培訓，發展養老科技，加強養老服務品質安全管理。在增效方面，培育專業化、連鎖化、品牌化養老服務市場主體，大力發展居家養老服務，支持發展互助性養老服務。

據世界衛生組織（WHO）定義，65歲以上老年人口占總人口比率達7%為「高齡化社會」、達14%為「高齡社會」、達20%為「超高齡社會」。中國國家統計局統計資料顯示，截至2025年底，中國65歲以上人口達2.24億人，占總人口15.9%。