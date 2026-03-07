快訊

備戰高齡化社會 北京：各地做好養老設施布局

中央社／ 上海7日電

中國人口高齡化。中國民政部長陸治原今天表示，各地要做好科學規劃養老服務設施布局，加強養老服務人才培養培訓、推動職業技能等級認定，將「養老服務師」納入新職業。

中國14屆全國人大四次會議今天上午舉行民生主題記者會。

據央視7日直播，陸治原於會上表示，目前初步建立覆蓋城鄉的養老服務「一張網」，包括縣一級基本均有公辦養老機構；一半以上鄉鎮（街道）建成區域養老服務中心；在城市建設社區養老服務中心、在農村建設鄰里互助點、農村幸福院。

他說，政府聚焦發展村（社區）支持的居家養老服務，例如老年食堂，目前全國有近8萬個老年助餐點；今年向中度以上失能老年人發放養老服務消費補貼，目前累計核銷消費券人民幣17.2億元（約新台幣77.4億元），受益人數達89.2萬人。

陸治原表示，有關部門正從各面向加大支持養老服務系統，指導各地科學規劃養老服務設施佈局、制定養老服務國家標準和行業標準、發展智慧養老、加強養老服務人才培養培訓與推動職業技能等級認定，將養老服務師納入新職業。

他說，將在推動養老服務業上擴容、提質、增效。在擴容方面，未來5年持續建設縣級綜合養老服務管理平台、拓展區域養老服務中心功能、因地制宜擴大村（社區）養老服務站點，爭取在「十五五」（2026-2030年）末基本建成縣鄉村三級養老服務網路。

他提到，在提質方面，將加大養老機構設備更新力道，加強養老服務人才專項培訓，發展養老科技，加強養老服務品質安全管理。在增效方面，培育專業化、連鎖化、品牌化養老服務市場主體，大力發展居家養老服務，支持發展互助性養老服務。

據世界衛生組織（WHO）定義，65歲以上老年人口占總人口比率達7%為「高齡化社會」、達14%為「高齡社會」、達20%為「超高齡社會」。中國國家統計局統計資料顯示，截至2025年底，中國65歲以上人口達2.24億人，占總人口15.9%。

相關新聞

被賦予科技「新」任務 江蘇省長：外資進入江蘇形式跟投資發生大變化

江蘇省長劉小濤7日在江蘇代表團會議上表示，江蘇省正引導規上工業企業設立研發機構，同時對外資企業推出政策，支持外資企業設定研發中心，很多外資到江蘇投資就是看上科創資源。意味外資進入江蘇省的形式與投資發生很大變化。而這也是台資投資江蘇時必要關注的新動向。

陸查稅CFC鎖定7,000家 部分台商恐受波及

大陸國家稅務總局於農曆年前發動全國性受控外國公司（CFC）稅務調查，鎖定超過7,000家企業，要求在3月底前完成自查。在大陸的台籍會計師們表示，該規定並非最近公布，相關內容多年前就已經開始施行。台商其實可以選擇由台灣境外公司，直接投資第三地例如越南，而非透過大陸公司，就可以減少被調查且補稅的風險。

正面挑戰Vision Pro？PICO新一代旗艦產品搭載自研5奈米晶片

字節跳動旗下的品牌 PICO ，準備在下個月的遊戲開發者大會（GDC）上，展出代號為 Project Swan 的全新旗艦級 XR 眼鏡 。這款主打極致輕薄、重量僅約 100 克的空間運算設備，不僅將搭載 PICO 自行研發的5奈米晶片，螢幕畫素更一舉超越蘋果 Vision Pro，展現出強烈的競爭企圖心 。

穩就業面臨新變化新挑戰！大陸預計今年大學畢業生人數達1270萬

大陸官方預計，今年大學畢業生人數將達到1270萬，比去年的資料增加48萬。人力資源和社會保障部部長王曉萍，7日坦言不確定難預料因素同時增多，穩就業面臨新變化新挑戰。

陸2月外匯存底3.4兆美元連7個月增長 人行連16個月增持黃金

大陸國家外匯管理局7日發布，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，截至2026年2月末外匯存底規模為3.4兆美元， 較1月末上升287億美元，升幅為0.85%，已連續7個月保持增長。

貨到碼頭就被炸、客戶遇難沒付款…中東戰火讓義烏也難了

中東局勢升溫，也衝擊到以節慶等用品著名的「世界超市」浙江省義烏市；當地業者表示，戰爭期間沒人需要裝飾用品，已出現訂單延宕、貨物受損甚至客戶失聯情況。有商戶透露，曾有貨物「剛到碼頭，就被炸了」，還有中東貨主沒來得及打尾款就被炸死。他們現在只有盡量降低來自中東訂單的比重，其他能做的，「只有等待」。不過危難中也有真情，伊朗合夥人冒險堅持轉帳外貿分成被商戶回絕，要對方先留著錢保平安最重要。

