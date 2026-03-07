快訊

經典賽Live／高飛犧牲打再攻一分 五上中華9:0領先捷克

湧現加油車潮！下周汽油每公升大漲3.2元、柴油漲1.1元

聽新聞
0:00 / 0:00

韓中和平統一論壇　韓學者：應以4月川習會契機推動四方結束韓戰宣言

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
3月6日，韓中和平統一論壇在北京舉行。　 韓聯社
3月6日，韓中和平統一論壇在北京舉行。　 韓聯社

據韓聯社報導，2026年韓中和平統一論壇6日在北京假日酒店舉行，兩國學者圍繞「韓中合作促進韓半島和平共處」為主題展開討論。南韓成均館大學成均中國研究院名譽院長李熙玉指出，應以定於4月舉行的美中領導人會晤為契機，在朝美領導人形成共識的基礎上，推動韓朝美中四方發表結束韓戰的宣言，並就簽署和平協定展開討論。

北京大學歷史學系教授金東吉則認為，在當前東北亞局勢下，調整對美關係尤為重要。他表示，在處理對美關係時應避免其對南韓外交自主性造成限制，並推動中朝為實現半島和平共處開展合作。

中國政法大學教授韓獻棟表示，地區國家應正視美國減少介入已成為難以避免的趨勢，並探索相應替代方案。在美國放棄維護自由貿易秩序原則的背景下，東北亞國家應維護《中韓自由貿易協定》《區域全面經濟夥伴關係協定》等機制，維護地區經濟秩序穩定。

報導稱，出席活動的南韓駐華大使盧載憲致詞時表示，韓半島和平不僅關乎韓朝雙方的生存發展，也與東北亞地區的穩定密切相關。希望各方提出能夠推動朝鮮重返對話、實現半島和平的方案。

南韓 美國

延伸閱讀

宋濤：大陸對臺壓倒性優勢持續擴大「 十五五」更加有力推進統一進程

川習會3月底登場 美前駐中國大使：盼川普捍衛對台政策

韓統一部擬推進「和平宣言」 建構朝鮮半島和平機制

政協開幕 王滬寧：辦好孫中山誕辰160周年紀念

相關新聞

陸查稅CFC鎖定7,000家 部分台商恐受波及

大陸國家稅務總局於農曆年前發動全國性受控外國公司（CFC）稅務調查，鎖定超過7,000家企業，要求在3月底前完成自查。在大陸的台籍會計師們表示，該規定並非最近公布，相關內容多年前就已經開始施行。台商其實可以選擇由台灣境外公司，直接投資第三地例如越南，而非透過大陸公司，就可以減少被調查且補稅的風險。

穩就業面臨新變化新挑戰！大陸預計今年大學畢業生人數達1270萬

大陸官方預計，今年大學畢業生人數將達到1270萬，比去年的資料增加48萬。人力資源和社會保障部部長王曉萍，7日坦言不確定難預料因素同時增多，穩就業面臨新變化新挑戰。

韓中和平統一論壇　韓學者：應以4月川習會契機推動四方結束韓戰宣言

據韓聯社報導，2026年韓中和平統一論壇6日在北京假日酒店舉行，兩國學者圍繞「韓中合作促進韓半島和平共處」為主題展開討論。南韓成均館大學成均中國研究院名譽院長李熙玉指出，應以定於4月舉行的美中領導人會晤為契機，在朝美領導人形成共識的基礎上，推動韓朝美中四方發表結束韓戰的宣言，並就簽署和平協定展開討論。

陸2月外匯存底3.4兆美元連7個月增長 人行連16個月增持黃金

大陸國家外匯管理局7日發布，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，截至2026年2月末外匯存底規模為3.4兆美元， 較1月末上升287億美元，升幅為0.85%，已連續7個月保持增長。

受晶片漲價影響！奇瑞星途ET5漲2.3萬 成陸今年首官宣漲價汽車品牌

受晶片漲價等一系列因素影響，大陸奇瑞汽車旗下星途品牌宣布，星途ET5上調官方指導價，其中高配版本的210光學雷達智尊版車型上調人民幣5000元（約新台幣2.3萬元）。調整後，該版本官方指導價為人民幣16.49萬元（新台幣74萬元）。

美伊戰爭下中東創富神話破滅 陸商人恐面臨經濟崩潰

2026年2月28日，美以聯軍對伊朗實施針對性空襲，中東局勢迅速跌進全面戰爭深淵。伊朗對中東六國報復性打擊，戰火點燃波斯灣，把身處其中的數萬名中國大陸留學生、個體商戶、大型陸企員工推向生死的十字路口。從德黑蘭的防空洞到杜拜的高級辦公大樓，繁榮多年的「絲路貿易」瞬間被硝煙籠罩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。