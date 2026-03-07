快訊

穩就業面臨新變化新挑戰！大陸預計今年大學畢業生人數達1270萬

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸官方預計，今年大學畢業生人數將達到1270萬，圖為大陸畢業生。新華社
大陸官方預計，今年大學畢業生人數將達到1270萬，比去年的資料增加48萬。人力資源和社會保障部部長王曉萍，7日坦言不確定難預料因素同時增多，穩就業面臨新變化新挑戰。

王曉萍在全國人大會議民生主題記者會上強調，「十五五」時期（2026年至2030年）大陸經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，高品質發展前景廣闊，加上強大的制度優勢，實現就業大局穩定、態勢向好，「我們有信心、有能力」。

王曉萍也指出，大陸將深入實施就業優先戰略，強導向、擴管道、保重點，不斷推動高品質充分就業取得新進展。

王曉萍列出重點做好的三項工作，其中包括構建就業友好型發展方式。「我們正在會同有關部門編制『十五五』就業專項規劃，謀劃一批務實管用、含金量高的重大就業政策、行動計畫等，提高發展的就業帶動力。」

她也說：「我們也在研究相關政策，積極發揮人工智慧在創造新崗位和賦能傳統崗位方面的作用，推動實現技術進步與民生改善相協調的包容性發展。」

另一項重點做好的工作為實施穩崗擴容提質行動。王曉萍介紹，「穩崗」方面，加大對外貿、建築、住宿餐飲等勞動密集型行業的扶持，在促進行業發展中穩崗位。「擴容」方面，挖掘數位經濟、高階製造、現代服務等領域就業潛力，在推動產業升級中擴容量。「提質」方面，落實好最低工資標準調整機制，規範人力資源市場秩序，全面落實農民工工資支付保障制度等，在強化權益保障中提品質。

大陸官方也將重點做好強化精準施策，促進重點群體就業的工作。王曉萍說：「我們將深挖各管道就業潛力，拓展基層就業空間，幫助青年人在各行各業施展才幹。搶抓春招和離校前的時間視窗，推動就業公共服務提前進校園，開展大規模就業見習和能力實訓，引導青年人涵養職業精神，更好融入職場、融入社會。」

對於大齡勞動者，王曉萍表示，大陸官方將推出一批適合他們的技能培訓專案，深化勞務協作，拓寬農民工就業路子，對防止返貧致貧物件加強常態化就業幫扶，對困難群體開展就業援助，幫助他們穩定就業增收。

王曉萍也指出，今年以來，大陸官方組織開展春風行動暨就業援助季活動，已舉辦3萬1000場招聘會，發佈2200萬個職位。從春節後調研情況看，目前企業開工率、勞動者返崗率都達到九成以上，勞動力市場實現溫暖開局。接下來還將陸續推出系列服務活動，努力實現全年招聘不打烊、送崗不停歇。同時，用好用足穩崗返還、社保補貼、創業擔保貸款貼息等惠民惠企政策，用政策服務的力度提升民生保障的溫度。

全國人大 最低工資 大陸

相關新聞

陸查稅CFC鎖定7,000家 部分台商恐受波及

大陸國家稅務總局於農曆年前發動全國性受控外國公司（CFC）稅務調查，鎖定超過7,000家企業，要求在3月底前完成自查。在大陸的台籍會計師們表示，該規定並非最近公布，相關內容多年前就已經開始施行。台商其實可以選擇由台灣境外公司，直接投資第三地例如越南，而非透過大陸公司，就可以減少被調查且補稅的風險。

韓中和平統一論壇　韓學者：應以4月川習會契機推動四方結束韓戰宣言

據韓聯社報導，2026年韓中和平統一論壇6日在北京假日酒店舉行，兩國學者圍繞「韓中合作促進韓半島和平共處」為主題展開討論。南韓成均館大學成均中國研究院名譽院長李熙玉指出，應以定於4月舉行的美中領導人會晤為契機，在朝美領導人形成共識的基礎上，推動韓朝美中四方發表結束韓戰的宣言，並就簽署和平協定展開討論。

陸2月外匯存底3.4兆美元連7個月增長 人行連16個月增持黃金

大陸國家外匯管理局7日發布，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，截至2026年2月末外匯存底規模為3.4兆美元， 較1月末上升287億美元，升幅為0.85%，已連續7個月保持增長。

受晶片漲價影響！奇瑞星途ET5漲2.3萬 成陸今年首官宣漲價汽車品牌

受晶片漲價等一系列因素影響，大陸奇瑞汽車旗下星途品牌宣布，星途ET5上調官方指導價，其中高配版本的210光學雷達智尊版車型上調人民幣5000元（約新台幣2.3萬元）。調整後，該版本官方指導價為人民幣16.49萬元（新台幣74萬元）。

美伊戰爭下中東創富神話破滅 陸商人恐面臨經濟崩潰

2026年2月28日，美以聯軍對伊朗實施針對性空襲，中東局勢迅速跌進全面戰爭深淵。伊朗對中東六國報復性打擊，戰火點燃波斯灣，把身處其中的數萬名中國大陸留學生、個體商戶、大型陸企員工推向生死的十字路口。從德黑蘭的防空洞到杜拜的高級辦公大樓，繁榮多年的「絲路貿易」瞬間被硝煙籠罩。

