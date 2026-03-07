陸2月外匯存底3.4兆美元連7個月增長 人行連16個月增持黃金

大陸國家外匯管理局7日發布，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，截至2026年2月末外匯存底規模為3.4兆美元， 較1月末上升287億美元，升幅為0.85%，已連續7個月保持增長。

此外中國人民銀行（大陸央行）官網發布，大陸2月末黃金儲備報7422萬盎司，與上月相比增加3萬盎司，1月末為7419萬盎司，為連續第16個月增持黃金。

大陸外匯管理局指出，2026年2月，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數上漲，全球主要金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。

自2025年8月起，大陸外匯存底連續增長。具體來說，去年8月到12月，外匯存底分別增長299.19億美元、165.04億美元、46.85億美元、30.29億美元、114.97億美元，今年1月增加412.09億美元、2月增加287.29億美元。

外匯局表示，大陸經濟穩中有進、向新向優發展，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。

大陸央行增持黃金始於2024年11月，其中在2025年全年，大陸黃金儲備增加了86萬盎司。在先前連續18個月增持黃金後，央行2024年5月開始暫停增持黃金，當年11月重新出手增持。

華爾街見聞報導，本周由於美元大幅走強，黃金累跌2%，終結先前四周連漲勢頭。黃金遭遇了「雙重打擊」：首先，金價以美元計價，美元走強直接壓制金價；其次，在中東衝突爆發之前，黃金已累計上漲21%，處於高位，成為交易員在需要降低槓杆時最順手的減倉標的。

DoubleLine Capital首席執行官、被市場譽為「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）在一場訪談中稱，各國央行將黃金儲備降到了大約15%的水準，未來很可能會將翻倍。黃金儲備曾一度高達70%。如果他們只是提高到30%，那就是巨大的黃金需求。

世界黃金協會本周稱，2月全球黃金ETF淨流入53億美元，實現連續第九個月資金流入，並創下有史以來最強勁的年度開局。由於金價持續上漲推高估值，全球黃金資產管理總規模（AUM）攀升至7010億美元的歷史新高，全球持倉量達到4171噸。