中國官方稱財政「緊平衡」 要黨政機關過「緊日子」

中央社／ 台北7日電

中國財政部長藍佛安6日在全國人大經濟主題記者會上表示，當前中國財政呈現「緊平衡」態勢，要大力壓減低效無效支出，並重申黨政機關要過「緊日子」，並削減公務接待、會議培訓等經費。

據新加坡聯合早報6日報導，中國財政部長藍佛安6日在全國人大經濟主題記者會上說，當前國內外環境更趨複雜嚴峻，一方面財政收入增長承壓，另一方面民生等剛性支出需求不減，財政呈現「緊平衡」態勢，因此必須增收節支、強化管理。

中國去年全國財政收入較上年同期下滑1.7%，為2020年以來首次下降。地方財政收支矛盾同樣突出，超過半數省份調低今年財政收入預期增速。

不過，5日發布的政府工作報告，中國今年將延續更加積極的財政政策，維持4%左右的赤字率，財政支出總量首次超過人民幣30兆元（約新台幣138兆元）。

在創紀錄的財政支出規模下，藍佛安說，政府今年將強化財政資源統籌，盤活各類資金、資源、資產，聚「小錢」為「大錢」；同時也將深化「零基」預算改革，破除基數依賴，以事定錢，「尤其是要大力壓減低效無效支出」。

他重申，黨政機關要全面落實過緊日子要求，「用黨政機關的緊日子，換老百姓的好日子」。今年中央「三公」經費壓減7%以上，會議培訓等經費壓減10%；地方也從嚴從緊安排預算，節約資金超120億元。

陸媒上觀新聞7日報導指出，黨政機關過緊日子，削減公務接待、會議培訓等方面支出，省下來的錢，可以集中起來辦更多實事。

報導指出，在藍佛安宣布「過緊日子」同日，「關於2025年中央和地方預算執行情況與2026年中央和地方預算草案的報告」公開。報告顯示，今年財政政策一大重點是加大保障和改善民生力度，教育、社保、就業、醫療等與民生關聯最為緊密的領域財政支出保持增長。除了民生之外，財政資金也繼續向科技、促消費等領域傾斜。

全國人大 記者會 財政

