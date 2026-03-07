快訊

大陸兩會福建代表團開放日 官員對台工作說法低調

聯合報／ 記者廖士鋒／北京即時報導
大陸人大福建代表團，6日下午舉行開放團組會議。（記者廖士鋒／攝影）
大陸兩會期間，福建省代表團6日下午舉行開放團組會議，吸引大批日媒、港媒、台媒參加。不過今年會場上，主要官員並沒有多加著墨在對台相關的工作，僅有福建省長趙龍在整體講述工作時略為提到「積極促進兩岸的融合發展」等，他也提到林則徐的名人典故。

在開放團組會議的代表發言後，中共福建省委書記周祖翼回應了有關現代化產業體系的問題，指十五五規劃綱要建議與草案，明確把現代化產業體系擺在各項任務首位；他還公布統計，現場有76家媒體、118位記者採訪。福建省長趙龍則提到「充分發揮僑台特色優勢」、「積極促進兩岸的融合發展」等，也提到林則徐曾說「海納百川，有容乃大」。

整體來說，發言與受訪的領導幹部官員都沒有特別著墨在兩岸議題，僅有基層人員回應「台創園」等。

而根據大會提供給媒體相關文件，5日下午福建代表團全體會議審議大陸政府工作報告時，周祖翼說，福建要「堅決扛起經濟大省挑大樑責任、更好服務全國發展大局，高質量推進兩岸融合發展示範區建設、更好服務中央對台工作大局，全方位推動高質量發展，奮力實現『十五五』良好開局」。

此外，值得注意的是，今年福建代表團提供給媒體的189頁「福建省發展成就新聞報導素材」文本中，該省各部門共有25篇相關政策成果說明，幾乎全數都有涉台內容，凸顯該省各部門、各領域工作，都已經高度沁入了陸方對台工作大局。

其中，省台辦的篇章提到，福建省兩岸融合發展示範區建設，先後發布5批74條閩台融合措施，組織206個重點項目，總投資逾人民幣1兆元，「對台示範效應逐步顯現，影響日益擴大」。

文中介紹，「對台通道樞紐加快建設」，包含廈金通氣工程大嶝LNG氣源站已完成竣工驗收，廈門望嶝變電站和迎賓變電站已具備供電條件，廈金大橋（廈門段）、福馬通水（大陸側）等項目序時推進。福州機場二期、廈門翔安機場主體工程基本完工，2025年小三通客運航次進一步加密，從福建口岸入境大陸的台胞旅客超過100萬人次，同比增17.7%，向金門供水逾700萬噸，累計逾4600萬噸。

文中也指出，在閩台師、高校在讀台生，數量均居大陸前列還有兩岸共同標準持續深化、兩岸法律服務持續優化等，據統計，去年前往大陸福建參加各類涉台活動的台胞超過4萬人次。文中也表示，已引進14家台灣，從事在閩投資設立廣播電視節目製作經營公司。

福建 大陸 兩岸

頭號目標 陸拚新興產業「全面AI+」

大陸政府工作報告與十五五規畫（二○二六-二○三○年）草案皆提及加力做強現代化產業體系，大陸發改委主委鄭柵潔六日在人大經濟主題記者會上表示，加力支持新興產業、未來產業發展，「十五五」末（二○三○年）人工智慧（ＡＩ）相關產業規模將增長到人民幣十兆元（約新台幣四十六兆元）以上。

需求年增逾2倍 陸掀AI人才戰

隨著人工智慧（ＡＩ）技術快速滲透各行各業，春節後首周，大陸人才市場掀起ＡＩ搶人大戰，競爭愈發激烈。最新人才報告顯示，企業對掌握ＡＩ工具的人才需求年增逾兩倍，薪資水準明顯高於普通職位，反映ＡＩ正深刻重塑就業結構與人才格局。

陸查稅CFC鎖定7,000家 部分台商恐受波及

大陸國家稅務總局於農曆年前發動全國性受控外國公司（CFC）稅務調查，鎖定超過7,000家企業，要求在3月底前完成自查。在大陸的台籍會計師們表示，該規定並非最近公布，相關內容多年前就已經開始施行。台商其實可以選擇由台灣境外公司，直接投資第三地例如越南，而非透過大陸公司，就可以減少被調查且補稅的風險。

大陸兩會福建代表團開放日 官員對台工作說法低調

大陸兩會期間，福建省代表團6日下午舉行開放團組會議，吸引大批日媒、港媒、台媒參加。不過今年會場上，主要官員並沒有多加著墨在對台相關的工作，僅有福建省長趙龍在整體講述工作時略為提到「積極促進兩岸的融合發展」等，他也提到林則徐的名人典故。

法外交部反對陸對日出口管制 陸使館回擊法國雙重標準

對於中國大陸對日本進行出口管制，法國外交部副發言人聲稱，法國反對任何形式的經濟脅迫以及將出口管制武器化的做法，並對中方決定表示遺憾。大陸駐法大使館發言人回應表示，中方此舉旨在遏止日本擴軍備武步伐，制止日本「再軍事化」和擁核企圖，有關舉措完全正當、合理、合法。發言人並回擊法國是「雙重標準」。

上海今年首艘國際郵輪靠港 680多位外籍旅客99%免簽入境

據央視新聞客戶端報導，隨著免簽政策持續優化，入境遊市場進一步釋放潛力。 3月6日，上海港國際客運中心碼頭迎來今年首艘靠港北外灘的國際郵輪，有680多位外籍旅客開啟上海之旅，其中99%的旅客享有入境15天免簽待遇。

