法外交部反對陸對日出口管制 陸使館回擊法國雙重標準

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國大陸駐法國大使館回擊法國有關中國對日出口管制聲明。圖為陸駐法大使館。 取自大使館官網
中國大陸駐法國大使館回擊法國有關中國對日出口管制聲明。圖為陸駐法大使館。 取自大使館官網

對於中國大陸對日本進行出口管制，法國外交部副發言人聲稱，法國反對任何形式的經濟脅迫以及將出口管制武器化的做法，並對中方決定表示遺憾。大陸駐法大使館發言人回應表示，中方此舉旨在遏止日本擴軍備武步伐，制止日本「再軍事化」和擁核企圖，有關舉措完全正當、合理、合法。發言人並回擊法國是「雙重標準」。

使館發言人以答記者問形式回應稱，中方日前依法依規將日本有關實體列入出口管制管控名單和關注名單，旨在維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，遏止日本擴軍備武步伐，制止日本「再軍事化」和擁核企圖，有關舉措完全正當、合理、合法。

他說，中國始終堅持維護多邊貿易體系，致力於維護全球產供鏈安全穩定，始終執行公正、合理、非歧視的出口管制措施。中方此次列單僅針對少數日本軍工產業實體，相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來，更不會影響全球產供鏈穩定。

發言人稱， 中國才是西方國家經濟脅迫的受害者。我們反對在國際經貿問題上實行「雙重標準」。

國家安全 發言人 日本

相關新聞

頭號目標 陸拚新興產業「全面AI+」

大陸政府工作報告與十五五規畫（二○二六-二○三○年）草案皆提及加力做強現代化產業體系，大陸發改委主委鄭柵潔六日在人大經濟主題記者會上表示，加力支持新興產業、未來產業發展，「十五五」末（二○三○年）人工智慧（ＡＩ）相關產業規模將增長到人民幣十兆元（約新台幣四十六兆元）以上。

需求年增逾2倍 陸掀AI人才戰

隨著人工智慧（ＡＩ）技術快速滲透各行各業，春節後首周，大陸人才市場掀起ＡＩ搶人大戰，競爭愈發激烈。最新人才報告顯示，企業對掌握ＡＩ工具的人才需求年增逾兩倍，薪資水準明顯高於普通職位，反映ＡＩ正深刻重塑就業結構與人才格局。

陸查稅CFC鎖定7,000家 部分台商恐受波及

大陸國家稅務總局於農曆年前發動全國性受控外國公司（CFC）稅務調查，鎖定超過7,000家企業，要求在3月底前完成自查。在大陸的台籍會計師們表示，該規定並非最近公布，相關內容多年前就已經開始施行。台商其實可以選擇由台灣境外公司，直接投資第三地例如越南，而非透過大陸公司，就可以減少被調查且補稅的風險。

大陸兩會福建代表團開放日 官員對台工作說法低調

大陸兩會期間，福建省代表團6日下午舉行開放團組會議，吸引大批日媒、港媒、台媒參加。不過今年會場上，主要官員並沒有多加著墨在對台相關的工作，僅有福建省長趙龍在整體講述工作時略為提到「積極促進兩岸的融合發展」等，他也提到林則徐的名人典故。

上海今年首艘國際郵輪靠港 680多位外籍旅客99%免簽入境

據央視新聞客戶端報導，隨著免簽政策持續優化，入境遊市場進一步釋放潛力。 3月6日，上海港國際客運中心碼頭迎來今年首艘靠港北外灘的國際郵輪，有680多位外籍旅客開啟上海之旅，其中99%的旅客享有入境15天免簽待遇。

