法外交部反對陸對日出口管制 陸使館回擊法國雙重標準
對於中國大陸對日本進行出口管制，法國外交部副發言人聲稱，法國反對任何形式的經濟脅迫以及將出口管制武器化的做法，並對中方決定表示遺憾。大陸駐法大使館發言人回應表示，中方此舉旨在遏止日本擴軍備武步伐，制止日本「再軍事化」和擁核企圖，有關舉措完全正當、合理、合法。發言人並回擊法國是「雙重標準」。
使館發言人以答記者問形式回應稱，中方日前依法依規將日本有關實體列入出口管制管控名單和關注名單，旨在維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，遏止日本擴軍備武步伐，制止日本「再軍事化」和擁核企圖，有關舉措完全正當、合理、合法。
他說，中國始終堅持維護多邊貿易體系，致力於維護全球產供鏈安全穩定，始終執行公正、合理、非歧視的出口管制措施。中方此次列單僅針對少數日本軍工產業實體，相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來，更不會影響全球產供鏈穩定。
發言人稱， 中國才是西方國家經濟脅迫的受害者。我們反對在國際經貿問題上實行「雙重標準」。
