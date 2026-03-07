上海今年首艘國際郵輪靠港 680多位外籍旅客99%免簽入境

據央視新聞客戶端報導，隨著免簽政策持續優化，入境遊市場進一步釋放潛力。 3月6日，上海港國際客運中心碼頭迎來今年首艘靠港北外灘的國際郵輪，有680多位外籍旅客開啟上海之旅，其中99%的旅客享有入境15天免簽待遇。

報導稱，「七海探險家號」豪華郵輪於6日凌晨靠泊上海港國際客運中心碼頭，這也是2026年首艘靠泊北外灘的國際郵輪。

郵輪停泊後，入境旅客陸續走下舷梯，浦江兩岸地標建築令他們讚歎不已。在邊檢入境大廳，680多位外籍旅客辦結入境手續後，將開啟2天1晚的上海之旅。其中99%的旅客可享有外國旅遊團搭乘郵輪入境15天免簽政策。

該郵輪2月28日從菲律賓出發，上海是其停靠的第四站。隨著本輪郵輪靠泊，上海口岸即將迎來新一輪國際郵輪入境高峰。上海港國際客運中心碼頭預計今年郵輪進出港達20艘。