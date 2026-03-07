快訊

上海今年首艘國際郵輪靠港 680多位外籍旅客99%免簽入境

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
3月6日，上海港國際客運中心碼頭迎來今年首艘靠港北外灘的國際郵輪「七海探險家號」=舟680多位外籍旅客開啟上海之旅。 央視新聞客戶端
央視新聞客戶端報導，隨著免簽政策持續優化，入境遊市場進一步釋放潛力。 3月6日，上海港國際客運中心碼頭迎來今年首艘靠港北外灘的國際郵輪，有680多位外籍旅客開啟上海之旅，其中99%的旅客享有入境15天免簽待遇。

報導稱，「七海探險家號」豪華郵輪於6日凌晨靠泊上海港國際客運中心碼頭，這也是2026年首艘靠泊北外灘的國際郵輪。

郵輪停泊後，入境旅客陸續走下舷梯，浦江兩岸地標建築令他們讚歎不已。在邊檢入境大廳，680多位外籍旅客辦結入境手續後，將開啟2天1晚的上海之旅。其中99%的旅客可享有外國旅遊團搭乘郵輪入境15天免簽政策。

該郵輪2月28日從菲律賓出發，上海是其停靠的第四站。隨著本輪郵輪靠泊，上海口岸即將迎來新一輪國際郵輪入境高峰。上海港國際客運中心碼頭預計今年郵輪進出港達20艘。

央視 菲律賓 郵輪

頭號目標 陸拚新興產業「全面AI+」

大陸政府工作報告與十五五規畫（二○二六-二○三○年）草案皆提及加力做強現代化產業體系，大陸發改委主委鄭柵潔六日在人大經濟主題記者會上表示，加力支持新興產業、未來產業發展，「十五五」末（二○三○年）人工智慧（ＡＩ）相關產業規模將增長到人民幣十兆元（約新台幣四十六兆元）以上。

需求年增逾2倍 陸掀AI人才戰

隨著人工智慧（ＡＩ）技術快速滲透各行各業，春節後首周，大陸人才市場掀起ＡＩ搶人大戰，競爭愈發激烈。最新人才報告顯示，企業對掌握ＡＩ工具的人才需求年增逾兩倍，薪資水準明顯高於普通職位，反映ＡＩ正深刻重塑就業結構與人才格局。

陸查稅CFC鎖定7,000家 部分台商恐受波及

大陸國家稅務總局於農曆年前發動全國性受控外國公司（CFC）稅務調查，鎖定超過7,000家企業，要求在3月底前完成自查。在大陸的台籍會計師們表示，該規定並非最近公布，相關內容多年前就已經開始施行。台商其實可以選擇由台灣境外公司，直接投資第三地例如越南，而非透過大陸公司，就可以減少被調查且補稅的風險。

大陸兩會福建代表團開放日 官員對台工作說法低調

大陸兩會期間，福建省代表團6日下午舉行開放團組會議，吸引大批日媒、港媒、台媒參加。不過今年會場上，主要官員並沒有多加著墨在對台相關的工作，僅有福建省長趙龍在整體講述工作時略為提到「積極促進兩岸的融合發展」等，他也提到林則徐的名人典故。

法外交部反對陸對日出口管制 陸使館回擊法國雙重標準

對於中國大陸對日本進行出口管制，法國外交部副發言人聲稱，法國反對任何形式的經濟脅迫以及將出口管制武器化的做法，並對中方決定表示遺憾。大陸駐法大使館發言人回應表示，中方此舉旨在遏止日本擴軍備武步伐，制止日本「再軍事化」和擁核企圖，有關舉措完全正當、合理、合法。發言人並回擊法國是「雙重標準」。

