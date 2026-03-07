反制美國 陸加速擴張國產算力大網

在美國晶片出口管制逼迫下，大陸國產資料中心人工智慧（ＡＩ）晶片自主化進程正在加速。大陸政府鼓勵華為昇騰、寒武紀、天數智芯、士蘭微、海光等大陸國產圖形處理器（ＧＰＵ）加速研發，且出貨量或訂單量已超過一萬卡以上，儘管與輝達仍有差距，但大陸正以「國產替代」方式快速擴張。

大陸也在北京、上海、深圳、合肥等地大量建設ＡＩ算力中心，目標是形成「國內算力大網」，降低對美國ＧＰＵ的依賴。且採取阿里雲、華為雲、騰訊雲等國產雲服務替代，提供國產ＧＰＵ的雲端算力服務，形成「中國雲端閉環」，並向全球輸出大陸算力與ＡＩ生態。

大陸的核心目標是把美國能卡的點，一個一個變成「不可卡」，包括自主研發半導體製程設備、自主電子設計自動化（ＥＤＡ）工具、小晶片（Chiplet）和3Ｄ封裝的自主先進封裝，以及發展長鑫存儲、長江存儲的自主記憶體。雖然進度不如美國，但方向非常明確，那就是降低對美國技術的依賴。

根據國際研調ＩＤＣ數據顯示，二○二五年上半年大陸加速伺服器市場中，國產ＡＩ晶片市占率已提升至百分之卅五，較往年大幅增長，而輝達市占降至百分之六十二。

大陸政府也要求晶片製造商在增加新產能時，至少要使用百分之五十的國產設備，以推動打造自給自足半導體供應鏈的目標。這項規定雖未公開文件化，但近幾個月來，尋求政府批准設立或擴展工廠的晶片製造商被要求透過採購招標證明，至少一半的設備將使用中國製造。