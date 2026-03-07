陸商務部長談高貿易順差 統籌進出口 推動平衡發展

快訊

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／北京6日電

全球關注大陸貿易順差高的議題，大陸商務部部長王文濤6日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會表示，他們關注到大陸貿易1.2兆美元順差，也關注貿易夥伴觀點，下一步統籌進口和出口，推動貿易平衡發展。「出口和進口就像一輛車的兩輪，如果能夠平衡，車就開得平穩，走得更遠。」

王文濤說，2025外貿四字概括「穩、進、活、韌」。今年前兩個月外貿延續之前態勢，雖然數據還沒發布，但他透露比預期還要好。

王文濤表示，地緣衝突加劇，「每年都講更加不確定，現在沒有最不確定，只有更不確定。」今年仍加強「四統籌」。

他指出，一個統籌是促穩提質，加強中間品貿易、財稅制度等，聚焦新領域、新業態、數字貿易，推動AI、綠電裝備出口的增長，壯大外貿新功能；第二個統籌是多元化布局，他舉例去年大陸對美出口下降19.5%，但是按人民幣計算，大陸整體出口增長6.1%，一增一降是大陸（外貿）多元化布局的結果。未來將主動適應新形勢新變化，貿易投資一體化發展，辦好廣交會重點展會、商簽自貿協定

自貿協定

