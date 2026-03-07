快訊

陸十五五規劃 訂 AI 高標 四年後產業規模要增至46兆元

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／北京6日電
AI示意圖。路透
AI示意圖。路透

大陸政府工作報告與十五五規劃（2026-2030年）草案皆提及加力做強現代化產業體系，大陸發改委主委鄭柵潔6日在人大經濟主題記者會上表示，加力支持新興產業、未來產業發展，「十五五」末（2030年）人工智慧相關產業規模將增長到人民幣10兆元（約新台幣46兆元）以上。

今年兩會（政協、人大）適逢十五五開局之年，AI含量也高。「十五五」規劃建議明確提出，全面實施「AI＋」行動，以人工智慧引領科研範式變革，加強人工智慧同產業發展、文化建設、民生保障、社會治理相結合，搶佔人工智慧產業應用制高點，全方位賦能千行百業。

而對於「AI+」的討論也瀰漫在大陸各地人大代表小組討論中，比如上海交通大學校長丁奎嶺在上海代表團發言直指「高校的創新要利用AI來幹」，去年還推出涵蓋教學、科研、治理等內容的「AI十條」改革方案；全國人大代表、恒瑞醫藥董事長孫飄揚通過新華社表示，正圍繞「AI+新藥研發」進行探索，顯示兩會委員、代表從自身行業來思索如何讓「AI for everything」。

發展AI成為共識，而針對AI等高成長性工作需要政策支持，鄭柵潔表示，將做好三方面工作：一是在集成電路、衛星互聯網、國產大飛機、全國一體化算力網等領域，建設一批長鏈條、大體量的重大項目，投資規模都在千億級甚至兆級；二是將會同財政部、人民銀行等部門，再設立國家級併購基金，進一步暢通創業投資退出渠道，提高創投資本周轉效率，預計引導撬動各類資金規模超人民幣1兆元（約新台幣4.6兆元）；三是將推動軟體開發、數據加工等無形資產可「入帳」、能「變現」。

會上鼓勵發展AI相關消費，大陸商務部長王文濤6日在記者會中表示，今年大陸商務部將「以舊換新」政策從1.0升級到2.0，重點支持兩個方面：綠色智慧商品和線下實體零售，為新產業、新賽道換出市場空間、增添活力。在具體擴大增量方面，王文濤提及，要激發下沉市場消費活力，其中鼓勵發展「AI+」、「IP+」、沈浸式體驗等消費，引進大陸國內外品牌開設區域首店。

人工智慧 新華社 大陸

頭號目標 陸拚新興產業「全面AI+」

大陸政府工作報告與十五五規畫（二○二六-二○三○年）草案皆提及加力做強現代化產業體系，大陸發改委主委鄭柵潔六日在人大經濟主題記者會上表示，加力支持新興產業、未來產業發展，「十五五」末（二○三○年）人工智慧（ＡＩ）相關產業規模將增長到人民幣十兆元（約新台幣四十六兆元）以上。

需求年增逾2倍 陸掀AI人才戰

隨著人工智慧（ＡＩ）技術快速滲透各行各業，春節後首周，大陸人才市場掀起ＡＩ搶人大戰，競爭愈發激烈。最新人才報告顯示，企業對掌握ＡＩ工具的人才需求年增逾兩倍，薪資水準明顯高於普通職位，反映ＡＩ正深刻重塑就業結構與人才格局。

陸查稅CFC鎖定7,000家 部分台商恐受波及

大陸國家稅務總局於農曆年前發動全國性受控外國公司（CFC）稅務調查，鎖定超過7,000家企業，要求在3月底前完成自查。在大陸的台籍會計師們表示，該規定並非最近公布，相關內容多年前就已經開始施行。台商其實可以選擇由台灣境外公司，直接投資第三地例如越南，而非透過大陸公司，就可以減少被調查且補稅的風險。

陸十五五規劃 訂 AI 高標 四年後產業規模要增至46兆元

大陸政府工作報告與十五五規劃（2026-2030年）草案皆提及加力做強現代化產業體系，大陸發改委主委鄭柵潔6日在人大經濟主題記者會上表示，加力支持新興產業、未來產業發展，「十五五」末（2030年）人工智慧相關產業規模將增長到人民幣10兆元（約新台幣46兆元）以上。

人行：不靠貶值換貿易優勢

中國人民銀行行長潘功勝6日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會表示，今年以來人民幣對美元匯率有所升值，與大陸濟持續向好、美元指數走弱、企業季節性結匯等都有關，目前人民幣對美元雙邊的匯率水平處於這些年來的中值區間，他強調，「中國沒有必要也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢。」

陸商務部長談高貿易順差 統籌進出口 推動平衡發展

全球關注大陸貿易順差高的議題，大陸商務部部長王文濤6日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會表示，他們關注到大陸貿易1.2兆美元順差，也關注貿易夥伴觀點，下一步統籌進口和出口，推動貿易平衡發展。「出口和進口就像一輛車的兩輪，如果能夠平衡，車就開得平穩，走得更遠。」

