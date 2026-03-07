人行：不靠貶值換貿易優勢

快訊

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／北京6日電
中國人民銀行行長潘功勝6日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會表示，今年以來人民幣對美元匯率有所升值，與大陸濟持續向好、美元指數走弱、企業季節性結匯等都有關。（路透）

中國人民銀行行長潘功勝6日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會表示，今年以來人民幣對美元匯率有所升值，與大陸濟持續向好、美元指數走弱、企業季節性結匯等都有關，目前人民幣對美元雙邊的匯率水平處於這些年來的中值區間，他強調，「中國沒有必要也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢。」

對於外界關心的匯率方面，潘功勝說，匯率影響因素很複雜，與地緣政治、突發事件、金融市場有關，目前變化大、不確定性很強，比如美以對伊朗打擊，市場避險情緒大幅上升，經過多年發展，大陸外匯參與主體更有韌性，人行為企業管理避險提供服務。

潘功勝說，過去兩個月時間，在公開市場各項工具淨投放中長期資金約人民幣2兆元，總體看，社會融資條件處於寬鬆狀態，金融總量合理增長。社會綜合融資成本低位運行。1月，新發放企業貸款和個人住房貸款的加權平均利率分別為3.2%和3.1%，處於歷史低位。

潘功勝表示，將會根據經濟金融形勢的變化以及宏觀經濟的運行情況，引導和調控好利率水平，促進社會綜合融資成本低位運行，強化利率政策執行和監督，對於一些不合理的、容易消減貨幣政策傳導效果的市場行為加強規範，要求銀行向企業明確展示貸款的年化綜合融資成本，規範融資中間費。

潘功勝指出，2026年人民銀行將實施適度寬鬆的貨幣政策，靈活高效地運用降準降息等多種貨幣政策工具，發揮增量和存量、貨幣政策和財政政策的集成協同效應。

在數量上，將綜合運用短、中、長期的政策工具，保證市場的流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長，同經濟增長、價格水平的預期目標相匹配。

陸貿易順差創新高引關注 陸商務部長：將推動貿易平衡發展

陸發改委：今年GDP增量超人民幣6兆 「十五五」末人工智能達10兆以上

大陸工作報告提千億專項資金 專家：有望撬動10兆信貸助內需

陸政府工作報告明公布 野村估GDP目標小幅下調至4.5-5%區間

頭號目標 陸拚新興產業「全面AI+」

大陸政府工作報告與十五五規畫（二○二六-二○三○年）草案皆提及加力做強現代化產業體系，大陸發改委主委鄭柵潔六日在人大經濟主題記者會上表示，加力支持新興產業、未來產業發展，「十五五」末（二○三○年）人工智慧（ＡＩ）相關產業規模將增長到人民幣十兆元（約新台幣四十六兆元）以上。

需求年增逾2倍 陸掀AI人才戰

隨著人工智慧（ＡＩ）技術快速滲透各行各業，春節後首周，大陸人才市場掀起ＡＩ搶人大戰，競爭愈發激烈。最新人才報告顯示，企業對掌握ＡＩ工具的人才需求年增逾兩倍，薪資水準明顯高於普通職位，反映ＡＩ正深刻重塑就業結構與人才格局。

陸查稅CFC鎖定7,000家 部分台商恐受波及

大陸國家稅務總局於農曆年前發動全國性受控外國公司（CFC）稅務調查，鎖定超過7,000家企業，要求在3月底前完成自查。在大陸的台籍會計師們表示，該規定並非最近公布，相關內容多年前就已經開始施行。台商其實可以選擇由台灣境外公司，直接投資第三地例如越南，而非透過大陸公司，就可以減少被調查且補稅的風險。

陸十五五規劃 訂 AI 高標 四年後產業規模要增至46兆元

大陸政府工作報告與十五五規劃（2026-2030年）草案皆提及加力做強現代化產業體系，大陸發改委主委鄭柵潔6日在人大經濟主題記者會上表示，加力支持新興產業、未來產業發展，「十五五」末（2030年）人工智慧相關產業規模將增長到人民幣10兆元（約新台幣46兆元）以上。

陸商務部長談高貿易順差 統籌進出口 推動平衡發展

全球關注大陸貿易順差高的議題，大陸商務部部長王文濤6日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會表示，他們關注到大陸貿易1.2兆美元順差，也關注貿易夥伴觀點，下一步統籌進口和出口，推動貿易平衡發展。「出口和進口就像一輛車的兩輪，如果能夠平衡，車就開得平穩，走得更遠。」

