聽新聞
0:00 / 0:00

AI競賽 電力建設成決勝關鍵

聯合報／ 特派記者黃雅慧／北京報導

大陸官方早前公布二○二五年大陸全年用電量超過十萬億千瓦時（十兆度電），高居世界第一，是美國全年用電量的‌兩倍多‌。但ＡＩ的發展需要更多電力等基礎建設。大陸國家電網表示，十五五期間（二○二六年–二○三○年），預計再投資固定資產人民幣四兆元，包括電網改革等，金額比上一個五年整整增長了百分之四十。

另據華夏能源網報導，展望十五五，大陸國內發電新增裝機有望達到十五億千瓦，新能源年均新增裝機二億千瓦以上，水利固定資產投資較「十四五」增長百分之三十。

大陸國家能源局數據顯示，截至二○二五年底，大陸累計發電裝機容量達三十八點九億千瓦，年增百分之十六點一，相當於約一百七十座三峽電站總裝機量，遠超Ｇ七國家之和，發電量占全球總量的三分之一。

今年大陸政府工作報告首次提出「打造智慧經濟新形態」，要「實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程」。意味為ＡＩ個層面發展進行鋪路與準備，ＡＩ的盡頭是電力。

輝達執行長黃仁勳去年底表示，抑制人工智慧（ＡＩ）未來發展的將不是晶片而是電力，預料將開始以自家核能反應爐向旗下資料中心供電；特斯拉ＣＥＯ馬斯克直言限制ＡＩ發展的最大樽頸是電力，各項推動能源搭建的投資，都會成為ＡＩ發展的受惠者。

ＡＩ電熱正從資本市場席捲至一線。大陸在電力設備占據要角。投研邦引述公開數據顯示，二○二五年至今，大陸企業上海電氣、東方電氣、特變電工、國電南瑞、思源電氣、平高電氣、許繼電氣七大廠商累計訂單額或超人民幣三千二百億。

資本市場 馬斯克 黃仁勳 AI 電力

延伸閱讀

陸2026政府工作報告 李強：聚焦5大產業 科技領域拚國產替代

發展分散供電 強化韌性

供電挑戰 曾文生：用電增量 高達2.5倍

放眼平價 京東劉強東創遊艇品牌

相關新聞

頭號目標 陸拚新興產業「全面AI+」

大陸政府工作報告與十五五規畫（二○二六-二○三○年）草案皆提及加力做強現代化產業體系，大陸發改委主委鄭柵潔六日在人大經濟主題記者會上表示，加力支持新興產業、未來產業發展，「十五五」末（二○三○年）人工智慧（ＡＩ）相關產業規模將增長到人民幣十兆元（約新台幣四十六兆元）以上。

35年最低 陸GDP目標成長4.5至5%

大陸國務院總理李強昨天在十四屆全國人大四次會議做政府工作報告，將今年國內生產總值（ＧＤＰ）增長目標設定在百分之四點五至百分之五，這是自一九九一年以來、近三十五年設定的最低增長目標。分析指出，這釋出經濟重質而非量的轉向訊號，並為後續政策留有空間。

需求年增逾2倍 陸掀AI人才戰

隨著人工智慧（ＡＩ）技術快速滲透各行各業，春節後首周，大陸人才市場掀起ＡＩ搶人大戰，競爭愈發激烈。最新人才報告顯示，企業對掌握ＡＩ工具的人才需求年增逾兩倍，薪資水準明顯高於普通職位，反映ＡＩ正深刻重塑就業結構與人才格局。

陸查稅CFC鎖定7,000家 部分台商恐受波及

大陸國家稅務總局於農曆年前發動全國性受控外國公司（CFC）稅務調查，鎖定超過7,000家企業，要求在3月底前完成自查。在大陸的台籍會計師們表示，該規定並非最近公布，相關內容多年前就已經開始施行。台商其實可以選擇由台灣境外公司，直接投資第三地例如越南，而非透過大陸公司，就可以減少被調查且補稅的風險。

就業問題放「四穩」首位 陸官員：存在技能、意願不匹配問題

大陸國務院總理李強昨天在政府工作報告裡多次提到就業。政府工作報告起草官員解讀稱，大陸今年需要新增就業一千二百萬人，現在就業的結構性問題主要是技能不匹配與就業意願不匹配。

反制美國 陸加速擴張國產算力大網

在美國晶片出口管制逼迫下，大陸國產資料中心人工智慧（ＡＩ）晶片自主化進程正在加速。大陸政府鼓勵華為昇騰、寒武紀、天數智芯、士蘭微、海光等大陸國產圖形處理器（ＧＰＵ）加速研發，且出貨量或訂單量已超過一萬卡以上，儘管與輝達仍有差距，但大陸正以「國產替代」方式快速擴張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。