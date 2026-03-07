AI競賽 電力建設成決勝關鍵

大陸官方早前公布二○二五年大陸全年用電量超過十萬億千瓦時（十兆度電），高居世界第一，是美國全年用電量的‌兩倍多‌。但ＡＩ的發展需要更多電力等基礎建設。大陸國家電網表示，十五五期間（二○二六年–二○三○年），預計再投資固定資產人民幣四兆元，包括電網改革等，金額比上一個五年整整增長了百分之四十。

另據華夏能源網報導，展望十五五，大陸國內發電新增裝機有望達到十五億千瓦，新能源年均新增裝機二億千瓦以上，水利固定資產投資較「十四五」增長百分之三十。

大陸國家能源局數據顯示，截至二○二五年底，大陸累計發電裝機容量達三十八點九億千瓦，年增百分之十六點一，相當於約一百七十座三峽電站總裝機量，遠超Ｇ七國家之和，發電量占全球總量的三分之一。

今年大陸政府工作報告首次提出「打造智慧經濟新形態」，要「實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程」。意味為ＡＩ個層面發展進行鋪路與準備，ＡＩ的盡頭是電力。

輝達執行長黃仁勳去年底表示，抑制人工智慧（ＡＩ）未來發展的將不是晶片而是電力，預料將開始以自家核能反應爐向旗下資料中心供電；特斯拉ＣＥＯ馬斯克直言限制ＡＩ發展的最大樽頸是電力，各項推動能源搭建的投資，都會成為ＡＩ發展的受惠者。

ＡＩ電熱正從資本市場席捲至一線。大陸在電力設備占據要角。投研邦引述公開數據顯示，二○二五年至今，大陸企業上海電氣、東方電氣、特變電工、國電南瑞、思源電氣、平高電氣、許繼電氣七大廠商累計訂單額或超人民幣三千二百億。