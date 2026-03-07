聽新聞
需求年增逾2倍 陸掀AI人才戰

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

隨著人工智慧（ＡＩ）技術快速滲透各行各業，春節後首周，大陸人才市場掀起ＡＩ搶人大戰，競爭愈發激烈。最新人才報告顯示，企業對掌握ＡＩ工具的人才需求年增逾兩倍，薪資水準明顯高於普通職位，反映ＡＩ正深刻重塑就業結構與人才格局。

據第一財經，大陸求職平台「獵聘」發布的「二○二六節後開工首周人才供需趨勢洞察報告」顯示，明確要求ＡＩ能力的職位年增百分之二一五點六一，平均年薪人民幣二十七點三四萬元（約一二五萬台幣），且已從技術擴散至產品、運營、創意等多職能，成為通用能力。

具身智能領域首周新發職位年增百分之七十三點六五，平均年薪三十三點三八萬元人民幣（約一五０萬台幣）。技術已與汽車、製造、物流等產業融合，形成「硬體+軟體+場景」增長模式。製程工程師、算法工程師、產品經理等職能增幅均超百分之三十，反映先進製造、新能源及ＡＩ核心技術人才需求強勁。

ＡＩ搶人大戰在金融科技領域同樣火熱。財聯社提到，券商、私募及大型科技公司加速ＡＩ人才布局。廣發證券開設招聘專場，涵蓋前端產品設計、後端運維、算法開發等十一個職位，地點分布於廣州、深圳、上海三大金融核心城市。

百億量化私募如九坤、寬德、鳴石等，聚焦量化策略與ＡＩ算法研發，實習生薪資每日六百至二千元人民幣，正式職位年薪最高達二百萬至二百五十萬元（九百廿萬至一千一百五十萬台幣）。

大型科技公司亦加碼招聘，騰訊、字節跳動、螞蟻集團、百度、美團等在ＡＩ大模型團隊擴張，涵蓋算法、前後端開發及安全研發。人才呈雙向流動，大廠技術人員被券商、私募挖角，金融人才亦流向大廠參與產品開發。

城市分布方面，上海、深圳、北京新發職位占比居前，武漢、長沙等中西部城市快速崛起。報告指出，招聘市場呈現「核心引領、多點開花、區域協同」特徵，人才正從一線城市向周邊衛星城市及產業帶擴散。

金融科技 職位 AI 求職 大陸

相關新聞

頭號目標 陸拚新興產業「全面AI+」

大陸政府工作報告與十五五規畫（二○二六-二○三○年）草案皆提及加力做強現代化產業體系，大陸發改委主委鄭柵潔六日在人大經濟主題記者會上表示，加力支持新興產業、未來產業發展，「十五五」末（二○三○年）人工智慧（ＡＩ）相關產業規模將增長到人民幣十兆元（約新台幣四十六兆元）以上。

35年最低 陸GDP目標成長4.5至5%

大陸國務院總理李強昨天在十四屆全國人大四次會議做政府工作報告，將今年國內生產總值（ＧＤＰ）增長目標設定在百分之四點五至百分之五，這是自一九九一年以來、近三十五年設定的最低增長目標。分析指出，這釋出經濟重質而非量的轉向訊號，並為後續政策留有空間。

陸查稅CFC鎖定7,000家 部分台商恐受波及

大陸國家稅務總局於農曆年前發動全國性受控外國公司（CFC）稅務調查，鎖定超過7,000家企業，要求在3月底前完成自查。在大陸的台籍會計師們表示，該規定並非最近公布，相關內容多年前就已經開始施行。台商其實可以選擇由台灣境外公司，直接投資第三地例如越南，而非透過大陸公司，就可以減少被調查且補稅的風險。

就業問題放「四穩」首位 陸官員：存在技能、意願不匹配問題

大陸國務院總理李強昨天在政府工作報告裡多次提到就業。政府工作報告起草官員解讀稱，大陸今年需要新增就業一千二百萬人，現在就業的結構性問題主要是技能不匹配與就業意願不匹配。

反制美國 陸加速擴張國產算力大網

在美國晶片出口管制逼迫下，大陸國產資料中心人工智慧（ＡＩ）晶片自主化進程正在加速。大陸政府鼓勵華為昇騰、寒武紀、天數智芯、士蘭微、海光等大陸國產圖形處理器（ＧＰＵ）加速研發，且出貨量或訂單量已超過一萬卡以上，儘管與輝達仍有差距，但大陸正以「國產替代」方式快速擴張。

