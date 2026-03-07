需求年增逾2倍 陸掀AI人才戰

隨著人工智慧（ＡＩ）技術快速滲透各行各業，春節後首周，大陸人才市場掀起ＡＩ搶人大戰，競爭愈發激烈。最新人才報告顯示，企業對掌握ＡＩ工具的人才需求年增逾兩倍，薪資水準明顯高於普通職位，反映ＡＩ正深刻重塑就業結構與人才格局。

據第一財經，大陸求職平台「獵聘」發布的「二○二六節後開工首周人才供需趨勢洞察報告」顯示，明確要求ＡＩ能力的職位年增百分之二一五點六一，平均年薪人民幣二十七點三四萬元（約一二五萬台幣），且已從技術擴散至產品、運營、創意等多職能，成為通用能力。

具身智能領域首周新發職位年增百分之七十三點六五，平均年薪三十三點三八萬元人民幣（約一五０萬台幣）。技術已與汽車、製造、物流等產業融合，形成「硬體+軟體+場景」增長模式。製程工程師、算法工程師、產品經理等職能增幅均超百分之三十，反映先進製造、新能源及ＡＩ核心技術人才需求強勁。

ＡＩ搶人大戰在金融科技領域同樣火熱。財聯社提到，券商、私募及大型科技公司加速ＡＩ人才布局。廣發證券開設招聘專場，涵蓋前端產品設計、後端運維、算法開發等十一個職位，地點分布於廣州、深圳、上海三大金融核心城市。

百億量化私募如九坤、寬德、鳴石等，聚焦量化策略與ＡＩ算法研發，實習生薪資每日六百至二千元人民幣，正式職位年薪最高達二百萬至二百五十萬元（九百廿萬至一千一百五十萬台幣）。

大型科技公司亦加碼招聘，騰訊、字節跳動、螞蟻集團、百度、美團等在ＡＩ大模型團隊擴張，涵蓋算法、前後端開發及安全研發。人才呈雙向流動，大廠技術人員被券商、私募挖角，金融人才亦流向大廠參與產品開發。

城市分布方面，上海、深圳、北京新發職位占比居前，武漢、長沙等中西部城市快速崛起。報告指出，招聘市場呈現「核心引領、多點開花、區域協同」特徵，人才正從一線城市向周邊衛星城市及產業帶擴散。