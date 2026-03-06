歐盟推新法案擬降低對陸依賴 陸：構成制度性歧視

歐盟執委會4日公布新法案，擬透過設定本地製造的要求，提升歐盟製造業競爭力，被視為是為了降低對中國進口商品的依賴。大陸商務部今天對此回應，這些做法構成了嚴重的投資壁壘和制度性歧視，將密切關注相關立法進程，認真評估對中方利益的影響，並將堅決維護中國企業合法正當權益。

歐盟執委會4日公布的《工業加速器法案》（Industrial Accelerator Act，IAA），目標是確保到2035年時，製造業佔歐盟國家產出的比例能從目前的14%提升至20%。根據公報，這項提案接下來將提交歐洲議會和歐盟理事會審議協商。

路透指出，該項舉措的目的是要避免過度依賴廉價的中國進口產品。

據大陸商務部官網，大陸商務部新聞發言人以「答記者問」形式對此表示，相關法案對於外國企業投資電池、電動汽車、太陽能發電、關鍵原材料四大行業設置了強制技術轉讓、外資股比、產品本地含量及本地員工等限制條款，且相關限制僅適用於在上述行業全球產能佔比超過40%的第三國投資者，並在公共採購領域明確提出「歐盟製造優先」。

該發言人指出，這些做法構成了嚴重的投資壁壘和制度性歧視，涉嫌違反最惠國待遇原則，進一步加大了中國企業投資歐盟的不確定性。中方對此表示嚴重關切。

該發言人並稱，中方認為，歐方以發展歐盟相關產業和推動綠色轉型為由，築牆設壘，大搞保護主義，不僅適得其反，而且將破壞規則，破壞公平競爭，擾亂全球產供鏈穩定。

該回應最後表示，實踐證明，保護主義提升不了競爭力，開放合作才是發展正道。中歐互為重要經貿夥伴，在應對氣候變化、推動綠色轉型方面有著廣泛的共同利益和積極的合作成果。呼籲歐方帶頭遵守世貿規則，盡快回到公平透明和非歧視的合作軌道上來，不要在破壞規則和保護主義道路上越走越遠。中方將密切關注相關立法進程，認真評估對中方利益的影響，並將堅決維護中國企業合法正當權益。