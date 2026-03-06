快訊

歐盟推新法案擬降低對陸依賴 陸：構成制度性歧視

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
歐盟推新法案擬降低對中國大陸的依賴。（路透）
歐盟執委會4日公布新法案，擬透過設定本地製造的要求，提升歐盟製造業競爭力，被視為是為了降低對中國進口商品的依賴。大陸商務部今天對此回應，這些做法構成了嚴重的投資壁壘和制度性歧視，將密切關注相關立法進程，認真評估對中方利益的影響，並將堅決維護中國企業合法正當權益。

歐盟執委會4日公布的《工業加速器法案》（Industrial Accelerator Act，IAA），目標是確保到2035年時，製造業佔歐盟國家產出的比例能從目前的14%提升至20%。根據公報，這項提案接下來將提交歐洲議會和歐盟理事會審議協商。

路透指出，該項舉措的目的是要避免過度依賴廉價的中國進口產品。

據大陸商務部官網，大陸商務部新聞發言人以「答記者問」形式對此表示，相關法案對於外國企業投資電池、電動汽車太陽能發電、關鍵原材料四大行業設置了強制技術轉讓、外資股比、產品本地含量及本地員工等限制條款，且相關限制僅適用於在上述行業全球產能佔比超過40%的第三國投資者，並在公共採購領域明確提出「歐盟製造優先」。

該發言人指出，這些做法構成了嚴重的投資壁壘和制度性歧視，涉嫌違反最惠國待遇原則，進一步加大了中國企業投資歐盟的不確定性。中方對此表示嚴重關切。

該發言人並稱，中方認為，歐方以發展歐盟相關產業和推動綠色轉型為由，築牆設壘，大搞保護主義，不僅適得其反，而且將破壞規則，破壞公平競爭，擾亂全球產供鏈穩定。

該回應最後表示，實踐證明，保護主義提升不了競爭力，開放合作才是發展正道。中歐互為重要經貿夥伴，在應對氣候變化、推動綠色轉型方面有著廣泛的共同利益和積極的合作成果。呼籲歐方帶頭遵守世貿規則，盡快回到公平透明和非歧視的合作軌道上來，不要在破壞規則和保護主義道路上越走越遠。中方將密切關注相關立法進程，認真評估對中方利益的影響，並將堅決維護中國企業合法正當權益。

電動汽車 太陽能發電 中方

相關新聞

人行行長潘功勝：中國沒有必要也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢

中國人民銀行行長潘功勝6日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會表示，今年以來人民幣對美元匯率有所升值，與大陸濟持續向好、美元指數走弱、企業季節性結匯等都有關。目前人民幣對美元雙邊的匯率水平處於這些年來的中值區間，他強調，「中國沒有必要也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢。」

35年最低 陸GDP目標成長4.5至5%

大陸國務院總理李強昨天在十四屆全國人大四次會議做政府工作報告，將今年國內生產總值（ＧＤＰ）增長目標設定在百分之四點五至百分之五，這是自一九九一年以來、近三十五年設定的最低增長目標。分析指出，這釋出經濟重質而非量的轉向訊號，並為後續政策留有空間。

陸貿易順差創新高引關注 陸商務部長：將推動貿易平衡發展

全球關注大陸貿易順差高的議題，大陸商務部部長王文濤6日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會表示，他們關注到大陸貿易1.2兆美元順差，也關注貿易夥伴觀點，下一步統籌進口和出口，推動貿易平衡發展。「出口和進口就像一輛車的兩輪，如果能夠平衡，車就開得平穩，走得更遠。」

陸查稅CFC鎖定7,000家 部分台商恐受波及

大陸國家稅務總局於農曆年前發動全國性受控外國公司（CFC）稅務調查，鎖定超過7,000家企業，要求在3月底前完成自查。在大陸的台籍會計師們表示，該規定並非最近公布，相關內容多年前就已經開始施行。台商其實可以選擇由台灣境外公司，直接投資第三地例如越南，而非透過大陸公司，就可以減少被調查且補稅的風險。

安全評估後 中國恢復部分中東地區航班

美國與以色列對伊朗發動軍事行動嚴重影響中東地區多國航班運行。據報導，在安全評估後，中國多家航空公司近日恢復部分飛往中東地...

北京壽司郎爆食安風波遭調查 日本母公司股價重挫

日中關係緊張之際，北京市一家壽司郎遭投訴生魚片上有寄生蟲卵，在中國社群引發關注後，當地市場監管局宣布立案調查。消息傳出後...

