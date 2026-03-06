瑞銀宋宇提出中國「兩會」五個核心洞見 地產政策方向正在發生轉折

瑞銀證券首席中國經濟學家宋宇針對中國「兩會」，提出五個核心洞見。第一，GDP政策目標4.5-5%區間為政策執行留出靈活空間，核心仍然是力爭取得接近5%的結果。第二，政策協調無論在基調上還是實際執行上，都出現了積極變化。第三，房地產政策自12月以來已經出現方向性調整，並延續了較為積極的基調。第四，對低收入人群的保障，有望比前幾年進一步加大力度。第五，科技支持在各項政策中屬於重中之重。

針對市場最關注的中國地產問題，宋宇表示，此次「兩會」 對房地產有一個比較積極的定調。「而且不僅僅是房地產本身，還包括與房地產相關的城鎮化等方面的積極定調，我覺得在當下非常重要。現在有了比較積極的定調，但不能只看調子，還是要看具體政策。從12月《求是》的文章發布之後，我們看到包括北京、上海在內的多個地區出台了一些放鬆措施，例如放鬆限購、增加補貼等，這是一個積極的變化。」

此外，從人民銀行到財政部，例如財政部協同其他部門降低了與房地產相關的費用，人民銀行在上一次周行長的會議上，也降低了商業地產首付比例的要求。目前為止，這些政策在力度上還不算特別大，但越來越多投資者已經認識到政策方向正在發生轉折，開始逐步加大支持力度。