瑞銀宋宇提出中國「兩會」五個核心洞見 地產政策方向正在發生轉折

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
圖為北京市一處興建中住宅。（中新社）

瑞銀證券首席中國經濟學家宋宇針對中國「兩會」，提出五個核心洞見。第一，GDP政策目標4.5-5%區間為政策執行留出靈活空間，核心仍然是力爭取得接近5%的結果。第二，政策協調無論在基調上還是實際執行上，都出現了積極變化。第三，房地產政策自12月以來已經出現方向性調整，並延續了較為積極的基調。第四，對低收入人群的保障，有望比前幾年進一步加大力度。第五，科技支持在各項政策中屬於重中之重。

針對市場最關注的中國地產問題，宋宇表示，此次「兩會」 對房地產有一個比較積極的定調。「而且不僅僅是房地產本身，還包括與房地產相關的城鎮化等方面的積極定調，我覺得在當下非常重要。現在有了比較積極的定調，但不能只看調子，還是要看具體政策。從12月《求是》的文章發布之後，我們看到包括北京、上海在內的多個地區出台了一些放鬆措施，例如放鬆限購、增加補貼等，這是一個積極的變化。」

此外，從人民銀行到財政部，例如財政部協同其他部門降低了與房地產相關的費用，人民銀行在上一次周行長的會議上，也降低了商業地產首付比例的要求。目前為止，這些政策在力度上還不算特別大，但越來越多投資者已經認識到政策方向正在發生轉折，開始逐步加大支持力度。

房地產 兩會 財政部

相關新聞

人行行長潘功勝：中國沒有必要也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢

中國人民銀行行長潘功勝6日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會表示，今年以來人民幣對美元匯率有所升值，與大陸濟持續向好、美元指數走弱、企業季節性結匯等都有關。目前人民幣對美元雙邊的匯率水平處於這些年來的中值區間，他強調，「中國沒有必要也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢。」

35年最低 陸GDP目標成長4.5至5%

大陸國務院總理李強昨天在十四屆全國人大四次會議做政府工作報告，將今年國內生產總值（ＧＤＰ）增長目標設定在百分之四點五至百分之五，這是自一九九一年以來、近三十五年設定的最低增長目標。分析指出，這釋出經濟重質而非量的轉向訊號，並為後續政策留有空間。

陸貿易順差創新高引關注 陸商務部長：將推動貿易平衡發展

全球關注大陸貿易順差高的議題，大陸商務部部長王文濤6日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會表示，他們關注到大陸貿易1.2兆美元順差，也關注貿易夥伴觀點，下一步統籌進口和出口，推動貿易平衡發展。「出口和進口就像一輛車的兩輪，如果能夠平衡，車就開得平穩，走得更遠。」

陸查稅CFC鎖定7,000家 部分台商恐受波及

大陸國家稅務總局於農曆年前發動全國性受控外國公司（CFC）稅務調查，鎖定超過7,000家企業，要求在3月底前完成自查。在大陸的台籍會計師們表示，該規定並非最近公布，相關內容多年前就已經開始施行。台商其實可以選擇由台灣境外公司，直接投資第三地例如越南，而非透過大陸公司，就可以減少被調查且補稅的風險。

安全評估後 中國恢復部分中東地區航班

美國與以色列對伊朗發動軍事行動嚴重影響中東地區多國航班運行。據報導，在安全評估後，中國多家航空公司近日恢復部分飛往中東地...

北京壽司郎爆食安風波遭調查 日本母公司股價重挫

日中關係緊張之際，北京市一家壽司郎遭投訴生魚片上有寄生蟲卵，在中國社群引發關注後，當地市場監管局宣布立案調查。消息傳出後...

