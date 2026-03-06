策進會邀香港旅遊業者赴馬祖踩線 探索離島觀光

台港策進會近日委請中華民國旅行商業同業公會全國聯合會邀請香港旅遊業者來台踩線，期間走訪馬祖酒廠、藍眼淚生態館等景點，並於3月6日在馬祖舉辦「台港經貿論壇」，陸委會副主委兼策進會董事李麗珍在活動上致詞說，2025年訪台的香港旅客人次已位居台灣境外旅客來源第二，希望能讓更多的香港朋友新臨馬祖，探索台灣旅遊的多元面貌。

為配合政府政策，吸引更多香港旅客來台觀光，台港經濟文化合作策進會委請中華民國旅行商業同業公會全國聯合會於3月5日至8日邀請香港旅遊業相關代表共18人來台參訪，並於3月6日在馬祖舉辦「台港經貿論壇」，與交通部觀光署、策進會經濟合作委員會委員及台灣在地旅遊公會及業者，就台港旅遊市場發展、推展離島觀光、地方特色產品設計等議題進行熱烈交流。

陸委會副主委兼策進會董事李麗珍於論壇致詞時表示，策進會成立以來，一直致力於推動台港經貿文化的互動合作；觀光旅遊是其中最重要的領域，香港更是台灣最重視的市場之一，2025年訪台的香港旅客人次已超過120萬人次，位居台灣境外旅客來源第二。

李麗珍說，香港旅客在疫後所展現的高度訪台旅遊意願及回流潛力，在在證明台灣觀光對於香港旅人的獨特吸引力。這次藉由邀請香港旅遊業相關代表來台參訪踩線，實際體驗馬祖特色人文風光，希望能讓更多的香港朋友新臨馬祖，探索台灣旅遊的多元面貌。

策進會表示，此次論壇更與連江縣政府協力合作，邀請縣府交通旅遊局、文化處、產發處等相關局處，分享馬祖在地觀光特色，並以國際藝術島為主題，介紹近年相關活動。連江縣長王忠銘亦親臨致詞，歡迎香港朋友的到來；此外，活動邀請連江縣旅行商業同業公會理事長楊曜誌介紹在地觀光公協會，並與訪團就如何吸引港人來台觀光進行意見交換。

本次交流團同時探訪龜島、芹壁部落、坂里大宅，參觀馬祖酒廠及藍眼淚生態館，體驗老酒釀手作及北海坑道搖櫓，另外參訪生命之網、哥吉拉計畫等國際藝術島保留作品。策進會表示，甚盼此次交流活動能為雙方帶來更多契機，持續推動台港經貿交流，為台灣帶來更多經濟效益。