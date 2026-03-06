海基會：強化與台商溝通赴陸經商風險

內政部長劉世芳外甥被控在大陸「賺紅錢」後，陸委會日前發布首次「2026中國大陸經濟風險警示」。海基會副秘書長兼發言人黎寶文6日說，海基會會強化跟台商朋友的溝通，讓他們能夠了解前往大陸經商可能面臨的風險；有需求的話，海基會會站在第一線，提供台商協助。

黎寶文6日主持召開海基會背景說明會，他在會上表示，事實上，海基會過去就不斷在例行的講座或活動，提醒台商前往中國大陸經營的風險，也適時提供協助。有需求的話，海基會會站在第一線，提供台商協助。在陸委會指示下，也會強化跟台商朋友的溝通，讓他們能夠了解前往大陸經商可能面臨的風險。

另外，大陸台商春節活動日前在台中舉行，賴清德總統在活動致詞中多次使用「中國大陸」稱呼對岸，引發關注。黎寶文表示，與會台商一致認為賴總統的致詞能對未來發展情勢更加了解，也肯定賴總統希望兩岸未來的發展更加穩定。

黎寶文表示，這次春節活動選擇在台中舉辦，一方面除了地理性因素，一方面是台商希望了解未來產業趨勢與全球佈局機會。活動過程中，台商朋友給的反應都是非常正面，也鼓勵海基會再做這樣的規畫。也有台商特別提到，活動中可以跟世界台商、亞洲台商做近一步的交流跟連結，機會難得。

黎寶文說，事後海基會持續關注，中國大陸方面有沒有關切（出席的台商），目前是沒有收到台商朋友相關的反映。但他也提到，每年春節台商活動，像是北京、上海台商返台參加活動的人數都不是太樂觀，希望這個狀況在未來可以改善，也會持續透過台商協會過中國大陸台商保持密切聯繫。