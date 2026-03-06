快訊

海基會：強化與台商溝通赴陸經商風險

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
海基會副秘書長黎寶文6日說，海基會會強化跟台商朋友的溝通，讓他們能夠了解前往大陸經商可能面臨的風險。（本報系資料照）
海基會副秘書長黎寶文6日說，海基會會強化跟台商朋友的溝通，讓他們能夠了解前往大陸經商可能面臨的風險。（本報系資料照）

內政部長劉世芳外甥被控在大陸「賺紅錢」後，陸委會日前發布首次「2026中國大陸經濟風險警示」。海基會副秘書長兼發言人黎寶文6日說，海基會會強化跟台商朋友的溝通，讓他們能夠了解前往大陸經商可能面臨的風險；有需求的話，海基會會站在第一線，提供台商協助。

黎寶文6日主持召開海基會背景說明會，他在會上表示，事實上，海基會過去就不斷在例行的講座或活動，提醒台商前往中國大陸經營的風險，也適時提供協助。有需求的話，海基會會站在第一線，提供台商協助。在陸委會指示下，也會強化跟台商朋友的溝通，讓他們能夠了解前往大陸經商可能面臨的風險。

另外，大陸台商春節活動日前在台中舉行，賴清德總統在活動致詞中多次使用「中國大陸」稱呼對岸，引發關注。黎寶文表示，與會台商一致認為賴總統的致詞能對未來發展情勢更加了解，也肯定賴總統希望兩岸未來的發展更加穩定。

黎寶文表示，這次春節活動選擇在台中舉辦，一方面除了地理性因素，一方面是台商希望了解未來產業趨勢與全球佈局機會。活動過程中，台商朋友給的反應都是非常正面，也鼓勵海基會再做這樣的規畫。也有台商特別提到，活動中可以跟世界台商、亞洲台商做近一步的交流跟連結，機會難得。

黎寶文說，事後海基會持續關注，中國大陸方面有沒有關切（出席的台商），目前是沒有收到台商朋友相關的反映。但他也提到，每年春節台商活動，像是北京、上海台商返台參加活動的人數都不是太樂觀，希望這個狀況在未來可以改善，也會持續透過台商協會過中國大陸台商保持密切聯繫。

人行行長潘功勝：中國沒有必要也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢

中國人民銀行行長潘功勝6日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會表示，今年以來人民幣對美元匯率有所升值，與大陸濟持續向好、美元指數走弱、企業季節性結匯等都有關。目前人民幣對美元雙邊的匯率水平處於這些年來的中值區間，他強調，「中國沒有必要也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢。」

35年最低 陸GDP目標成長4.5至5%

大陸國務院總理李強昨天在十四屆全國人大四次會議做政府工作報告，將今年國內生產總值（ＧＤＰ）增長目標設定在百分之四點五至百分之五，這是自一九九一年以來、近三十五年設定的最低增長目標。分析指出，這釋出經濟重質而非量的轉向訊號，並為後續政策留有空間。

陸貿易順差創新高引關注 陸商務部長：將推動貿易平衡發展

全球關注大陸貿易順差高的議題，大陸商務部部長王文濤6日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會表示，他們關注到大陸貿易1.2兆美元順差，也關注貿易夥伴觀點，下一步統籌進口和出口，推動貿易平衡發展。「出口和進口就像一輛車的兩輪，如果能夠平衡，車就開得平穩，走得更遠。」

陸查稅CFC鎖定7,000家 部分台商恐受波及

大陸國家稅務總局於農曆年前發動全國性受控外國公司（CFC）稅務調查，鎖定超過7,000家企業，要求在3月底前完成自查。在大陸的台籍會計師們表示，該規定並非最近公布，相關內容多年前就已經開始施行。台商其實可以選擇由台灣境外公司，直接投資第三地例如越南，而非透過大陸公司，就可以減少被調查且補稅的風險。

安全評估後 中國恢復部分中東地區航班

美國與以色列對伊朗發動軍事行動嚴重影響中東地區多國航班運行。據報導，在安全評估後，中國多家航空公司近日恢復部分飛往中東地...

北京壽司郎爆食安風波遭調查 日本母公司股價重挫

日中關係緊張之際，北京市一家壽司郎遭投訴生魚片上有寄生蟲卵，在中國社群引發關注後，當地市場監管局宣布立案調查。消息傳出後...

