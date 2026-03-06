快訊

陸財政部長：繼續堅持更加積極的基調、強化政策協同促內需

聯合報／ 記者黃雅慧／北京即時報導
大陸財政部部長藍佛安6日十四屆全國人大四次會議表示，今年繼續堅持更加積極的基調，在去年總量擴張的基礎上保持力度不減。記者黃雅慧／攝影
大陸財政部部長藍佛安6日十四屆全國人大四次會議表示，今年繼續堅持更加積極的基調，在去年總量擴張的基礎上保持力度不減。記者黃雅慧／攝影

針對大陸財政政策，大陸財政部部長藍佛安6日十四屆全國人大四次會議表示，今年繼續堅持更加積極的基調，在去年總量擴張的基礎上保持力度不減。更加積極的財政政策概括起來，既體現在資金的規模上，政策力度給足；更體現在強化政策的協同上，效應進一步放大。

藍佛安指出，今年在財政資金規模安排上，有三個方面創了「新高」：一是支出總量創新高，首次超過30兆元；二是新增政府債券規模創新高，達到11.89兆元，為近年來力度最大；三是中央對地方轉移支付創新高，地方財政保障能力進一步增強。中央對地方轉移支付總量達10.42兆元，連續4年超10兆元。

至於資金投向，藍佛安稱，將把更多資金用在高質量發展的重點領域和關鍵環節。今年，全國科學技術支出安排近1.3兆元，增長7.1%；教育、社會保障和就業、衛生健康、住房保障4項支出合計超12.4兆元。

另一方面，藍佛安表示，今年創新設立了財政金融協同促內需的政策工具，就是抓住居民消費、民間投資兩個關鍵，設計出一套機制，發揮財政、金融、產業等多個政策的各自優勢，有機結合、協調聯動，帶動金融活水和大規模社會資金流向消費和實體經濟，進一步放大財政資金的乘數效應。

在促內需方面，他稱，今年中央財政專門安排人民幣1,000億元，推出財政金融協同促內需一攬子6項政策，4項定向支持民間投資、2項支持居民消費。初步匡算，千億級的財政資金可支持惠及兆級的信貸，實現「四兩撥千斤」的效果。

而更加積極的財政政策需要科學管理，藍佛安稱，國家的錢不是無限的，因此需要增收、節支，加強科學管理，比如有些省分實施績效末位淘汰制，節省資金幾十億元，今年依然當鐵公雞，「用黨政機關緊日子換老百姓好日子」，各地從緊從嚴安排預算，騰挪更多錢保障重點領域。今年，中央本級「三公」經費壓減7%以上，會議、培訓等經費壓減10%；各地也從嚴從緊安排預算，其中20個省份節省資金超120億元，騰挪出更多的錢保障重點領域和關鍵環節。

全國人大 實體經濟 財政

