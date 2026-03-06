快訊

經典賽Live／2局上鄭浩均被攻佔滿壘 大谷翔平滿貫砲

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

「這群人」持有全球16%黃金 金價猛漲最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

陸貿易順差創新高引關注 陸商務部長：將推動貿易平衡發展

聯合報／ 記者黃雅慧／北京即時報導
大陸商務部部長王文濤6日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會表示，下一步統籌進口和出口，推動貿易平衡發展。記者黃雅慧／攝影
大陸商務部部長王文濤6日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會表示，下一步統籌進口和出口，推動貿易平衡發展。記者黃雅慧／攝影

全球關注大陸貿易順差高的議題，大陸商務部部長王文濤6日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會表示，他們關注到大陸貿易1.2兆美元順差，也關注貿易夥伴觀點，下一步統籌進口和出口，推動貿易平衡發展。「出口和進口就像一輛車的兩輪，如果能夠平衡，車就開得平穩，走得更遠。」

王文濤說，2025外貿四字概括「穩、進、活、韌」。今年前兩個月外貿延續之前態勢，雖然數據還沒發布，但他透露比預期還要好。

王文濤表示，地緣衝突加劇，「每年都講更加不確定，現在沒有最不確定，只有更不確定。」今年仍加強「四統籌」。

他指出，一個統籌是促穩提質，加強中間品貿易、財稅制度等，聚焦新領域、新業態、數字貿易，推動AI、綠電裝備出口的增長，壯大外貿新功能；第二個統籌是多元化布局，他舉例去年大陸對美出口下降19.5%，但是按人民幣計算，大陸整體出口增長6.1%，一增一降是大陸（外貿）多元化布局的結果。未來將主動適應新形勢新變化，貿易投資一體化發展，辦好廣交會重點展會、商簽自貿協定。

第三個統籌則是貿易平衡發展，王文濤指出，大陸是第二大經濟體，也是第二大進口市場，中等收入群體壯大，市場潛力還很大，並且主動開放市場，下一步將實行進出口平衡發展，重點穩出口同時擴進口，發揮超大規模市場優勢，擴大農產品、先進科技設備、零組件等進口，並用好進博會這個平台，共享大市場，鼓勵貿易夥伴進口到中國；第四個統籌是生產性服務和生活性服務，大力發展服務貿易。用好免簽等政策，擴大旅行服務出口，挖掘文化、中醫藥、餐飲等服務出口潛力，推動醫療、健康等優質生活性服務進口。

在消費議題上，王文濤提出幾個數據：「十四五」時期，大陸消費市場規模穩居全球第二，以購買力平價換算，已經是世界第一，人均消費GDP從1萬美元增至1.3萬美元。下一步深入實施提振消費專項行動，全力促消費擴內需；大陸網劇在全球市場的營收佔比達90%，APP下載量佔全球80%，「基本上我們國內看什麼網劇，海外就看什麼，只不過換了一下（形式）。」可作為出口的潛力。

另外，王文濤稱，在服務消費領域推動對外開放和對內放開。以服務業為重點，擴大市場准入，推動增值電信、生物技術、外商獨資醫院等領域開放試點，清理國內服務領域的不合理限制措施，擴大優質服務供給。

大陸海關總署的數據顯示，去年中國的貿易順差（即其商品和服務出口值與進口值之差）達到1.19兆美元，較2024年增長20%，創全球有史以來最高水平。

全國人大 大陸

延伸閱讀

人行行長潘功勝：中國沒有必要也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢

陸發改委：今年GDP增量超人民幣6兆 「十五五」末人工智能達10兆以上

十五五到來 北京市長：牢牢牽住疏解北京非首都功能牛鼻子

陸GDP增長目標近35年最低 劉孟俊指今年經濟發展「雙重挑戰」

相關新聞

35年最低 陸GDP目標成長4.5至5%

大陸國務院總理李強昨天在十四屆全國人大四次會議做政府工作報告，將今年國內生產總值（ＧＤＰ）增長目標設定在百分之四點五至百分之五，這是自一九九一年以來、近三十五年設定的最低增長目標。分析指出，這釋出經濟重質而非量的轉向訊號，並為後續政策留有空間。

AI成造富引擎！字節跳動張一鳴超越鍾睒睒「登胡潤中國首富」

胡潤研究院5日發布「2026胡潤全球富豪榜」，馬斯克在六年內第五次成為世界首富，達到5.5兆元人民幣。字節跳動創始人張一鳴以5500億元人民幣財富成為中國首富，財富增長32%。胡潤表示，財富創造格局發生巨變，過去一年財富創造速度創富豪榜發布以來歷史新高，AI浪潮成新一輪財富創造引擎。

陸GDP增長目標近35年最低 劉孟俊指今年經濟發展「雙重挑戰」

大陸總理李強5日在全國人大會議上發表年度政府工作報告，對2026年工作進行部署。中華經濟研究院第一所所長劉孟俊今分析指出，今年中國經濟進入深層轉型，意味進到成長較低，但更加結構化轉型的階段。中國今年經濟發展還會面對到「高基期」與「關稅壁壘」的雙重挑戰。

雷軍：相信未來五年人形機器人大規模進工廠幹活

大陸兩會正在北京召開，開幕式後進行各項團組會議，而6日上午在人大的北京市代表團會議上，小米集團創始人雷軍說，相信在未來的幾年，會有更多的人形機器人，大規模地進入工廠，開始正式的工作幹活。

陸半導體高管及學界聯合撰文 籲舉全國之力打造中國版ASML

大陸《觀察者網》報導，這兩天，一篇由中國多位半導體企業高管和學界人士撰寫的論文在外網引發熱議。香港英文媒體《南華早報》3月5日注意到，中國多家半導體龍頭企業高管和學者集體撰文發聲，呼籲舉全國之力打造中國版光刻機巨頭艾司摩爾（ASML），敦促行業「丟掉幻想，準備鬥爭」，以應對不斷收緊的美國科技封鎖。

陸查稅CFC鎖定7,000家 部分台商恐受波及

大陸國家稅務總局於農曆年前發動全國性受控外國公司（CFC）稅務調查，鎖定超過7,000家企業，要求在3月底前完成自查。在大陸的台籍會計師們表示，該規定並非最近公布，相關內容多年前就已經開始施行。台商其實可以選擇由台灣境外公司，直接投資第三地例如越南，而非透過大陸公司，就可以減少被調查且補稅的風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。