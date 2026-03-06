陸貿易順差創新高引關注 陸商務部長：將推動貿易平衡發展

全球關注大陸貿易順差高的議題，大陸商務部部長王文濤6日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會表示，他們關注到大陸貿易1.2兆美元順差，也關注貿易夥伴觀點，下一步統籌進口和出口，推動貿易平衡發展。「出口和進口就像一輛車的兩輪，如果能夠平衡，車就開得平穩，走得更遠。」

王文濤說，2025外貿四字概括「穩、進、活、韌」。今年前兩個月外貿延續之前態勢，雖然數據還沒發布，但他透露比預期還要好。

王文濤表示，地緣衝突加劇，「每年都講更加不確定，現在沒有最不確定，只有更不確定。」今年仍加強「四統籌」。

他指出，一個統籌是促穩提質，加強中間品貿易、財稅制度等，聚焦新領域、新業態、數字貿易，推動AI、綠電裝備出口的增長，壯大外貿新功能；第二個統籌是多元化布局，他舉例去年大陸對美出口下降19.5%，但是按人民幣計算，大陸整體出口增長6.1%，一增一降是大陸（外貿）多元化布局的結果。未來將主動適應新形勢新變化，貿易投資一體化發展，辦好廣交會重點展會、商簽自貿協定。

第三個統籌則是貿易平衡發展，王文濤指出，大陸是第二大經濟體，也是第二大進口市場，中等收入群體壯大，市場潛力還很大，並且主動開放市場，下一步將實行進出口平衡發展，重點穩出口同時擴進口，發揮超大規模市場優勢，擴大農產品、先進科技設備、零組件等進口，並用好進博會這個平台，共享大市場，鼓勵貿易夥伴進口到中國；第四個統籌是生產性服務和生活性服務，大力發展服務貿易。用好免簽等政策，擴大旅行服務出口，挖掘文化、中醫藥、餐飲等服務出口潛力，推動醫療、健康等優質生活性服務進口。

在消費議題上，王文濤提出幾個數據：「十四五」時期，大陸消費市場規模穩居全球第二，以購買力平價換算，已經是世界第一，人均消費GDP從1萬美元增至1.3萬美元。下一步深入實施提振消費專項行動，全力促消費擴內需；大陸網劇在全球市場的營收佔比達90%，APP下載量佔全球80%，「基本上我們國內看什麼網劇，海外就看什麼，只不過換了一下（形式）。」可作為出口的潛力。

另外，王文濤稱，在服務消費領域推動對外開放和對內放開。以服務業為重點，擴大市場准入，推動增值電信、生物技術、外商獨資醫院等領域開放試點，清理國內服務領域的不合理限制措施，擴大優質服務供給。

大陸海關總署的數據顯示，去年中國的貿易順差（即其商品和服務出口值與進口值之差）達到1.19兆美元，較2024年增長20%，創全球有史以來最高水平。