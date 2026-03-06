快訊

中國經濟成長目標4.5%至5% 學者：保留改革空間

中央社／ 台北6日電

中國政府將2026年經濟成長目標下修為4.5%至5%，學者指出，該目標「相當保守」，為新舊經濟動能轉換的「真空期」保留空間。此外，在中國經濟放緩下，科技、外交、糧油儲備預算的高增幅，顯示地緣政治考量。

政治大學國際關係研究中心6日召開「解析2026年中共全國兩會座談會」，多名專家學者與會。

中國第14屆全國人大第四次會議5日在北京召開，中國國務院總理李強做政府工作報告，指出2026年GDP目標設為4.5%至5%。這一數據較此前的「5%左右」增速目標下調。

中華經濟研究院第一所研究員兼所長劉孟俊表示，4.5%至5%的經濟成長目標「似乎是相當的保守」。背後目標是經濟產能、經濟動能的改變，以及化解經濟上的風險，並保留改革空間。

劉孟俊指出，中國2026年面臨三個挑戰，一是信用失靈，二是房價持續下滑，三是外部衝擊。為了應對挑戰，中國以新的產能，即AI、半導體、新能源等新質生產力，替換舊產能、舊經濟增長，即房地產。

劉孟俊說，新舊產能轉換過程會產生「真空期」，科技投資通常要3到5年才會產生效益，但房地產規模很大，因此會產生規模與動能不足的問題。另外，通縮也是一大挑戰，如何讓生產者物價指數（PPI）回升，成為重要課題。

他還提到，中國在中央政府鼓勵的情況下，地方省市政府往往一呼百應，現在各地爭相投入發展新質生產力，是否會產生下一波「科技內捲」，也是值得關注的現象。

政大東亞所特聘教授兼國際關係中心主任王信賢表示，今年中國中央本級支出增速5.5%，較前幾年下降，但也更加精準投射於科技、外交、糧油儲備等領域。增速最高的是科技領域，已連續3年達到10%，顯示中國急於突破美國「卡脖子」，「科技自主」也是今年兩會政府工作報告的頭號任務。

王信賢指出，其次為外交支出增速9.3%，該數字在2024年為6.6%、2025年為8.4%，顯示為應對地緣政治風險，在外交投入有所增加。而糧油儲備也從去年的6.1%提高到今年的8.1%，顯示地緣政治風險下，糧食與能源問題的重要性。

至於受到外界關注的國防軍費預算增加7%，政大國際關係研究中心副研究員曾偉峯表示，雖然相較去年的7.2%少了一點，但相較今年GDP目標4.5%至5%仍不少，反映中國國家主席習近平還是願意把資源投入軍隊，2027年解放軍現代化勢在必行。

展望今年中國經濟，劉孟俊指出，將面臨「高基期」與「全球保護主義」的雙重挑戰，去年中國累計貿易順差突破1兆美元，但今年成長幅度不會再像去年那麼大，也會面臨各國保護主義的衝擊。

