中國發改委：預計2026年經濟增量逾27兆元
中國國家發展和改革委員會（發改委）主任鄭柵潔今天表示，預計中國今年國內生產毛額（GDP）增量將逾人民幣6兆元（約新台幣27兆元）。
據第一財經6日報導，中國14屆全國人大四次會議6日下午召開經濟主題記者會，鄭柵潔於會上表示，預計今年GDP增量將超過6兆元。
鄭柵潔強調，實現今年經濟成長目標有堅強基礎，可以從三方面看待，第一是中國去年GDP年度總量超過140兆元，等於上了一個新台階，「十四五」規劃（第14個5年計畫、2021至2025年）圓滿收官，交出超出各界預期的成績單。
鄭柵潔說，第二是從創新能力來看，中國的創新成果和重大突破受到全球矚目、有目共睹。這說明只要發展的動能更充足，這些創新成果可以同時惠及群眾的生活。
他提到，第三是制度優勢充分發揮，可靈活、有效應對來自各方面的風險和挑戰。中國有底氣、有信心應對各方面的風險和市場波動，實現既定目標和預期目標。
中國2025年GDP年度總量達140兆1879億元，第一次突破140兆元關卡。2026年中國政府工作報告將年度經濟成長目標設定為4.5%至5%；若以最低經濟成長目標4.5%概算，中國今年GDP增量必須達6.3兆元。
