快訊

經典賽Live／2局上鄭浩均被攻佔滿壘 大谷翔平滿貫砲

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

「這群人」持有全球16%黃金 金價猛漲最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

中國發改委：預計2026年經濟增量逾27兆元

中央社／ 記者李雅雯上海6日電

中國國家發展和改革委員會（發改委）主任鄭柵潔今天表示，預計中國今年國內生產毛額（GDP）增量將逾人民幣6兆元（約新台幣27兆元）。

據第一財經6日報導，中國14屆全國人大四次會議6日下午召開經濟主題記者會，鄭柵潔於會上表示，預計今年GDP增量將超過6兆元。

鄭柵潔強調，實現今年經濟成長目標有堅強基礎，可以從三方面看待，第一是中國去年GDP年度總量超過140兆元，等於上了一個新台階，「十四五」規劃（第14個5年計畫、2021至2025年）圓滿收官，交出超出各界預期的成績單。

鄭柵潔說，第二是從創新能力來看，中國的創新成果和重大突破受到全球矚目、有目共睹。這說明只要發展的動能更充足，這些創新成果可以同時惠及群眾的生活。

他提到，第三是制度優勢充分發揮，可靈活、有效應對來自各方面的風險和挑戰。中國有底氣、有信心應對各方面的風險和市場波動，實現既定目標和預期目標。

中國2025年GDP年度總量達140兆1879億元，第一次突破140兆元關卡。2026年中國政府工作報告將年度經濟成長目標設定為4.5%至5%；若以最低經濟成長目標4.5%概算，中國今年GDP增量必須達6.3兆元。

記者會

延伸閱讀

人行行長潘功勝：中國沒有必要也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢

陸發改委：今年GDP增量超人民幣6兆 「十五五」末人工智能達10兆以上

陸GDP增長目標近35年最低 劉孟俊指今年經濟發展「雙重挑戰」

陸經濟增長訂4.5%起跳 近35年設定的最低目標

相關新聞

35年最低 陸GDP目標成長4.5至5%

大陸國務院總理李強昨天在十四屆全國人大四次會議做政府工作報告，將今年國內生產總值（ＧＤＰ）增長目標設定在百分之四點五至百分之五，這是自一九九一年以來、近三十五年設定的最低增長目標。分析指出，這釋出經濟重質而非量的轉向訊號，並為後續政策留有空間。

AI成造富引擎！字節跳動張一鳴超越鍾睒睒「登胡潤中國首富」

胡潤研究院5日發布「2026胡潤全球富豪榜」，馬斯克在六年內第五次成為世界首富，達到5.5兆元人民幣。字節跳動創始人張一鳴以5500億元人民幣財富成為中國首富，財富增長32%。胡潤表示，財富創造格局發生巨變，過去一年財富創造速度創富豪榜發布以來歷史新高，AI浪潮成新一輪財富創造引擎。

陸GDP增長目標近35年最低 劉孟俊指今年經濟發展「雙重挑戰」

大陸總理李強5日在全國人大會議上發表年度政府工作報告，對2026年工作進行部署。中華經濟研究院第一所所長劉孟俊今分析指出，今年中國經濟進入深層轉型，意味進到成長較低，但更加結構化轉型的階段。中國今年經濟發展還會面對到「高基期」與「關稅壁壘」的雙重挑戰。

雷軍：相信未來五年人形機器人大規模進工廠幹活

大陸兩會正在北京召開，開幕式後進行各項團組會議，而6日上午在人大的北京市代表團會議上，小米集團創始人雷軍說，相信在未來的幾年，會有更多的人形機器人，大規模地進入工廠，開始正式的工作幹活。

陸半導體高管及學界聯合撰文 籲舉全國之力打造中國版ASML

大陸《觀察者網》報導，這兩天，一篇由中國多位半導體企業高管和學界人士撰寫的論文在外網引發熱議。香港英文媒體《南華早報》3月5日注意到，中國多家半導體龍頭企業高管和學者集體撰文發聲，呼籲舉全國之力打造中國版光刻機巨頭艾司摩爾（ASML），敦促行業「丟掉幻想，準備鬥爭」，以應對不斷收緊的美國科技封鎖。

陸查稅CFC鎖定7,000家 部分台商恐受波及

大陸國家稅務總局於農曆年前發動全國性受控外國公司（CFC）稅務調查，鎖定超過7,000家企業，要求在3月底前完成自查。在大陸的台籍會計師們表示，該規定並非最近公布，相關內容多年前就已經開始施行。台商其實可以選擇由台灣境外公司，直接投資第三地例如越南，而非透過大陸公司，就可以減少被調查且補稅的風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。