人行行長潘功勝：中國沒有必要也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢

中國人民銀行行長潘功勝6日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會表示，今年以來人民幣對美元匯率有所升值，與大陸濟持續向好、美元指數走弱、企業季節性結匯等都有關。目前人民幣對美元雙邊的匯率水平處於這些年來的中值區間，他強調，「中國沒有必要也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢。」

對於外界關心的匯率方面，潘功勝說，匯率影響因素很複雜，與地緣政治、突發事件、金融市場有關，目前變化大、不確定性很強，比如美以對伊朗打擊，市場避險情緒大幅上升，經過多年發展，大陸外匯參與主體更有韌性，人行為企業管理避險提供服務。

潘功勝說，過去兩個月時間，在公開市場各項工具淨投放中長期資金約人民幣2兆元，總體看，社會融資條件處於寬鬆狀態，金融總量合理增長。社會綜合融資成本低位運行。1月，新發放企業貸款和個人住房貸款的加權平均利率分別為3.2%和3.1%，處於歷史低位。

潘功勝表示，將根據經濟金融形勢的變化和宏觀經濟的運行情況，引導和調控好利率水平，促進社會綜合融資成本低位運行，強化利率政策執行和監督，對於一些不合理的、容易消減貨幣政策傳導效果的市場行為加強規範，要求銀行向企業明確展示貸款的年化綜合融資成本，規範融資中間費。

潘功勝指出，2026年人民銀行將實施適度寬鬆的貨幣政策，靈活高效地運用降準降息等多種貨幣政策工具，發揮增量和存量、貨幣政策和財政政策的集成協同效應。在數量上，將綜合運用短、中、長期的政策工具，保證市場的流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長，同經濟增長、價格水平的預期目標相匹配。

潘功勝稱，在傳導機制方面，健全市場化利率形成、調控和傳導機制，暢通由政策利率向市場基準利率，再到各種金融市場利率的傳導，健全政策溝通機制，不斷提高貨幣政策透明度。