快訊

經典賽／陳傑憲高人氣被媒體包圍 日媒擠不進去只能苦笑

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

聽新聞
0:00 / 0:00

人行行長潘功勝：中國沒有必要也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢

聯合報／ 記者黃雅慧／北京即時報導
中國人民銀行行長潘功勝6日強調，「中國沒有必要也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢。」。記者黃雅慧／攝影
中國人民銀行行長潘功勝6日強調，「中國沒有必要也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢。」。記者黃雅慧／攝影

中國人民銀行行長潘功勝6日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會表示，今年以來人民幣對美元匯率有所升值，與大陸濟持續向好、美元指數走弱、企業季節性結匯等都有關。目前人民幣對美元雙邊的匯率水平處於這些年來的中值區間，他強調，「中國沒有必要也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢。」

對於外界關心的匯率方面，潘功勝說，匯率影響因素很複雜，與地緣政治、突發事件、金融市場有關，目前變化大、不確定性很強，比如美以對伊朗打擊，市場避險情緒大幅上升，經過多年發展，大陸外匯參與主體更有韌性，人行為企業管理避險提供服務。

潘功勝說，過去兩個月時間，在公開市場各項工具淨投放中長期資金約人民幣2兆元，總體看，社會融資條件處於寬鬆狀態，金融總量合理增長。社會綜合融資成本低位運行。1月，新發放企業貸款和個人住房貸款的加權平均利率分別為3.2%和3.1%，處於歷史低位。

潘功勝表示，將根據經濟金融形勢的變化和宏觀經濟的運行情況，引導和調控好利率水平，促進社會綜合融資成本低位運行，強化利率政策執行和監督，對於一些不合理的、容易消減貨幣政策傳導效果的市場行為加強規範，要求銀行向企業明確展示貸款的年化綜合融資成本，規範融資中間費。

潘功勝指出，2026年人民銀行將實施適度寬鬆的貨幣政策，靈活高效地運用降準降息等多種貨幣政策工具，發揮增量和存量、貨幣政策和財政政策的集成協同效應。在數量上，將綜合運用短、中、長期的政策工具，保證市場的流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長，同經濟增長、價格水平的預期目標相匹配。

潘功勝稱，在傳導機制方面，健全市場化利率形成、調控和傳導機制，暢通由政策利率向市場基準利率，再到各種金融市場利率的傳導，健全政策溝通機制，不斷提高貨幣政策透明度。

地緣政治 美元指數 美元匯率

延伸閱讀

陸發改委：今年GDP增量超人民幣6兆 「十五五」末人工智能達10兆以上

大陸工作報告提千億專項資金 專家：有望撬動10兆信貸助內需

解讀今年大陸政府工作報告 學者：仍靠超長期國債策略救財政

陸政府工作報告：今年將實施「更積極」財政政策 落實過緊日子

相關新聞

35年最低 陸GDP目標成長4.5至5%

大陸國務院總理李強昨天在十四屆全國人大四次會議做政府工作報告，將今年國內生產總值（ＧＤＰ）增長目標設定在百分之四點五至百分之五，這是自一九九一年以來、近三十五年設定的最低增長目標。分析指出，這釋出經濟重質而非量的轉向訊號，並為後續政策留有空間。

AI成造富引擎！字節跳動張一鳴超越鍾睒睒「登胡潤中國首富」

胡潤研究院5日發布「2026胡潤全球富豪榜」，馬斯克在六年內第五次成為世界首富，達到5.5兆元人民幣。字節跳動創始人張一鳴以5500億元人民幣財富成為中國首富，財富增長32%。胡潤表示，財富創造格局發生巨變，過去一年財富創造速度創富豪榜發布以來歷史新高，AI浪潮成新一輪財富創造引擎。

陸GDP增長目標近35年最低 劉孟俊指今年經濟發展「雙重挑戰」

大陸總理李強5日在全國人大會議上發表年度政府工作報告，對2026年工作進行部署。中華經濟研究院第一所所長劉孟俊今分析指出，今年中國經濟進入深層轉型，意味進到成長較低，但更加結構化轉型的階段。中國今年經濟發展還會面對到「高基期」與「關稅壁壘」的雙重挑戰。

雷軍：相信未來五年人形機器人大規模進工廠幹活

大陸兩會正在北京召開，開幕式後進行各項團組會議，而6日上午在人大的北京市代表團會議上，小米集團創始人雷軍說，相信在未來的幾年，會有更多的人形機器人，大規模地進入工廠，開始正式的工作幹活。

陸半導體高管及學界聯合撰文 籲舉全國之力打造中國版ASML

大陸《觀察者網》報導，這兩天，一篇由中國多位半導體企業高管和學界人士撰寫的論文在外網引發熱議。香港英文媒體《南華早報》3月5日注意到，中國多家半導體龍頭企業高管和學者集體撰文發聲，呼籲舉全國之力打造中國版光刻機巨頭艾司摩爾（ASML），敦促行業「丟掉幻想，準備鬥爭」，以應對不斷收緊的美國科技封鎖。

陸查稅CFC鎖定7,000家 部分台商恐受波及

大陸國家稅務總局於農曆年前發動全國性受控外國公司（CFC）稅務調查，鎖定超過7,000家企業，要求在3月底前完成自查。在大陸的台籍會計師們表示，該規定並非最近公布，相關內容多年前就已經開始施行。台商其實可以選擇由台灣境外公司，直接投資第三地例如越南，而非透過大陸公司，就可以減少被調查且補稅的風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。