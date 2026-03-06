安全評估後 中國恢復部分中東地區航班

美國與以色列對伊朗發動軍事行動嚴重影響中東地區多國航班運行。據報導，在安全評估後，中國多家航空公司近日恢復部分飛往中東地區的航班。

北京青年報等陸媒今天引述中國民航局消息報導，在安全評估基礎上，中國的航空公司目前已恢復部分中國至中東地區的航班，以維持基本航空運輸與人員往返需求。

報導說，3月2日及3月4日，海南航空執行的海口至沙烏地阿拉伯吉達往返航班已分別完成飛行任務，相關航班順利運行。

中國國際航空則計畫於3月5日、6日、7日各執行1班北京至沙烏地阿拉伯利雅德往返航班，並於3月6日、7日、8日各執行1班北京至杜拜往返航班。

中國東方航空也在3月5日執行1班北京大興至阿曼馬斯開特往返航班；南方航空則安排於3月6日執行1班廣州至利雅德往返航班，主要任務為接運滯留旅客及機組人員回國。

報導稱，近期美國與以色列對伊朗的軍事打擊使中東多國空域與航班運行受到衝擊，部分國際航班被迫取消或調整。中國航空公司在完成相關安全評估後，已逐步恢復部分航線運行，以確保旅客與航空運輸秩序逐步恢復。