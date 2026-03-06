快訊

陸發改委：今年GDP增量超人民幣6兆 「十五五」末人工智能達10兆以上

聯合報／ 記者黃雅慧／北京即時報導
大陸發改委主委鄭柵潔6日在人大經濟主題記者會上回應如何達到今年經濟增長目標問題。記者黃雅慧／攝影
大陸發改委主委鄭柵潔6日在人大經濟主題記者會上回應如何達到今年經濟增長目標問題。記者黃雅慧／攝影

大陸發改委主委鄭柵潔6日在人大經濟主題記者會，談到加力做強力現代化產業體系時表示，將繼續實施北斗規模應用工程，推動北斗產業規模五年內突破1兆元；將深化「人工智能+」行動，「十五五」末人工智能相關產業規模將增長到人民幣10兆元以上。

十四屆全國人大四次會議於6日下午在北京舉行經濟主題記者會，邀請大陸發改委主任鄭柵潔、財政部部長藍佛安、商務部部長王文濤、中國人民銀行行長潘功勝、大陸證券監督管理委員會主席吳清針對發展改革、財政預算、商務、金融證券等相關問題進行回應。

對於要達到今年大陸官方訂的經濟增長4.5%-5%的目標，鄭柵潔提出四點：一是加力提升宏觀經濟調控效能；二是加力建設強大國內市場；三是加力做強現代化產業體系；四是加力打通經濟社會發展的卡點堵點。

在談到第三點加加做強現代化產業體系時，鄭柵潔表示，我們將統籌推廣科技創新與產業創新、先進製造業及現代服務業深度融合，加速舊動能更新、新動能成長。他表示，將實施重點產業提質升級、降本降碳等一系列行動，安排2000億元超長期特別國債支援設備更新，推動製造業加快由大到強、從「規模領先」到「實力領跑」。

同時，他表示，兩會後將召開全國服務業大會，推出一系列擴能提質舉措，「十五五」時期，預計服務業規模將突破人民幣100兆元。他強調，將加力支持新興產業、未來產業發展。他舉例，將持續實施北斗規模應用工程，推動北斗產業規模五年內突破1兆。他再舉例稱，將深化「人工智慧+」行動，賦能千行百業、服務千家萬戶，「十五五」末人工智慧相關產業規模將成長到10兆以上。

他表示，為加力支持創新，去年我們設立了國家創投引導基金；今年將再設立國家級併購基金，進一步暢通創業投資退出管道，提高創投資本周轉效率，這一塊預計引導撬動各類資金規模超人民幣1兆元。

另鄭柵潔表示，預計今年大陸國內生產毛額（GDP）增量超過人民幣6兆元（約新台幣26億元），為穩就業、惠民生、防風險提供有力支撐。

鄭柵潔表示，加力建設強大的大陸國內市場，重點在消費和投資。在消費方面，將繼續實施「兩新」政策，深入實施提振消費專項行動，推出穩崗擴容提質行動、服務業擴能提質行動等新舉措，安排更多政策和資金，更好釋放消費潛力；投資方面，將堅持投資於物和投資於人緊密結合融合，統籌資源力量，繼續推動「兩重」建設等工作。在主體上，進一步增加政府投資規模，激發民間投資活力，推動國企民企共同發力。

鄭柵潔指出，在投向上，推進「十五五」規劃109項重大工程和項目，開展一批擴大有效投資行動。比如將推進「六張網」（水網、電網、算力網、新型通信網、城市地下管網，物流網）和重點領域建設，不斷改善大家的生產條件和生活環境。重點領域包括綜合立體交通設施，消費、低空、「人工智能+」、教育醫療等基礎設施和公共服務設施，今年這些方面的投資將超過7兆元。

