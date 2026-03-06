為川普到訪營造氛圍 學者從大語言模型分析：陸涉台發言激烈程度下降

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
政大國關中心副主任陳至潔6日表示，大陸為了營造有利於川習會的環境，今年開始降低對台准軍事灰色地帶行動，擾台軍機次數明顯減少，從大語言模型分析，涉台發言語氣的激烈程度也在下降。記者陳宥菘／攝影
政大國關中心副主任陳至潔6日表示，大陸為了營造有利於川習會的環境，今年開始降低對台准軍事灰色地帶行動，擾台軍機次數明顯減少，從大語言模型分析，涉台發言語氣的激烈程度也在下降。記者陳宥菘／攝影

大陸國務院總理李強5日發表今年度政府工作報告，涉外部分提及「堅決反對霸權主義和強權政治」，學者認為，這劍指美國今年以來對委內瑞拉與伊朗的單邊行為。不過，美國總統川普預計3月底訪問北京在即，中美都在為此營造氛圍，包含近期共機擾台次數下降，從大語言模型觀察，大陸涉台發言明顯克制等，美國對台軍售可能也要等川習見面後才會成行。

政大國關中心6日舉辦「解析2026中共全國兩會座談會」，政大國關中心副主任陳至潔指出，大陸今年度政府工作報告對外關係部分，與去年相幾乎一樣，只有兩個字的差距，顯示北京並沒有尋求大幅調整對外關係的戰略導向。

他說，段落中強調「堅決反對霸權主義和強權政治」，這指涉的就是美國，「堅決」二字也是今年與去年唯一不同之處，可能反映美國對委內瑞拉、伊朗的單邊主義行為，因此口氣上是略強於去年。不過，從政府工作報告與人大發言人的表述，發言調子都相對溫和、克制，措辭間沒有怒氣，這反映出大陸政府認為今年對外關係上會「穩中向好」，在外交佈局上相對自信。

陳至潔指出，在川普大單邊主義籠罩之下，北京的外部壓力正在下降，從去年下半年開始，多個西方工業化國家領導人相繼訪陸，且北京持續強化與全球南方陣營的關係，提升作為國際多邊秩序維護者的形象與國際核心地位。

就中美關係，陳至潔表示，中美都在為3月底到4月初可能成行的川普訪陸行程進行鋪墊，營造一個相對正面的氛圍。涉台方面，大陸為了營造有利於川習會的環境，今年開始降低對台准軍事灰色地帶行動，擾台軍機次數明顯減少，從大語言模型分析，涉台發言語氣的激烈程度也在下降。

至於川普是否會為了川習會，刻意推遲對台軍售案，陳至潔認為，軍售案最後還是會成行，但的確可能要等到川習見面之後，「這對北京來說，是美方釋出的善意」。

針對委內瑞拉與伊朗局勢，政大東亞所特聘教授兼國關中心主任王信賢提到，美國與以色列原預期對伊朗發動的戰爭持續4周，2月28日後的4周正好是美國確定川普訪問北京的日期，若近期盛傳美中可能進行的「大交易」，就是解決中東、伊朗的問題，將更凸顯川普提出的美中共管全球的「G2」格局。

陳至潔觀察，中方的發言相對克制，僅止於譴責與呼籲，明面上沒有實際協助這兩國，也沒有升級對美制裁，但他不認為這是中方怕了，反而是展現應對外部衝擊時的自信。但他也點出，美國單邊的軍事行動如此有效，確實會震懾中方，既凸顯大陸目前處於戰略「守勢」的狀態，同時分別位於拉美、中東的這兩國，是大陸在全球戰略佈局的重要區域盟友，因而也會對中方造成戰略損傷。

不過，伊朗遭以色列滲透導致高層遭一舉殲滅的殷鑑在前，陳至潔說，可預期大陸未來會加強國家安全保障機制，強化反間諜、反滲透、反破壞，而這也可應用在對台軍事行動上，中共會反過來加強對台灣的滲透、破壞、分化與間諜行動。

政大國關中心6日舉辦「解析2026中共全國兩會座談會」，由政大國關中心主任王信賢（中）主持，中華經濟研究院第一所所長劉孟俊（左起）、政大國關中心合聘研究員寇健文、政大國關中心副主任陳至潔、政大國關中心副研究員曾偉峯出席與談。記者陳宥菘／攝影
政大國關中心6日舉辦「解析2026中共全國兩會座談會」，由政大國關中心主任王信賢（中）主持，中華經濟研究院第一所所長劉孟俊（左起）、政大國關中心合聘研究員寇健文、政大國關中心副主任陳至潔、政大國關中心副研究員曾偉峯出席與談。記者陳宥菘／攝影

35年最低 陸GDP目標成長4.5至5%

大陸國務院總理李強昨天在十四屆全國人大四次會議做政府工作報告，將今年國內生產總值（ＧＤＰ）增長目標設定在百分之四點五至百分之五，這是自一九九一年以來、近三十五年設定的最低增長目標。分析指出，這釋出經濟重質而非量的轉向訊號，並為後續政策留有空間。

AI成造富引擎！字節跳動張一鳴超越鍾睒睒「登胡潤中國首富」

胡潤研究院5日發布「2026胡潤全球富豪榜」，馬斯克在六年內第五次成為世界首富，達到5.5兆元人民幣。字節跳動創始人張一鳴以5500億元人民幣財富成為中國首富，財富增長32%。胡潤表示，財富創造格局發生巨變，過去一年財富創造速度創富豪榜發布以來歷史新高，AI浪潮成新一輪財富創造引擎。

陸GDP增長目標近35年最低 劉孟俊指今年經濟發展「雙重挑戰」

大陸總理李強5日在全國人大會議上發表年度政府工作報告，對2026年工作進行部署。中華經濟研究院第一所所長劉孟俊今分析指出，今年中國經濟進入深層轉型，意味進到成長較低，但更加結構化轉型的階段。中國今年經濟發展還會面對到「高基期」與「關稅壁壘」的雙重挑戰。

雷軍：相信未來五年人形機器人大規模進工廠幹活

大陸兩會正在北京召開，開幕式後進行各項團組會議，而6日上午在人大的北京市代表團會議上，小米集團創始人雷軍說，相信在未來的幾年，會有更多的人形機器人，大規模地進入工廠，開始正式的工作幹活。

陸半導體高管及學界聯合撰文 籲舉全國之力打造中國版ASML

大陸《觀察者網》報導，這兩天，一篇由中國多位半導體企業高管和學界人士撰寫的論文在外網引發熱議。香港英文媒體《南華早報》3月5日注意到，中國多家半導體龍頭企業高管和學者集體撰文發聲，呼籲舉全國之力打造中國版光刻機巨頭艾司摩爾（ASML），敦促行業「丟掉幻想，準備鬥爭」，以應對不斷收緊的美國科技封鎖。

陸查稅CFC鎖定7,000家 部分台商恐受波及

大陸國家稅務總局於農曆年前發動全國性受控外國公司（CFC）稅務調查，鎖定超過7,000家企業，要求在3月底前完成自查。在大陸的台籍會計師們表示，該規定並非最近公布，相關內容多年前就已經開始施行。台商其實可以選擇由台灣境外公司，直接投資第三地例如越南，而非透過大陸公司，就可以減少被調查且補稅的風險。

