為川普到訪營造氛圍 學者從大語言模型分析：陸涉台發言激烈程度下降

大陸國務院總理李強5日發表今年度政府工作報告，涉外部分提及「堅決反對霸權主義和強權政治」，學者認為，這劍指美國今年以來對委內瑞拉與伊朗的單邊行為。不過，美國總統川普預計3月底訪問北京在即，中美都在為此營造氛圍，包含近期共機擾台次數下降，從大語言模型觀察，大陸涉台發言明顯克制等，美國對台軍售可能也要等川習見面後才會成行。

政大國關中心6日舉辦「解析2026中共全國兩會座談會」，政大國關中心副主任陳至潔指出，大陸今年度政府工作報告對外關係部分，與去年相幾乎一樣，只有兩個字的差距，顯示北京並沒有尋求大幅調整對外關係的戰略導向。

他說，段落中強調「堅決反對霸權主義和強權政治」，這指涉的就是美國，「堅決」二字也是今年與去年唯一不同之處，可能反映美國對委內瑞拉、伊朗的單邊主義行為，因此口氣上是略強於去年。不過，從政府工作報告與人大發言人的表述，發言調子都相對溫和、克制，措辭間沒有怒氣，這反映出大陸政府認為今年對外關係上會「穩中向好」，在外交佈局上相對自信。

陳至潔指出，在川普大單邊主義籠罩之下，北京的外部壓力正在下降，從去年下半年開始，多個西方工業化國家領導人相繼訪陸，且北京持續強化與全球南方陣營的關係，提升作為國際多邊秩序維護者的形象與國際核心地位。

就中美關係，陳至潔表示，中美都在為3月底到4月初可能成行的川普訪陸行程進行鋪墊，營造一個相對正面的氛圍。涉台方面，大陸為了營造有利於川習會的環境，今年開始降低對台准軍事灰色地帶行動，擾台軍機次數明顯減少，從大語言模型分析，涉台發言語氣的激烈程度也在下降。

至於川普是否會為了川習會，刻意推遲對台軍售案，陳至潔認為，軍售案最後還是會成行，但的確可能要等到川習見面之後，「這對北京來說，是美方釋出的善意」。

針對委內瑞拉與伊朗局勢，政大東亞所特聘教授兼國關中心主任王信賢提到，美國與以色列原預期對伊朗發動的戰爭持續4周，2月28日後的4周正好是美國確定川普訪問北京的日期，若近期盛傳美中可能進行的「大交易」，就是解決中東、伊朗的問題，將更凸顯川普提出的美中共管全球的「G2」格局。

陳至潔觀察，中方的發言相對克制，僅止於譴責與呼籲，明面上沒有實際協助這兩國，也沒有升級對美制裁，但他不認為這是中方怕了，反而是展現應對外部衝擊時的自信。但他也點出，美國單邊的軍事行動如此有效，確實會震懾中方，既凸顯大陸目前處於戰略「守勢」的狀態，同時分別位於拉美、中東的這兩國，是大陸在全球戰略佈局的重要區域盟友，因而也會對中方造成戰略損傷。

不過，伊朗遭以色列滲透導致高層遭一舉殲滅的殷鑑在前，陳至潔說，可預期大陸未來會加強國家安全保障機制，強化反間諜、反滲透、反破壞，而這也可應用在對台軍事行動上，中共會反過來加強對台灣的滲透、破壞、分化與間諜行動。