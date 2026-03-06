快訊

迪麗熱巴中東戰事滯留多日 今脫險返陸但粉絲怒責經紀公司失職冷漠

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
迪麗熱巴（圖）在中東遇戰爭爆發滯留杜拜，5天後終於返抵中國大陸。 取自迪麗熱巴微博公眾號
迪麗熱巴（圖）在中東遇戰爭爆發滯留杜拜，5天後終於返抵中國大陸。 取自迪麗熱巴微博公眾號

中國大陸知名藝人迪麗熱巴在美國與以色列斬首伊朗最高領袖哈米尼時，正在計畫經杜拜轉機赴巴黎參加迪奧時裝周，卻因中東衝突升級，阿聯酋緊急關閉領空致航班停飛，被迫滯留杜拜。但今天經多方確認安全她已返回大陸，結束遇險滯留危機。她平安返回的訊息也登上微博熱搜第一。

在滯留期間，迪麗熱巴的團隊啟動緊急應變計畫，經由陸路轉移至安曼，其後再經馬來西亞中轉，最終於3月5日安全回國。

迪麗熱巴在3月4日晚間就已抵達馬來西亞，當晚她透過馬來西亞IP屬地微博發文報平安，她的博文說，「和大家報個平安，現在我和團隊的夥伴們都已安全，各方面的事項公司也已經處理安排好，我們一切都好，請放心。很抱歉讓大家擔心了，感謝大家對我的關心」。

粉絲梳理她的歷險時間線，稱迪麗熱巴2月28日六點上飛機飛往杜拜中轉，同天一度滯留機場。但當晚22:00該機場被伊朗導彈碎片擊中。而迪麗熱巴到3月3日中午經陸路確認抵達安曼的安全區域。再於4日自安曼搭機飛到馬來西亞。

但其團隊為迪麗熱巴制定中轉杜拜再飛巴黎的決策卻遭粉絲批判。網友認為大陸駐阿聯酋使領館曾於2月27日、28日兩度發布安全預警，但她的團隊卻仍為她選擇杜拜中轉航線，其實同期間是有直飛巴黎的航班選項。還有網友指出，她的化妝師、造型師等工作人員是直飛巴黎並提前抵達，卻只安排迪麗熱巴中轉，批判漠視藝人安全。

粉絲更要求她所屬的嘉行傳媒及工作室公開道歉。粉絲組成的《Dear迪麗熱巴後援會》今早發表聲明稱，針對嘉行傳媒及嘉行迪麗熱巴工作室一系列嚴重失職、漠視藝人人身安全、職業權益的行為，後援會聯合全體粉絲鄭重發布此聲明。聲明表示，嘉行傳媒聲明冷漠，未見基本關切，令全體粉絲心寒、憤怒且無法接受。還指責其行程統籌失職，連最基礎的行程安全、人員保障、風險識別都無法完成，這是重大且不可原諒的失職。聲明還指責嘉行及工作室事後因應能力嚴重缺失，徹底揭露了對藝人的漠視與冷酷。他們要求嘉行傳媒及工作室誠懇道歉並調查究責。

不過還是有網友認為，這是突發衝突無法預判，呼籲還是應理性看待。而據傳迪麗熱巴與嘉行傳媒13年的合約已近期滿，可能前師姐楊冪的新公司「天伊娛樂」。

迪麗熱巴是迪奧的全球代言人，由於在中東遇險只能缺席2026秋冬時裝秀，可能造成千萬元級別的損失。

阿聯酋 粉絲 哈米尼

