陸GDP增長目標近35年最低 劉孟俊指今年經濟發展「雙重挑戰」

大陸總理李強5日在全國人大會議上發表年度政府工作報告，對2026年工作進行部署。中華經濟研究院第一所所長劉孟俊今分析指出，今年中國經濟進入深層轉型，意味進到成長較低，但更加結構化轉型的階段。中國今年經濟發展還會面對到「高基期」與「關稅壁壘」的雙重挑戰。

劉孟俊今天出席由政大國關中心主辦的座談會「解析2026年中共全國兩會」。針對2026年的經濟增長目標定於4.5%至5%，他認為，這個目標「似乎相當保守」，背後是為了經濟產能、經濟動能的改變，以及要去化解經濟上的風解。

劉孟俊指出，中國的經濟深層轉型包括成長引擎從房地產轉向科技與製造，需求結構從投資主導轉為消費與內需，政策工具則從基建刺激轉向產業政策，宏觀調控方面從擴張轉向風險管理，國際角色則是從全球化受益者轉為地緣競爭者。

劉孟俊認為，中國在2026年的最大威脅在於「信用失靈、房地產深度下跌、外部封鎖」三者同時發生，形成負回饋循環。信用失靈是指即使中國人民銀行採取寬鬆貨幣政策，資金仍無法流向企業與市場，導致信用擴張停滯，整體流動性逐漸枯竭；房地產看來似乎還沒觸底，房價長期緩慢下跌，使房產作為抵押品的價值縮水，進而引發銀行收緊貸款或提前抽貸；美中貿易戰、供應鏈脫鉤的外部挑戰下，若關鍵設備供應或科技被切斷，產業升級和技術發展可能被迫中斷。

此外，中國現在正在面對到成長動能切換的「真空期」，劉孟俊表示，中國過去二十年依賴的「房地產+大基建」模式已難以為繼，其經濟經濟成長動能正在從房地產變成量子科技、半導體等新質生產力，但是這些投資通常要3-5年才會產生效應，目前這些新興產業的規模都還很小，房地產規模還是很大，就會產生動能不足的現象，導致過渡期的經濟摩擦與增速減緩。

作為「十五五」開局之年的政府工作報告，劉孟俊指出，從宏觀政策的角度來看，將來中央的赤字預算會增加，但管控到地方的赤字預算以保持現狀。而不論是擬發行的超長期特別國債人民幣1.3兆元，還是新增地方專項債人民幣4.4兆元，用於建設重大項目、置換隱性債務等，可以看出中國在高債務水平下維持「風險可控」的核心，確保不在於總量擴張規模，而是透過債務「由暗轉明」與精準分拆，重塑資產負債表。

展望2026年的中國經濟發展，劉孟俊研判，若PPI（生產者價格指數）在下半年轉正，將帶動利潤修復；同時，要留意到「科技內捲」的問題，各地重複AI基礎建設可能會引發新一輪科技內捲與產能過剩，要警惕資源浪費與對外傾銷的風險。

中國今年經濟發展還要同時面對「高基期」與「關稅壁壘」的雙重挑戰。去年中國累計貿易順差突破一兆美元，反映中國在電子產品、機械設備及新能源等關鍵製造領域的比較優勢。2026年規模成長幅度不可能跟過去那麼大，和其他國家的摩擦也會變大。