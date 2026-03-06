快訊

陸GDP增長目標近35年最低 劉孟俊指今年經濟發展「雙重挑戰」

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
中華經濟研究院第一所研究所所長劉孟俊今天出席由政大國關中心主辦的座談會「解析2026年中共全國兩會」。記者陳湘瑾／攝影
大陸總理李強5日在全國人大會議上發表年度政府工作報告，對2026年工作進行部署。中華經濟研究院第一所所長劉孟俊今分析指出，今年中國經濟進入深層轉型，意味進到成長較低，但更加結構化轉型的階段。中國今年經濟發展還會面對到「高基期」與「關稅壁壘」的雙重挑戰。

劉孟俊今天出席由政大國關中心主辦的座談會「解析2026年中共全國兩會」。針對2026年的經濟增長目標定於4.5%至5%，他認為，這個目標「似乎相當保守」，背後是為了經濟產能、經濟動能的改變，以及要去化解經濟上的風解。

劉孟俊指出，中國的經濟深層轉型包括成長引擎從房地產轉向科技與製造，需求結構從投資主導轉為消費與內需，政策工具則從基建刺激轉向產業政策，宏觀調控方面從擴張轉向風險管理，國際角色則是從全球化受益者轉為地緣競爭者。

劉孟俊認為，中國在2026年的最大威脅在於「信用失靈、房地產深度下跌、外部封鎖」三者同時發生，形成負回饋循環。信用失靈是指即使中國人民銀行採取寬鬆貨幣政策，資金仍無法流向企業與市場，導致信用擴張停滯，整體流動性逐漸枯竭；房地產看來似乎還沒觸底，房價長期緩慢下跌，使房產作為抵押品的價值縮水，進而引發銀行收緊貸款或提前抽貸；美中貿易戰、供應鏈脫鉤的外部挑戰下，若關鍵設備供應或科技被切斷，產業升級和技術發展可能被迫中斷。

此外，中國現在正在面對到成長動能切換的「真空期」，劉孟俊表示，中國過去二十年依賴的「房地產+大基建」模式已難以為繼，其經濟經濟成長動能正在從房地產變成量子科技、半導體等新質生產力，但是這些投資通常要3-5年才會產生效應，目前這些新興產業的規模都還很小，房地產規模還是很大，就會產生動能不足的現象，導致過渡期的經濟摩擦與增速減緩。

作為「十五五」開局之年的政府工作報告，劉孟俊指出，從宏觀政策的角度來看，將來中央的赤字預算會增加，但管控到地方的赤字預算以保持現狀。而不論是擬發行的超長期特別國債人民幣1.3兆元，還是新增地方專項債人民幣4.4兆元，用於建設重大項目、置換隱性債務等，可以看出中國在高債務水平下維持「風險可控」的核心，確保不在於總量擴張規模，而是透過債務「由暗轉明」與精準分拆，重塑資產負債表。

展望2026年的中國經濟發展，劉孟俊研判，若PPI（生產者價格指數）在下半年轉正，將帶動利潤修復；同時，要留意到「科技內捲」的問題，各地重複AI基礎建設可能會引發新一輪科技內捲與產能過剩，要警惕資源浪費與對外傾銷的風險。

中國今年經濟發展還要同時面對「高基期」與「關稅壁壘」的雙重挑戰。去年中國累計貿易順差突破一兆美元，反映中國在電子產品、機械設備及新能源等關鍵製造領域的比較優勢。2026年規模成長幅度不可能跟過去那麼大，和其他國家的摩擦也會變大。

相關新聞

35年最低 陸GDP目標成長4.5至5%

大陸國務院總理李強昨天在十四屆全國人大四次會議做政府工作報告，將今年國內生產總值（ＧＤＰ）增長目標設定在百分之四點五至百分之五，這是自一九九一年以來、近三十五年設定的最低增長目標。分析指出，這釋出經濟重質而非量的轉向訊號，並為後續政策留有空間。

AI成造富引擎！字節跳動張一鳴超越鍾睒睒「登胡潤中國首富」

胡潤研究院5日發布「2026胡潤全球富豪榜」，馬斯克在六年內第五次成為世界首富，達到5.5兆元人民幣。字節跳動創始人張一鳴以5500億元人民幣財富成為中國首富，財富增長32%。胡潤表示，財富創造格局發生巨變，過去一年財富創造速度創富豪榜發布以來歷史新高，AI浪潮成新一輪財富創造引擎。

陸GDP增長目標近35年最低 劉孟俊指今年經濟發展「雙重挑戰」

雷軍：相信未來五年人形機器人大規模進工廠幹活

大陸兩會正在北京召開，開幕式後進行各項團組會議，而6日上午在人大的北京市代表團會議上，小米集團創始人雷軍說，相信在未來的幾年，會有更多的人形機器人，大規模地進入工廠，開始正式的工作幹活。

陸半導體高管及學界聯合撰文 籲舉全國之力打造中國版ASML

大陸《觀察者網》報導，這兩天，一篇由中國多位半導體企業高管和學界人士撰寫的論文在外網引發熱議。香港英文媒體《南華早報》3月5日注意到，中國多家半導體龍頭企業高管和學者集體撰文發聲，呼籲舉全國之力打造中國版光刻機巨頭艾司摩爾（ASML），敦促行業「丟掉幻想，準備鬥爭」，以應對不斷收緊的美國科技封鎖。

陸查稅CFC鎖定7,000家 部分台商恐受波及

大陸國家稅務總局於農曆年前發動全國性受控外國公司（CFC）稅務調查，鎖定超過7,000家企業，要求在3月底前完成自查。在大陸的台籍會計師們表示，該規定並非最近公布，相關內容多年前就已經開始施行。台商其實可以選擇由台灣境外公司，直接投資第三地例如越南，而非透過大陸公司，就可以減少被調查且補稅的風險。

