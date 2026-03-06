雷軍：相信未來五年人形機器人大規模進工廠幹活

大陸兩會正在北京召開，開幕式後進行各項團組會議，而6日上午在人大的北京市代表團會議上，小米集團創始人雷軍說，相信在未來的幾年，會有更多的人形機器人，大規模地進入工廠，開始正式的工作幹活。

雷軍是大陸人大北京市代表團成員，他6日參加審議時，向媒體表示，隨著人工智慧、晶片、機器人等新技術新賽道的發展，新一輪產業變革的窗口正在打開。作為民營企業要敢於堅持長期主義，抓住產業變革的浪潮。要堅持技術為本，堅持投入優質的科技服務，提升核心技術，加速創新成果的應用和落地。民營企業最大的優勢就是「離市場近，離使用者近，反應速度快，能把新技術快速應用到真實場景，形成可複製的產品和解決方案」。

他舉例稱，例如最近在小米汽車工廠中，人形機器人已經開始實習，以此為起點，我們將為推動人形機器人在智慧製造領域應用持續貢獻力量。「我相信在未來的幾年裡面，會有更多的人形機器人，大規模地進入工廠，開始正式的工作、幹活」。

他並說過去的5年研發投入累計人民幣1,050億元。在未來5年裡面，將進一步擴大投入，將總計投入2,000億元。針對小米如何突破核心技術，他說，將聚焦關鍵核心技術的攻關，特別是在晶片、人工智慧等底層核心技術上，並且將推動高端製造與新能源汽車機器人等新興產業的深度融合。他也重申，「小米確實是北京土生土長的企業，小米能發展到今天，離不開北京這片創業的沃土」。