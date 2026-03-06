快訊

私中窄門／「超級星期六」15校拚場 錄取率6%比頂大還低

賴總統要暫停藥價調查3年恐違健保法 醫界獻3對策

經典賽／山本由伸扛首戰對決台灣 道奇教頭揭投球限制

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】陸推就業優先 凸顯「酸黃瓜事件」映射的民生焦慮

聯合報／ 記者／郭雪筠
大陸國務院總理李強（中）昨天上午在十四屆全國人大四次會議上做政府工作報告。特派記者廖士鋒／攝影
大陸國務院總理李強（中）昨天上午在十四屆全國人大四次會議上做政府工作報告。特派記者廖士鋒／攝影

昨天大陸總理李強作政府工作報告，在民生議題部分強調「城鎮調查失業率5.5%左右，體現了在就業總量和結構性壓力較大的情況下，堅持就業優先政策導向和加大穩就業力度的要求。」

此失業率數字有人信、有人嗤之以鼻，但關鍵在於後面的「堅持就業優先政策導向」。就業政策優先，這是近年大陸中央數次對地方下達的政策要求，昨天人民日報在兩會特刊中也推出「就業優先，築牢民生壓艙石」一文。

在政府工作報告中也提出促進消費、鄉村振興、對環境較差的城中村進行改造、提高居民養老金、改善就業歧視、落實農民工資保障權益等。這份落落長的政府工作報告，在民生部分其實不外乎強調兩點：一，將基層人民（特別是農村、農民工等偏弱勢群體）的生活水平往上拉；二，降低失業率是穩定民生的根基。

民生議題如今已非中共官員「視情況看能不能」解決，而是「不能不」解決。此從在兩會召開前不久，一場引爆輿論場的「酸黃瓜事件」可見端倪。

去年十二月底，大陸藝人閆學晶在直播時表示自己的兒子拍一部劇才賺二、三十萬人民幣，兒子媳婦一年收入才不到四十萬人民幣，怎麼過日子？此言一出，各路網友紛紛曬出薪資：「我2350還沒死」、「月薪3000還活著」。

隨後，有網友挖出了閆學晶過去曾諷刺網友的言論，「你們一天24小時都幹了什麼，我一天24小時都在幹什麼，能比嗎？不要再酸黃瓜了」。這段視頻經過剪輯、也並不是當下發生的，但這場輿論風波仍延續到二月，「酸黃瓜」更成為2026開年大陸社群平台的第一新熱詞。

而在去年，同樣由藝人引起、大陸官媒不得不下場「平息民怨」的，還有大陸藝人黃楊細鈿的天價耳環事件，引發網友質疑其公務員父親涉及貪腐，最終官方公布調查結果也未能平息民怨。縱觀近兩年大陸網民情緒沸騰的事件，往往圍繞分配不公，「你的日子苦，總有人替你甜」成為一句流行語——但別忘記，不到十年前，昔日大陸首富的兒子王思聰網上炫富，所有「吃瓜群眾」看得津津有味。

當藝人的一對耳環、一句隨口的話語都能引起民眾刺痛，民生困境的解決，於中共而言已迫在眉睫，能不著急嗎？

王思聰 失業率 中共

延伸閱讀

陸經濟增長訂4.5%起跳 近35年設定的最低目標

新聞眼／北京下調經濟增長 凸顯痛定思痛

解讀今年大陸政府工作報告 學者：仍靠超長期國債策略救財政

陸政府工作報告：今年將實施「更積極」財政政策 落實過緊日子

相關新聞

35年最低 陸GDP目標成長4.5至5%

大陸國務院總理李強昨天在十四屆全國人大四次會議做政府工作報告，將今年國內生產總值（ＧＤＰ）增長目標設定在百分之四點五至百分之五，這是自一九九一年以來、近三十五年設定的最低增長目標。分析指出，這釋出經濟重質而非量的轉向訊號，並為後續政策留有空間。

陸半導體高管及學界聯合撰文 籲舉全國之力打造中國版ASML

大陸《觀察者網》報導，這兩天，一篇由中國多位半導體企業高管和學界人士撰寫的論文在外網引發熱議。香港英文媒體《南華早報》3月5日注意到，中國多家半導體龍頭企業高管和學者集體撰文發聲，呼籲舉全國之力打造中國版光刻機巨頭艾司摩爾（ASML），敦促行業「丟掉幻想，準備鬥爭」，以應對不斷收緊的美國科技封鎖。

陸查稅CFC鎖定7,000家 部分台商恐受波及

大陸國家稅務總局於農曆年前發動全國性受控外國公司（CFC）稅務調查，鎖定超過7,000家企業，要求在3月底前完成自查。在大陸的台籍會計師們表示，該規定並非最近公布，相關內容多年前就已經開始施行。台商其實可以選擇由台灣境外公司，直接投資第三地例如越南，而非透過大陸公司，就可以減少被調查且補稅的風險。

就業問題放「四穩」首位 陸官員：存在技能、意願不匹配問題

大陸國務院總理李強昨天在政府工作報告裡多次提到就業。政府工作報告起草官員解讀稱，大陸今年需要新增就業一千二百萬人，現在就業的結構性問題主要是技能不匹配與就業意願不匹配。

【即時短評】陸推就業優先 凸顯「酸黃瓜事件」映射的民生焦慮

昨天大陸總理李強作政府工作報告，在民生議題部分強調「城鎮調查失業率5.5%左右，體現了在就業總量和結構性壓力較大的情況下，堅持就業優先政策導向和加大穩就業力度的要求。」

陸經濟增長訂4.5%起跳 近35年設定的最低目標

大陸國務院總理李強昨（5）日上午在人大會議宣讀政府工作報告，將今（2026）年國內生產總值（GDP）增長目標設定在4.5%-5%，這是自1991年以來、近35年設定的最低增長目標。分析指，這釋出經濟重質而非量的轉向訊號，並為後續政策留有空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。