【即時短評】陸推就業優先 凸顯「酸黃瓜事件」映射的民生焦慮

昨天大陸總理李強作政府工作報告，在民生議題部分強調「城鎮調查失業率5.5%左右，體現了在就業總量和結構性壓力較大的情況下，堅持就業優先政策導向和加大穩就業力度的要求。」

此失業率數字有人信、有人嗤之以鼻，但關鍵在於後面的「堅持就業優先政策導向」。就業政策優先，這是近年大陸中央數次對地方下達的政策要求，昨天人民日報在兩會特刊中也推出「就業優先，築牢民生壓艙石」一文。

在政府工作報告中也提出促進消費、鄉村振興、對環境較差的城中村進行改造、提高居民養老金、改善就業歧視、落實農民工資保障權益等。這份落落長的政府工作報告，在民生部分其實不外乎強調兩點：一，將基層人民（特別是農村、農民工等偏弱勢群體）的生活水平往上拉；二，降低失業率是穩定民生的根基。

民生議題如今已非中共官員「視情況看能不能」解決，而是「不能不」解決。此從在兩會召開前不久，一場引爆輿論場的「酸黃瓜事件」可見端倪。

去年十二月底，大陸藝人閆學晶在直播時表示自己的兒子拍一部劇才賺二、三十萬人民幣，兒子媳婦一年收入才不到四十萬人民幣，怎麼過日子？此言一出，各路網友紛紛曬出薪資：「我2350還沒死」、「月薪3000還活著」。

隨後，有網友挖出了閆學晶過去曾諷刺網友的言論，「你們一天24小時都幹了什麼，我一天24小時都在幹什麼，能比嗎？不要再酸黃瓜了」。這段視頻經過剪輯、也並不是當下發生的，但這場輿論風波仍延續到二月，「酸黃瓜」更成為2026開年大陸社群平台的第一新熱詞。

而在去年，同樣由藝人引起、大陸官媒不得不下場「平息民怨」的，還有大陸藝人黃楊細鈿的天價耳環事件，引發網友質疑其公務員父親涉及貪腐，最終官方公布調查結果也未能平息民怨。縱觀近兩年大陸網民情緒沸騰的事件，往往圍繞分配不公，「你的日子苦，總有人替你甜」成為一句流行語——但別忘記，不到十年前，昔日大陸首富的兒子王思聰網上炫富，所有「吃瓜群眾」看得津津有味。

當藝人的一對耳環、一句隨口的話語都能引起民眾刺痛，民生困境的解決，於中共而言已迫在眉睫，能不著急嗎？