隨著美國、以色列與伊朗衝突升級，荷莫茲海峽航運受阻，帶動大陸化工品行情，甲醇、塑膠、聚丙烯、乙二醇等期貨近期紛紛大漲。分析人士指出，中東為全球重要甲醇供應地，航運受阻推升成本與供給不確定性，帶動市場短期價格上行。

本周大陸化工品期貨市場出現集體上漲，甲醇主力合約連兩個交易日漲停，塑膠、聚丙烯等品種亦大幅走高。本輪化工品集體漲價，主要源於中東局勢緊張引發市場對進口情況的擔憂。

荷莫茲海峽是波斯灣通往印度洋的重要通道，也是能源與大宗化工品運輸關鍵節點。中信建投指出，伊朗已成僅次大陸的全球第二大甲醇生產國，年產能800至900萬噸，占全球貿易量約12%。若航運持續受阻，將對亞洲能源與化工原料供應形成壓力。

其他品種方面，伊朗2024年尿素出口量約450萬噸，位居全球第三。部分化工品價格上漲亦與原油成本連動，烯烴、芳烴等成本與原油高度相關。

細分品種，甲醇成為本輪領漲品種。隆眾資訊指出，中東是全球主要甲醇出口地，供應高度依賴海運。申銀萬國期貨分析，約1,200萬噸甲醇經荷莫茲海峽運往大陸。

興業證券研報認為，地緣局勢逐步升級背景下，一方面市場或擔憂伊朗國內裝置開工受到波及使得實際產出受損，另一方面運輸端擾動亦可能帶來大陸國內的進口貨源實際到港縮減及相關預期，相關產品價格或將上行。

東興證券研報指出，基於伊朗豐富的油氣資源，其在部分大宗化工品領域具備產業優勢，對全球供應鏈具有舉足輕重的影響。