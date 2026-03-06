陸查稅CFC鎖定7,000家 部分台商恐受波及

大陸國家稅務總局於農曆年前發動全國性受控外國公司（CFC）稅務調查，鎖定超過7,000家企業，要求在3月底前完成自查。在大陸的台籍會計師們表示，該規定並非最近公布，相關內容多年前就已經開始施行。台商其實可以選擇由台灣境外公司，直接投資第三地例如越南，而非透過大陸公司，就可以減少被調查且補稅的風險。

漢邦管理顧問公司總經理李仁祥認為，大陸受控外國子公司（CFC）跟台灣共同申報準則（CRS）很像，其實該規定並非最近公布，相關內容多年前就已經施行。而所謂7,000家企業，實際上是指大陸互聯網產業中被要求報送境外投資信息的企業，並非全數正在接受查核。

凱博聯合會計師事務所會計師黃惠婷指出，自從2024年大陸金稅四期全面啟動後，大陸稅務機關打通了社保、不動產等非稅業務的信息共享和核查通道，隨時可以依需求調查。而所謂7,000家企業，不只有台商，還包括陸企跟外商。她近期就聽說有一家傳產台商，原先有境內上市計畫，所以是由大陸主體對境外投資，就有被依CFC查核保留在境外子公司利潤不分回大陸的合理性。

黃惠婷認為，在大陸上市公司對外投資，可能都是有真實的營運需求或資金用途，所以境外子公司一般都有實質營運，且大陸上市公司可能也有分紅需求，境外子公司有利潤或閒置資金可能也會考量分回大陸，所以相對面臨CFC風險可能小一點。

李仁祥建議台商，應該檢視並調整海外投資架構，例如台商可選擇由台灣境外公司，直接投資第三地例如越南，而非透過大陸公司，以減少重複課稅的風險。這樣可以避免在利潤回流大陸時，需再課徵企業所得稅及個人所得稅。此舉也屬於合法行為，也是目前許多企業採取的稅務規劃方式。