聽新聞
0:00 / 0:00

陸增添動能 發展五大產業

經濟日報／ 特派記者黃雅慧廖士鋒／北京5日電

大陸國務院總理李強昨（5）日政府工作報告中提到，將著力發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機介面、6G等五大未來產業。

分析認為，當前首要政策任務包括推動技術進步與創新等，預計今年政府資源將主要向科技領域國產替代傾斜，該領域在新的一年裡料有顯著發展。

路透統計，今年政府工作報告共33次提及「科技」、36次提及「創新」、七次提及「人工智慧」，報告亦提出腦機介面、智能體（AI Agent；AI代理）等更多具體的未來產業方向。

香港經濟日報梳理2026年政府工作報告對於「新興產業」的表述為集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟（2025年為商業航天、低空經濟、深海科技），至於「未來產業」則提及未來能源、量子科技、具身智能、腦際接口、6G（2025年為生物製造、量子科技、具身智能、6G）顯示相關產業的內涵持續變化。

大陸工信部部長李樂成昨在人大開幕會後的部長通道表示，要努力推動AI電腦、AI手機、智能家居；要全力推進新一代AI產品的攻關和迭代更新，包括腦機介面、自動駕駛汽車、機器人，推動科技攻關、技術迭代；大力支持發展智能農業機械、智能醫療器械。

大陸科技部長陰和俊指，大陸晶片攻關取得新突破。大陸科技創新指數排名上升至全球第十。

人工智慧 路透 科技

延伸閱讀

解讀今年大陸政府工作報告 學者：仍靠超長期國債策略救財政

陸科技部長：中國晶片攻關取得新突破 基礎研究經費占比「首次破7」

陸工信部長李樂成：堅持AI為人所用、為人服務、為人所控

大陸政府報告揭露 今年培育發展「這5樣」未來產業

相關新聞

35年最低 陸GDP目標成長4.5至5%

大陸國務院總理李強昨天在十四屆全國人大四次會議做政府工作報告，將今年國內生產總值（ＧＤＰ）增長目標設定在百分之四點五至百分之五，這是自一九九一年以來、近三十五年設定的最低增長目標。分析指出，這釋出經濟重質而非量的轉向訊號，並為後續政策留有空間。

陸查稅CFC鎖定7,000家 部分台商恐受波及

大陸國家稅務總局於農曆年前發動全國性受控外國公司（CFC）稅務調查，鎖定超過7,000家企業，要求在3月底前完成自查。在大陸的台籍會計師們表示，該規定並非最近公布，相關內容多年前就已經開始施行。台商其實可以選擇由台灣境外公司，直接投資第三地例如越南，而非透過大陸公司，就可以減少被調查且補稅的風險。

就業問題放「四穩」首位 陸官員：存在技能、意願不匹配問題

大陸國務院總理李強昨天在政府工作報告裡多次提到就業。政府工作報告起草官員解讀稱，大陸今年需要新增就業一千二百萬人，現在就業的結構性問題主要是技能不匹配與就業意願不匹配。

陸經濟增長訂4.5%起跳 近35年設定的最低目標

大陸國務院總理李強昨（5）日上午在人大會議宣讀政府工作報告，將今（2026）年國內生產總值（GDP）增長目標設定在4.5%-5%，這是自1991年以來、近35年設定的最低增長目標。分析指，這釋出經濟重質而非量的轉向訊號，並為後續政策留有空間。

陸增添動能 發展五大產業

大陸國務院總理李強昨（5）日政府工作報告中提到，將著力發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機介面、6G等五大未來產業。

化工產品行情漲不停

隨著美國、以色列與伊朗衝突升級，荷莫茲海峽航運受阻，帶動大陸化工品行情，甲醇、塑膠、聚丙烯、乙二醇等期貨近期紛紛大漲。分析人士指出，中東為全球重要甲醇供應地，航運受阻推升成本與供給不確定性，帶動市場短期價格上行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。