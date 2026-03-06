聽新聞
0:00 / 0:00
陸增添動能 發展五大產業
大陸國務院總理李強昨（5）日政府工作報告中提到，將著力發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機介面、6G等五大未來產業。
分析認為，當前首要政策任務包括推動技術進步與創新等，預計今年政府資源將主要向科技領域國產替代傾斜，該領域在新的一年裡料有顯著發展。
據路透統計，今年政府工作報告共33次提及「科技」、36次提及「創新」、七次提及「人工智慧」，報告亦提出腦機介面、智能體（AI Agent；AI代理）等更多具體的未來產業方向。
香港經濟日報梳理2026年政府工作報告對於「新興產業」的表述為集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟（2025年為商業航天、低空經濟、深海科技），至於「未來產業」則提及未來能源、量子科技、具身智能、腦際接口、6G（2025年為生物製造、量子科技、具身智能、6G）顯示相關產業的內涵持續變化。
大陸工信部部長李樂成昨在人大開幕會後的部長通道表示，要努力推動AI電腦、AI手機、智能家居；要全力推進新一代AI產品的攻關和迭代更新，包括腦機介面、自動駕駛汽車、機器人，推動科技攻關、技術迭代；大力支持發展智能農業機械、智能醫療器械。
大陸科技部長陰和俊指，大陸晶片攻關取得新突破。大陸科技創新指數排名上升至全球第十。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。