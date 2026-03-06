陸經濟增長訂4.5%起跳 近35年設定的最低目標

大陸國務院總理李強昨（5）日上午在人大會議宣讀政府工作報告，將今(2026)年國內生產總值（GDP）增長目標設定在4.5%-5%，這是自1991年以來、近35年設定的最低增長目標。分析指，這釋出經濟重質而非量的轉向訊號，並為後續政策留有空間。

對於經濟目標訂定，李強表示，主要考慮十五五（2026-2030年）開局之年，為調結構、防風險、促改革留出空間，為後期更好發展打牢基礎。政府工作報告起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽表示，今年經濟增長目標實際上是兩句話，即「經濟增長4.5%-5%、在實際工作中努力爭取更好結果」。

其他經濟目標：赤字率4%；居民消費價格（CPI）漲幅2%左右；城鎮新增就業1,200萬人以上；城鎮調查失業率5.5%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量1.4兆斤以上；單位國內生產總值能耗降低3.8%左右。

全國人大代表，北京大學博雅特聘教授田軒昨天受訪指出，今年定4.5%至5%區間，符合市場預期，因為經濟發展進入到十五五開局之年，要給未來發展留下一個餘地，實際上非常實事求是。至於用區間表述，田軒認為，是中央希望各級地方政府，把精力真正放到高質量發展，而不是糾結增長數字。

十五五規劃建議明確提出，到2035年人均GDP達到中等發達國家水準（約2萬至2.5萬美元）。澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆指，從2020年（大陸人均GDP約1.05萬美元）至2035年的基礎計算，要實現人均GDP翻一番，平均每年需4.7%的增長。他預計，4.5%至5%很可能成為接下來五年的平均目標。而在「十六五」規劃中，或許會容許進一步下調至4%至4.5%。

據政府工作報告，列出今年重點工作任務：在化解風險上，著力穩定房地產市場、積極有序化解地方政府債務風險、積極穩妥化解金融領域風險。

在財政政策上，今年赤字率4%，赤字規模人民幣5.89兆元、較上年增加人民幣2,300億元，同時擬發行超長期特別國債人民幣1.3兆元（特別國債通常不列入常規財政赤字統計），規模與去年相同，持續支持兩重（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）建設、兩新（大規模設備更新‌和‌消費品以舊換新）工作等；擬發行特別國債人民幣3,000億元，支持國有大型商業銀行補充資本等。