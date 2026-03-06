聽新聞
就業問題放「四穩」首位 陸官員：存在技能、意願不匹配問題

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
求職者與參會企業招聘代表在杭州市春季人才招聘會上洽談。新華社

大陸國務院總理李強昨天在政府工作報告裡多次提到就業。政府工作報告起草官員解讀稱，大陸今年需要新增就業一千二百萬人，現在就業的結構性問題主要是技能不匹配與就業意願不匹配。

澎湃新聞報導，李強在介紹二○二六年經濟社會發展總體要求和政策取向時表示，今年發展主要預期目標是城鎮調查失業率百分之五點五左右，城鎮新增就業一千二百萬人以上。二○二六年政府工作任務也提到，要促進高品質充分就業。

大陸政府工作報告起草組成員陳昌盛解讀表示，今年的政府工作報告把穩就業放在「四穩」首位，提出了一系列的政策措施。

他說，今年加入新的就業崗位的群體約有二千萬規模，如果扣除退休等原因騰出的崗位，新增崗位仍然需要一千二百萬左右。根據中國這些年尤其是近兩年經濟增長與就業之間的帶動關係來看，要實現這樣一個規模的就業，需要百分之四點五至百分之五的增速，這也是今年經濟增長目標設定的考量。

陳昌盛說，促就業結構上重點是「促匹配」。現在的就業形勢，結構性的問題更突出，歸納起來主要有兩類不匹配。一類是技能的不匹配。現在有很多行業在快速發展，但是很多勞動者的技能與行業發展不匹配。

他提到，人工智慧技術方面的招聘崗位很多，但人才供給很少，需供比是三點五比一；像新能源技術工程師的需供比是五點一比一，機器人行業技術人才需供比是五點二比一，有大量的缺口。要解決技能不匹配的問題，很關鍵的是加強教育培訓。短期內，主要是加強行業企業合作，展開針對性的技能培訓，建設一批公共實訓基地。今年政府補貼的技能培訓規模力爭超過一千萬人次。

相關新聞

35年最低 陸GDP目標成長4.5至5%

大陸國務院總理李強昨天在十四屆全國人大四次會議做政府工作報告，將今年國內生產總值（ＧＤＰ）增長目標設定在百分之四點五至百分之五，這是自一九九一年以來、近三十五年設定的最低增長目標。分析指出，這釋出經濟重質而非量的轉向訊號，並為後續政策留有空間。

化工產品行情漲不停

隨著美國、以色列與伊朗衝突升級，荷莫茲海峽航運受阻，帶動大陸化工品行情，甲醇、塑膠、聚丙烯、乙二醇等期貨近期紛紛大漲。分析人士指出，中東為全球重要甲醇供應地，航運受阻推升成本與供給不確定性，帶動市場短期價格上行。

政策送暖…京滬樓市 小陽春行情可期

在政策暖風吹拂下，大陸最有風向標意義的兩個超大城市房地產市場—北京和上海樓市近期均出現積極信號。業內認為，京滬樓市「小陽春」可期。

東南亞採購商大增 華交會訂單逾20億美元

為期四天的第三十四屆華東進出口商品交易會（以下簡稱華交會）四日在上海閉幕，共實現意向訂單金額二十一點九五億美元，同比增長百分之五點○五。與上一屆相比，本屆華交會境內外採購商明顯增長，東南亞地區採購商增幅尤其明顯。 　中新社報導，由上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東省、南京市、寧波市九省市商務部門聯合主辦的華交會，是中國紡織服裝及輕工產品領域區域性的進出口貿易盛會，有中國外貿「新春第一展」之稱。

粵港澳大灣區 銀髮經濟藍海

大陸人口老齡化催生出潛力巨大的銀髮經濟。全國兩會期間，代表委員熱議，銀髮經濟正從國家戰略層面加速落地，成為擴內需、穩增長、惠民生的重要增長點，粵港澳大灣區憑藉互聯互通優勢，有望在跨境養老、銀髮產業等方面先行先試，開闢經濟新藍海。

長三角鐵路 中歐班列增逾2成

中國鐵路上海局集團有限公司五日發布消息，今年前兩個月，長三角鐵路中歐（中亞）班列開行數量強勁增長，累計發運五二五列、五點五萬標箱，同比增長均超百分之二十。

