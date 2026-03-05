快訊

加碼投入外賣侵蝕獲利 京東去年淨利腰斬

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸電商巨頭京東集團５日發布2025年第4季及全年財績。受外賣投入加碼影響，當季由盈轉虧，虧損人民幣27億元（新台幣121.5億元），年減127％，去年同期為盈利人民幣99億元。圖／取自快科技
大陸電商巨頭京東集團5日發布2025年第4季及全年財績。第4季營收人民幣3,523億元，按年增1.5%；經調整淨利人民幣11億元，按年減少90.3％。2025年全年營收人民幣1.31兆元，年增12.97％；淨利人民幣196.31億元（約新台幣903億元），年減52.54％，低於機構一致預測。

全年京東營收首次突破人民幣1.3兆元，然而利潤端明顯承壓，全年淨利較上年腰斬。財報將利潤驟降歸因於新業務戰略性投入，以京東外賣為代表的新業務板塊全年經營虧損達人民幣466億元（新台幣2,097億元），成為侵蝕盈利的核心因素。

京東首席執行官許冉表示，去年全年表現依然穩健，第四季度及全年持續看到用戶數量強勁增長及購物頻率提升，雖然行業競爭激烈，但其核心零售業務顯現韌性，全年收入及經營利潤均實現雙位數增長。

許冉又指，新業務按照戰略規劃推進，自成立以來，京東外賣規模穩步擴大的同時，虧損逐季收窄，京喜及國際業務為長期增長開拓新機遇。另外她稱，已將AI全面應用於內部營運並為用戶提供更智能的體驗。

新業務第4季內收入人民幣141億元，年增2倍，經營虧損為人民幣148億元，年減15.7倍。京東表示，外賣保持健康發展，訂單量勢頭穩健，且餐飲訂單結構更加健康，第4季外賣總投入規模與上季相比繼續收窄，主要得益於深耕用戶體驗和心智、精進營運效率，以及理性應對行業競爭。

京東指出，京東外賣與京東零售的協同效應穩步釋放，在用戶增長、購物頻次提升、跨品類購買行為等方面，繼續取得明顯進展。

大陸全國人大5日上午開幕，國務院總理李強在政府工作報告中提出設立人民幣1,000億元（下同）財政金融協同促內需專項資金，以擴大消費和支持服務業。專家分析，該筆資金將通過貸款貼息、融資擔保與風險補償組合發力，不僅可減輕金融機構風險，還有望撬動數倍乃至數十倍的銀行信貸資金，為居民和民營經濟提供持續融資支持，進一步激發內需動力。

