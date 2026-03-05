大陸工作報告提千億專項資金 專家：有望撬動10兆信貸助內需

大陸全國人大5日上午開幕，國務院總理李強在政府工作報告中提出設立人民幣1,000億元（下同）財政金融協同促內需專項資金，以擴大消費和支持服務業。專家分析，該筆資金將通過貸款貼息、融資擔保與風險補償組合發力，不僅可減輕金融機構風險，還有望撬動數倍乃至數十倍的銀行信貸資金，為居民和民營經濟提供持續融資支持，進一步激發內需動力。

大陸今年政府工作報告提出，將設立1,000億元財政金融協同促內需專項資金，促進消費與服務業發展。報告指，資金將配合貸款貼息、融資擔保、風險補償等方式，支持個人消費貸款與服務業經營貸款，提高貼息上限、延長實施期限，優化政策落地和拓展金融資源配置。同時，安排超長期特別國債2,500億元支持消費品以舊換新，並提出「加、減、乘、除」四種方法激發居民消費內生動力。

據第一財經，招聯首席經濟學家董希淼指出，中央政府希望透過擴大財政支出、發揮逆周期調節作用，為2026年經濟提供支撐。他表示，財政政策重點正從傳統的「物」轉向「人」，將資源更多直接投入居民收入改善和家庭資產修復，以激發內需增長。

上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，1000億元專項資金將形成財政撬動金融、金融賦能消費的正向循環，近年政策導向愈發明確。2025年底全國財政工作會議提出，2026年繼續實施積極財政政策，包括「加強財政金融協同，放大政策效能」。1月20日，財政部、央行等部門聯合發布六項財政金融政策，涵蓋中小微企業貸款貼息、經營主體貸款貼息、民間投資專項擔保計畫、設備更新貸款貼息及個人消費貸款貼息等措施。

對於專項資金的使用，曾剛稱，預計將以貼息、融資擔保和風險補償組合發力。貼息將覆蓋個人消費貸款與服務業經營貸款，提高上限；融資擔保由政府性機構增信，提高單戶擔保額度、降低費率；風險補償分擔金融機構放貸損失，資金將定向支持文旅、康養、數字消費等重點領域。

金融機構人士表示，專項資金主要以貼息和擔保為主，可減少消費貸和經營貸風險，緩解銀行壓力。董希淼說，透過貸款貼息，有限財政資金可撬動數倍甚至數十倍銀行信貸資金，長期支持居民和民營經濟融資需求。

中金公司銀行業分析師林英奇指，目前貼息政策包括個人消費貸款（1個百分點）、服務業經營貸款（1個百分點）、中小微民營企業固定資產貸款（1.5個百分點）、設備更新改造貸款（1.5個百分點），融資擔保採三層架構，平均費率低於1%，預計1,000億元專項資金可撬動約10兆元融資需求。