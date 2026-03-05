快訊

陸外賣價格戰退去 政協委員提醒後續或衝擊零售、商業地產

聯合報／ 記者黃雅慧／北京即時報導
大陸全國政協委員、中信資本董事長、麥當勞中國董事會主席為張懿宸5日表示，在外賣補貼大戰褪去後，要把消費者從線上引回流到線下是漫長過程。記者黃雅慧／攝影
去年大陸外賣價格戰退去，但或遺留挑戰，大陸全國政協委員、中信資本董事長、麥當勞中國董事會主席為張懿宸5日在政協委員經濟界別小組會議上表示，在外賣補貼大戰褪去後，要把消費者從線上引回流到線下是漫長過程，這期間會影響零售、人流與商業地產等，對長期經濟發展不是好事。

張懿宸在會上建議應該推動餐飲業納入大陸官方「兩新」覆蓋範圍，因為餐飲業在疫情間受打擊很大，疫情剛結束雖然有店家倒閉，但不多，因為大家都認為再觀望一下，或許等到消費反彈能撐過去，但沒想到報復性消費並未發生，2024年有大批店家關閉，不過同時也有店家新展店，更新率也高，因此他認為能用「兩新」設備如果能拓展至零售餐飲業，可以讓餐廳運營供應鏈綠色化做的更好。

張懿宸也提醒，先前補貼大戰對線下零售的影響，他說，去年那一波外賣補貼大戰，線下消費往線上外賣轉移率很高，現在補貼回歸正常，從線上回到線下是漫長過程，對長期經濟發展可能是一個挑戰。

而前述說法也有調查數據支持，立信諮詢日前發布補貼大戰餐飲業真實處境研究報告，報告通過對大陸全國31個省級行政區2,298家餐飲商戶的問卷調研與訪談，補貼大戰以來，餐飲商戶普遍承受營收與利潤的雙重壓力。近七成商戶營業額較2024年出現下降，其中降幅超過20%的高達48%。更為嚴峻的是利潤指標：高達近80%的商戶淨利潤出現下滑，其中降幅超過30%的佔35%。

報告顯示，以堂食為主的商家受到的衝擊更為顯著。在淨利潤下降超過30%的商戶群體中，堂食型商戶佔比達到53%，遠高於其在整體樣本中23%的佔比。

2025年上半年，京東外賣與美團、餓了麼等平台掀起的外賣價格戰，再平台補貼機制下，外賣價格普遍低於堂食，不僅促使消費者更傾向於選擇外賣，甚至催生了「到店點外賣」的奇特現象。線上線下的聯動效應，正在加速重塑乃至顛覆原有的餐飲消費結構。

但隨後在去年7月18日，市場監管總局約談餓了麼、美團、京東三家平台企業，要求理性競爭；7月23日，據證券時報報導，相關平台已執行全面下線「零元購」類促銷活動等三項整改措施。

