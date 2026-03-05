比亞迪發布第二代刀片電池 董座：5分鐘充好9分鐘充飽

大陸電動車巨頭比亞迪今（5）日在深圳大運中心體育館舉行第二代刀片電池暨閃充技術發布會。比亞迪董事長王傳福指出，第二代刀片電池常溫下從10%充至70%僅需5分鐘，充至97%僅需9分鐘；在-20度的極寒環境下，也能在12分鐘內充至97%，刷新全球量產電池充電速度紀錄，並搭配升級質保，提升安全性與循環壽命。

新浪科技指出，王傳福在發佈會上表示，大陸超過70%的石油依賴進口，相當大一部分經過荷莫茲海峽和馬六甲海峽運來，全國70%的石油都用於交通領域，是大陸石油資源的現實情況。

王傳福指出，中國油少電多，用新能源汽車取代燃油車不是選題，而是關乎國家能源安全與長遠發展的必答題。他強調，要「讓充電和加油一樣快，5分鐘充好，9分鐘充飽。」最後20%才是充電技術最難突破的一段，二代刀片電池就是要突破這個區間，讓用戶充的電更多、時間更短。「這是全球量產最快的充電速度，前所未有。」

據快科技，王傳福表示，比亞迪做得最早，也做得最好，「沒有人比我們更懂電池」。他指出，新能源車充電慢是行業與用戶的核心痛點，低溫充電效率低，體驗遠不及燃油車加油。他表示，大陸燃油車保有量超過3億台，充電站僅為新能源車七倍，但單根充電槍每天只能服務5台車，「根本問題是讓充電和加油一樣快」。

在質保方面，比亞迪二代刀片電池新增6年或15萬公里內容量低於77.5%免費更換保障，並維持電芯終身質保。電池在材料、電極、電芯及系統均重構，提升性能、安全性及循環壽命，同時強化低溫充放電表現。

回顧歷史，比亞迪2020年推出第一代刀片電池，搭載於「漢」車型，建立安全與性能標竿。2025年，比亞迪推出兆瓦閃充站及閃充樁，實現5分鐘充電續航400公里。2025年全球動力電池出貨量1495.1GWh，比亞迪超過200GWh，排名全球第二；在儲能領域亦位列全球前五。

據比亞迪公布，2026年2月新能源動力及儲能電池裝機總量約18.773GWh，2026年前兩月累計裝機約38.960GWh。第二代刀片電池與閃充技術落地，有望進一步鞏固比亞迪在新能源領域的領先地位。

圖／取自新浪科技微博