快訊

影／蘇澳「又淹了」…豪雨狂炸宜蘭 台鐵永樂站與蘇澳新站單線通行

獨／78歲歌仔戲天王心臟血管堵塞裝3支架！醫警告「不能再拖」 60年菸癮說戒就戒

聽新聞
0:00 / 0:00

比亞迪發布第二代刀片電池 董座：5分鐘充好9分鐘充飽

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸電動車巨頭比亞迪今（5）日在深圳大運中心體育館舉行第二代刀片電池暨閃充技術發布會。圖／取自新浪科技微博
大陸電動車巨頭比亞迪今（5）日在深圳大運中心體育館舉行第二代刀片電池暨閃充技術發布會。圖／取自新浪科技微博

大陸電動車巨頭比亞迪今（5）日在深圳大運中心體育館舉行第二代刀片電池暨閃充技術發布會。比亞迪董事長王傳福指出，第二代刀片電池常溫下從10%充至70%僅需5分鐘，充至97%僅需9分鐘；在-20度的極寒環境下，也能在12分鐘內充至97%，刷新全球量產電池充電速度紀錄，並搭配升級質保，提升安全性與循環壽命。

新浪科技指出，王傳福在發佈會上表示，大陸超過70%的石油依賴進口，相當大一部分經過荷莫茲海峽和馬六甲海峽運來，全國70%的石油都用於交通領域，是大陸石油資源的現實情況。

王傳福指出，中國油少電多，用新能源汽車取代燃油車不是選題，而是關乎國家能源安全與長遠發展的必答題。他強調，要「讓充電和加油一樣快，5分鐘充好，9分鐘充飽。」最後20%才是充電技術最難突破的一段，二代刀片電池就是要突破這個區間，讓用戶充的電更多、時間更短。「這是全球量產最快的充電速度，前所未有。」

據快科技，王傳福表示，比亞迪做得最早，也做得最好，「沒有人比我們更懂電池」。他指出，新能源車充電慢是行業與用戶的核心痛點，低溫充電效率低，體驗遠不及燃油車加油。他表示，大陸燃油車保有量超過3億台，充電站僅為新能源車七倍，但單根充電槍每天只能服務5台車，「根本問題是讓充電和加油一樣快」。

在質保方面，比亞迪二代刀片電池新增6年或15萬公里內容量低於77.5%免費更換保障，並維持電芯終身質保。電池在材料、電極、電芯及系統均重構，提升性能、安全性及循環壽命，同時強化低溫充放電表現。

回顧歷史，比亞迪2020年推出第一代刀片電池，搭載於「漢」車型，建立安全與性能標竿。2025年，比亞迪推出兆瓦閃充站及閃充樁，實現5分鐘充電續航400公里。2025年全球動力電池出貨量1495.1GWh，比亞迪超過200GWh，排名全球第二；在儲能領域亦位列全球前五。

據比亞迪公布，2026年2月新能源動力及儲能電池裝機總量約18.773GWh，2026年前兩月累計裝機約38.960GWh。第二代刀片電池與閃充技術落地，有望進一步鞏固比亞迪在新能源領域的領先地位。

比亞迪董事長王傳福指，中國油少電多，用新能源汽車取代燃油車不是選題，而是關乎國家能源安全與長遠發展的必答題。比亞迪第二代刀片電池常溫下從10%充至70%僅需5分鐘，充至97%僅需9分鐘。圖／取自新浪科技微博
比亞迪董事長王傳福指，中國油少電多，用新能源汽車取代燃油車不是選題，而是關乎國家能源安全與長遠發展的必答題。比亞迪第二代刀片電池常溫下從10%充至70%僅需5分鐘，充至97%僅需9分鐘。圖／取自新浪科技微博

比亞迪董事長王傳福指出，第二代刀片電池常溫下從10%充至70%僅需5分鐘，充至97%僅需9分鐘；在-20度的極寒環境下，也能在12分鐘內充至97%，刷新全球量產電池充電速度紀錄，並搭配升級質保，提升安全性與循環壽命。圖／取自微博
比亞迪董事長王傳福指出，第二代刀片電池常溫下從10%充至70%僅需5分鐘，充至97%僅需9分鐘；在-20度的極寒環境下，也能在12分鐘內充至97%，刷新全球量產電池充電速度紀錄，並搭配升級質保，提升安全性與循環壽命。圖／取自微博

新能源車 電池 比亞迪

延伸閱讀

穩坐大陸電池巨頭 寧德時代董座曾毓群：推進產品、技術與標準全面出海

比亞迪明晚發表第二代「刀片電池」 稱要「新產品解決老問題」

次世代的行動電源有譜？台灣團隊打造固態電池+Qi2認證全新用電體驗

比亞迪電動車挨過伊朗導彈轟炸「異常堅挺」 專家這樣解釋

相關新聞

陸外賣價格戰退去 政協委員提醒後續或衝擊零售、商業地產

去年大陸外賣價格戰退去，但或遺留挑戰，大陸全國政協委員、中信資本董事長、麥當勞中國董事會主席為張懿宸5日在政協委員經濟界別小組會議上表示，在外賣補貼大戰褪去後，要把消費者從線上引回流到線下是漫長過程，這期間會影響零售、人流與商業地產等，對長期經濟發展不是好事。

比亞迪發布第二代刀片電池 董座：5分鐘充好9分鐘充飽

大陸電動車巨頭比亞迪今（5）日在深圳大運中心體育館舉行第二代刀片電池暨閃充技術發布會。比亞迪董事長王傳福指出，第二代刀片電池常溫下從10%充至70%僅需5分鐘，充至97%僅需9分鐘；在-20度的極寒環境下，也能在12分鐘內充至97%，刷新全球量產電池充電速度紀錄，並搭配升級質保，提升安全性與循環壽命。

解讀今年大陸政府工作報告 學者：仍靠超長期國債策略救財政

大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，國務院總理李強在政府工作報告中提到，擬發行超長期特別國債人民幣1.3兆元，持續支持「兩重」建設、「兩新」工作等措施。不過中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣認為，今年的政府工作報告與去年的大致相同，依然是超長期國債的策略救財政。

陸國資委主任：「做活」央企國企 要建立科技人員獎勵機制

大陸國資委主任張玉卓5日表示，「十四五」時期，中央企業資產總額連續跨上70兆元、80兆元、90兆元人民幣（人民幣，單位下同）3個台階，利潤總額比上一個五年增長了56.2%。未來，做大國有企業和國有資本要從三方面突破。他表示，要「做活」央企國企，要建立科技人員獎勵機制。

因應中東衝突 路透：北京敦促大陸煉油企業暫停燃料出口

中東戰火蔓延，恐引爆新一波能源危機。路透5日引述數名行業及貿易知情人士透露，因中東衝突導致煉油廠產量下降，大陸官方已敦促企業暫停簽署新的成品油出口合同，並儘量取消已承諾的發貨來引對這波變化。

與空降部隊意見不合？千問核心林俊暘閃辭 阿里急挽留

4日凌晨，X平台上一則簡短的英文動態引爆科技圈；阿里巴巴最年輕P10級技術負責人、千問大模型的核心掌舵者林俊暘發文自曝已從阿里千問（Qwen）離職。林俊暘2日才剛在X平台上獲得特斯拉行政總裁馬斯克讚賞，沒多久就宣布離職，引發揣測。據報導，千問還有多位骨幹因林俊暘的離開而相繼出走，網傳此次地震或因Gemini領導空降千問有關。由於時值阿里創辦人馬雲赴杭州，業界猜測林俊暘等人將獲高層緊急挽留，但尚無法證實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。