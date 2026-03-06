長三角鐵路 中歐班列增逾2成

中國鐵路上海局集團有限公司五日發布消息，今年前兩個月，長三角鐵路中歐（中亞）班列開行數量強勁增長，累計發運五二五列、五點五萬標箱，同比增長均超百分之二十。

中新社報導，二○一三年至二○二五年底，長三角鐵路共開行中歐（中亞）班列超三點二萬列，其中，歐洲方向近一點六萬列、亞洲方向超一點六萬列。自二○一三年九月二十九日長三角開行首趟中歐（中亞）班列（蘇州—華沙）後，長三角中歐（中亞）班列營運線路從一條增至十五條，累計通達歐亞三十六個國家。

截至二○二五年底，長三角中歐（中亞）班列最快九天可抵達哈薩克阿斯塔納，最快十五天抵達德國漢堡，運輸時間約為海運的三分之一，運輸價格約為空運價格的五分之一。除以往的小商品、電子產品外，紡織品、汽車及配件、機械裝備、家具等貨品比重愈來愈大。

回程班列方面，歐亞國家的食品、服裝、化妝品、木材、礦產品等優質貨物，以及愈來愈多的汽車配件、機器設備等高價值商品走進中國國門。

從長三角去程貨物品類上看，已形成浙江義烏至歐洲相關國家以小商品為主要貨源，蘇州至德國漢堡、波蘭華沙以電子產品、電器為主要貨源，合肥至德國漢堡以白色家電、機械產品為主要貨源的格局。回程中歐（中亞）班列也正重塑長三角進口原材料運輸格局。

中國鐵路上海局集團有限公司相關人士認為，長三角中歐（中亞）班列「鋼鐵駝隊」在助力「中國製造」走出國門的同時，也帶動了「一帶一路」共建國家的產業發展。