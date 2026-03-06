東南亞採購商大增 華交會訂單逾20億美元

為期四天的第三十四屆華東進出口商品交易會（以下簡稱華交會）四日在上海閉幕，共實現意向訂單金額二十一點九五億美元，同比增長百分之五點○五。與上一屆相比，本屆華交會境內外採購商明顯增長，東南亞地區採購商增幅尤其明顯。 中新社報導，由上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東省、南京市、寧波市九省市商務部門聯合主辦的華交會，是中國紡織服裝及輕工產品領域區域性的進出口貿易盛會，有中國外貿「新春第一展」之稱。

本屆華交會共吸引境內外採購商四六四五○人到會，來自一二六個國家和地區，規模與影響力持續攀升。境內採購商數量較上屆增長百分之二點五六；境外採購商數量較上屆增長百分之二點八五，其中歐美地區採購商增長百分之五點四六，東南亞地區採購商增長百分之二十四點一○。

本屆華交會為五七七家內銷外貿「兩條腿走路」的企業加註了「接待境內採購商」標識。在境外展區為海外優質產品進入中國市場搭建高效便捷渠道，讓中國大市場成為全球企業共享的發展新機遇。