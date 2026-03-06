聽新聞
粵港澳大灣區 銀髮經濟藍海

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸人口老齡化催生出潛力巨大的銀髮經濟。全國兩會期間，代表委員熱議，銀髮經濟正從國家戰略層面加速落地，成為擴內需、穩增長、惠民生的重要增長點，粵港澳大灣區憑藉互聯互通優勢，有望在跨境養老、銀髮產業等方面先行先試，開闢經濟新藍海。

今年大陸全國兩會的政府工作報告提出：積極開發老年人力資源，制定推進銀髮經濟高質量發展的措施，完善老年用品產品、養老金融、旅居養老等支持政策。

據測算，到二○三五年，中國銀髮經濟規模有望飆升至三十萬億（兆）元人民幣。去年底以來，民政部、工業和信息化部等接連出台文件，培育養老服務經營主體，目標是二○二七年形成包括老年用品在內的三個萬億級消費領域。

銀髮經濟走向產業落地。全國政協委員金李所在的南方科技大學正嘗試將人工智能、物聯網、新材料等技術融入養老場景，例如利用非接觸式傳感器分析預判健康風險、利用柔性外骨骼設備輔助康復訓練。他希望加強對銀髮科技工作的頂層設計，推動關鍵技術走向「可靠、可評估、可監管」。

港區全國人大代表徐莉提出破除就業年齡歧視、完善社保銜接、發展銀髮教育，由政府引導，推動市場運作、社會參與、家庭支持，激發老有所為，讓長者成為經濟的參與者。

粵港澳大灣區正探索跨境養老。但港區全國政協委員、香港工聯會理事長黃國指出，目前約十萬長居廣東省的港人中，有不少長者因缺乏監護人，難以入住養老院，甚至面臨後事難辦的問題。他建議資助香港慈善機構在大灣區內地城市設立服務中心，提供跨境養老服務和保障。

銀髮經濟東風已至，從智慧養老、跨境養老，到老年文旅、保險理財，都需要上下游協同，讓「老有所養」與「老有所為」同步實現。

35年最低 陸GDP目標成長4.5至5%

大陸國務院總理李強昨天在十四屆全國人大四次會議做政府工作報告，將今年國內生產總值（ＧＤＰ）增長目標設定在百分之四點五至百分之五，這是自一九九一年以來、近三十五年設定的最低增長目標。分析指出，這釋出經濟重質而非量的轉向訊號，並為後續政策留有空間。

化工產品行情漲不停

隨著美國、以色列與伊朗衝突升級，荷莫茲海峽航運受阻，帶動大陸化工品行情，甲醇、塑膠、聚丙烯、乙二醇等期貨近期紛紛大漲。分析人士指出，中東為全球重要甲醇供應地，航運受阻推升成本與供給不確定性，帶動市場短期價格上行。

政策送暖…京滬樓市 小陽春行情可期

在政策暖風吹拂下，大陸最有風向標意義的兩個超大城市房地產市場—北京和上海樓市近期均出現積極信號。業內認為，京滬樓市「小陽春」可期。

東南亞採購商大增 華交會訂單逾20億美元

為期四天的第三十四屆華東進出口商品交易會（以下簡稱華交會）四日在上海閉幕，共實現意向訂單金額二十一點九五億美元，同比增長百分之五點○五。與上一屆相比，本屆華交會境內外採購商明顯增長，東南亞地區採購商增幅尤其明顯。 　中新社報導，由上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東省、南京市、寧波市九省市商務部門聯合主辦的華交會，是中國紡織服裝及輕工產品領域區域性的進出口貿易盛會，有中國外貿「新春第一展」之稱。

長三角鐵路 中歐班列增逾2成

中國鐵路上海局集團有限公司五日發布消息，今年前兩個月，長三角鐵路中歐（中亞）班列開行數量強勁增長，累計發運五二五列、五點五萬標箱，同比增長均超百分之二十。

