粵港澳大灣區 銀髮經濟藍海

大陸人口老齡化催生出潛力巨大的銀髮經濟。全國兩會期間，代表委員熱議，銀髮經濟正從國家戰略層面加速落地，成為擴內需、穩增長、惠民生的重要增長點，粵港澳大灣區憑藉互聯互通優勢，有望在跨境養老、銀髮產業等方面先行先試，開闢經濟新藍海。

今年大陸全國兩會的政府工作報告提出：積極開發老年人力資源，制定推進銀髮經濟高質量發展的措施，完善老年用品產品、養老金融、旅居養老等支持政策。

據測算，到二○三五年，中國銀髮經濟規模有望飆升至三十萬億（兆）元人民幣。去年底以來，民政部、工業和信息化部等接連出台文件，培育養老服務經營主體，目標是二○二七年形成包括老年用品在內的三個萬億級消費領域。

銀髮經濟走向產業落地。全國政協委員金李所在的南方科技大學正嘗試將人工智能、物聯網、新材料等技術融入養老場景，例如利用非接觸式傳感器分析預判健康風險、利用柔性外骨骼設備輔助康復訓練。他希望加強對銀髮科技工作的頂層設計，推動關鍵技術走向「可靠、可評估、可監管」。

港區全國人大代表徐莉提出破除就業年齡歧視、完善社保銜接、發展銀髮教育，由政府引導，推動市場運作、社會參與、家庭支持，激發老有所為，讓長者成為經濟的參與者。

粵港澳大灣區正探索跨境養老。但港區全國政協委員、香港工聯會理事長黃國指出，目前約十萬長居廣東省的港人中，有不少長者因缺乏監護人，難以入住養老院，甚至面臨後事難辦的問題。他建議資助香港慈善機構在大灣區內地城市設立服務中心，提供跨境養老服務和保障。

銀髮經濟東風已至，從智慧養老、跨境養老，到老年文旅、保險理財，都需要上下游協同，讓「老有所養」與「老有所為」同步實現。