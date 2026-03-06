政策送暖…京滬樓市 小陽春行情可期

在政策暖風吹拂下，大陸最有風向標意義的兩個超大城市房地產市場—北京和上海樓市近期均出現積極信號。業內認為，京滬樓市「小陽春」可期。

中新社報導，二月二十五日，上海推出樓市新政「滬七條」，從限購調整、信貸支持、稅費減免等多個維度優化購房政策。新政落地的首周，上海樓市出現積極變化。中指研究院上海數據總經理張文靜表示，根據上海市二手房網簽數據，新政落地首周（二月二十五日至三月三日）市場迅速回暖，當周日均成交套數達六八五套，周末單日成交峰值達到一○一三套。

新政後的上海樓市不僅迅速擺脫了假期低成交態勢，其交易熱度還超越了節前水平。這表明，本輪政策有效激發了購房需求，尤其是對二手房市場提振作用顯著，市場信心較快恢復。

相比之下，上海新房市場因供應節奏影響，數據表現略有滯後，但成交結構波動已顯現出政策對核心區域的信心提振。中指研究院預計，隨著三月供應逐步恢復，政策效應釋放，上海樓市「小陽春」行情值得期待。

北京樓市出現多點回暖態勢。二○二五年十二月二十四日，北京發布樓市新政，優化調整了限購、房貸等政策，如今政策落地已逾兩月。據北京鏈家研究院統計，二○二六年一至二月，北京市二手住宅網簽規模超二點三萬套，高出近十年同期平均網簽規模兩千餘套，市場交易熱度高。

房價也有所回升。北京鏈家研究院院長高原指出，今年以來，北京二手住房套均總價上漲近十萬元人民幣，一至二月漲幅近百分之二點四。剔除交易結構影響後，二手房價格指數上行亦接近百分之二。從區域來看，北京房山、順義、昌平、大興等平原新城多點地區和北京城市副中心市場量價表現較為活躍。依據既往規律，預計進入二季度後，交易熱度將向主城區傳導。

高原指出，當前北京樓市需求側相對活躍，今年一至二月新增客源同比超三成，而供給側存在節點性供給偏緊現象，市場供求關係總體穩定，一季度市場活躍具有充分的供求支撐，北京樓市一季度整體較為活躍。