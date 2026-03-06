聽新聞
0:00 / 0:00

政策送暖…京滬樓市 小陽春行情可期

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸各地放寬住房限購措施，上海樓市迎來「小陽春」。圖為陝西西安北郊的住宅樓群。（中新社）
大陸各地放寬住房限購措施，上海樓市迎來「小陽春」。圖為陝西西安北郊的住宅樓群。（中新社）

在政策暖風吹拂下，大陸最有風向標意義的兩個超大城市房地產市場—北京上海樓市近期均出現積極信號。業內認為，京滬樓市「小陽春」可期。

中新社報導，二月二十五日，上海推出樓市新政「滬七條」，從限購調整、信貸支持、稅費減免等多個維度優化購房政策。新政落地的首周，上海樓市出現積極變化。中指研究院上海數據總經理張文靜表示，根據上海市二手房網簽數據，新政落地首周（二月二十五日至三月三日）市場迅速回暖，當周日均成交套數達六八五套，周末單日成交峰值達到一○一三套。

新政後的上海樓市不僅迅速擺脫了假期低成交態勢，其交易熱度還超越了節前水平。這表明，本輪政策有效激發了購房需求，尤其是對二手房市場提振作用顯著，市場信心較快恢復。 　　

相比之下，上海新房市場因供應節奏影響，數據表現略有滯後，但成交結構波動已顯現出政策對核心區域的信心提振。中指研究院預計，隨著三月供應逐步恢復，政策效應釋放，上海樓市「小陽春」行情值得期待。

北京樓市出現多點回暖態勢。二○二五年十二月二十四日，北京發布樓市新政，優化調整了限購、房貸等政策，如今政策落地已逾兩月。據北京鏈家研究院統計，二○二六年一至二月，北京市二手住宅網簽規模超二點三萬套，高出近十年同期平均網簽規模兩千餘套，市場交易熱度高。

房價也有所回升。北京鏈家研究院院長高原指出，今年以來，北京二手住房套均總價上漲近十萬元人民幣，一至二月漲幅近百分之二點四。剔除交易結構影響後，二手房價格指數上行亦接近百分之二。從區域來看，北京房山、順義、昌平、大興等平原新城多點地區和北京城市副中心市場量價表現較為活躍。依據既往規律，預計進入二季度後，交易熱度將向主城區傳導。　

高原指出，當前北京樓市需求側相對活躍，今年一至二月新增客源同比超三成，而供給側存在節點性供給偏緊現象，市場供求關係總體穩定，一季度市場活躍具有充分的供求支撐，北京樓市一季度整體較為活躍。

北京 上海

延伸閱讀

國際動盪 陸銀行收緊黃金風控

港私人住宅售價指數 8連漲

房市指標…廣州馬場地塊 拍賣金額創紀錄

「滬七條」救房市 限購大鬆綁

相關新聞

35年最低 陸GDP目標成長4.5至5%

大陸國務院總理李強昨天在十四屆全國人大四次會議做政府工作報告，將今年國內生產總值（ＧＤＰ）增長目標設定在百分之四點五至百分之五，這是自一九九一年以來、近三十五年設定的最低增長目標。分析指出，這釋出經濟重質而非量的轉向訊號，並為後續政策留有空間。

化工產品行情漲不停

隨著美國、以色列與伊朗衝突升級，荷莫茲海峽航運受阻，帶動大陸化工品行情，甲醇、塑膠、聚丙烯、乙二醇等期貨近期紛紛大漲。分析人士指出，中東為全球重要甲醇供應地，航運受阻推升成本與供給不確定性，帶動市場短期價格上行。

政策送暖…京滬樓市 小陽春行情可期

在政策暖風吹拂下，大陸最有風向標意義的兩個超大城市房地產市場—北京和上海樓市近期均出現積極信號。業內認為，京滬樓市「小陽春」可期。

東南亞採購商大增 華交會訂單逾20億美元

為期四天的第三十四屆華東進出口商品交易會（以下簡稱華交會）四日在上海閉幕，共實現意向訂單金額二十一點九五億美元，同比增長百分之五點○五。與上一屆相比，本屆華交會境內外採購商明顯增長，東南亞地區採購商增幅尤其明顯。 　中新社報導，由上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東省、南京市、寧波市九省市商務部門聯合主辦的華交會，是中國紡織服裝及輕工產品領域區域性的進出口貿易盛會，有中國外貿「新春第一展」之稱。

粵港澳大灣區 銀髮經濟藍海

大陸人口老齡化催生出潛力巨大的銀髮經濟。全國兩會期間，代表委員熱議，銀髮經濟正從國家戰略層面加速落地，成為擴內需、穩增長、惠民生的重要增長點，粵港澳大灣區憑藉互聯互通優勢，有望在跨境養老、銀髮產業等方面先行先試，開闢經濟新藍海。

長三角鐵路 中歐班列增逾2成

中國鐵路上海局集團有限公司五日發布消息，今年前兩個月，長三角鐵路中歐（中亞）班列開行數量強勁增長，累計發運五二五列、五點五萬標箱，同比增長均超百分之二十。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。