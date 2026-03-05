解讀今年大陸政府工作報告 學者：仍靠超長期國債策略救財政
大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，國務院總理李強在政府工作報告中提到，擬發行超長期特別國債人民幣1.3兆元，持續支持「兩重」建設、「兩新」工作等措施。不過中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣認為，今年的政府工作報告與去年的大致相同，依然是超長期國債的策略救財政。
他表示，尤其是擬發行超長期特別國債人民幣1.3兆元與去年相同，財政方面，並未如預期般加大力度，仍維持現狀。此外該報告顯示仍是依賴結構性政策工具，強調生產面遠超過消費面，消費部分仍有待加強。
王國臣指出，先前一些國際投行預測錯誤，以為今年超長期國債將增加人民幣4,000億，地方債務也會增加人民幣4,000億。實際上對比今年報告，可發現維持與去年相同水平，這也符合大陸政府和中共中央經濟工作會議的指示。
其次報告提到，準備金應用於貸款替代，準備金率上限為0.2%、降準上限是0.5%、降準上限是0.5%，但更多會應用結構型貨幣政策工具，預估在政策不那麼有利的情況下，經濟將面臨更大挑戰。
他認為，去年起大陸以政策持續鼓勵消費，但實際效果似乎不明顯。今年的政府工作報告提及增加社保、鼓勵消費，可能會推出刺激措施，與此前政策相似。近期再次強調增加需求測試，推動消費端改革，如發放信貸或調整社保，仍以擴大生產為核心，生產後再促使民眾購買。
王國臣指出，報告裡強調生產面遠超過消費面，消費部分仍有待加強，約有一半內容涉及生產性服務業，與去年相似。從民營企業的工作報告來看，預測基本準確。至於報告裡的經濟五大篇章，仍強調「供給側改革」而非需求端。唯一亮點是「一次性修復信用分數」，幫助消費者恢復信用，但這並非根本解決之道。
他提到，政府提到風險管理，最荒謬的是保障房建設，城中村改造與地方政府隔年執行，財政收購後轉為保障房，其實還不如直接購買更為便捷。目前透過財政購買存量房，轉為社會住宅，但財政壓力加大。國家發起債務管理，國有大型銀行資本支持。
王國臣表示，政府工作報告反映習近平的思路，即加速科技自主，若科技成功，將有能力償還債務。理想情況下，科技發展能帶動經濟復甦，但目前仍需觀察科技是否真正起效。科技產業只能帶動部分領域，傳統產業依然重要。
他認為，報告中提及房地產調控，假設過去有人民幣100元投資於地產，現在則是轉向高科技領域，但轉換不完全會造成部分資金流失。即使高科技投資與固定資產投資同步，政府投資占比高，但仍會導致高科技資金不足。
