因應中東衝突 路透：北京敦促大陸煉油企業暫停燃料出口

中東戰火蔓延，恐引爆新一波能源危機。路透5日引述數名行業及貿易知情人士透露，因中東衝突導致煉油廠產量下降，大陸官方已敦促企業暫停簽署新的成品油出口合同，並儘量取消已承諾的發貨來引對這波變化。

消息人士稱，該要求不適用於國際航班的航空燃油補給、保稅加油以及對香港和澳門的供應。大陸國家發改委對此事未回應置評。

中國是亞洲最大的燃料出口國之一，出口下降可能加劇亞洲燃料供應緊張，從而進一步推高煉油利潤率。倫敦證券交易所集團（LSEG）5日公布的定價數據顯示，柴油加工利潤率徘徊在3年來高位，接近每桶49美元；航空燃油裂解價差則超過每桶55美元。

消息人士也補充說，由於3月的大部分出口計畫已底定，且很難召回貨物，預計新的政府通知將從4月開始削減出口；多位消息人士稱，預計3月汽油、柴油和航空燃油的出口總量將與先前行業估計的約380萬噸保持穩定。

LSEG的船舶追蹤數據顯示，本月至今已運出約7萬噸航空燃油、3.5萬噸柴油和3.5萬噸汽油。