陸科技部長：中國晶片攻關取得新突破 基礎研究經費占比「首次破7」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸科技部部長陰和俊表示，中國晶片攻關取得新突破。（新華社）
大陸科技部部長陰和俊5日表示，中國晶片攻關取得新突破。中國科技事業快速發展，科技實力躍上新台階，創新指數排名上升至全球第10。2025年，全社會研發投入超過3.92兆元人民幣（單位下同），強度達到2.8%。基礎研究投入接近2,800億元，占比達7.08%，首次破7，創歷史新高。

據新華社，陰和俊5日在人民大會堂「部長通道」表示，大陸人形機器人大放異彩，在央視春節晚會上，從去年的扭秧歌、轉手絹到今年的翻跟頭、演小品，十八般武藝競相展示；開源大模型領跑全球，晶片攻關取得新突破，創新藥迅猛地發展。

陰和俊表示，大陸科技創新要瞄準產業需求，擺脫過去「先有成果後轉化」的慣性思維，加快推動形成科技創新和產業創新一體謀劃、一體部署、一體推動的格局，打通從「科技強」到「產業強、經濟強、國家強」的通道。

基於此，陰和俊表示，一要強化高質量科技供給，抓緊部署實施一批國家重大科技項目，為產業發展提供更強有力的科技支撐；二要強化企業科技創新的主體地位，加快培育壯大科技領軍企業，要把更多的創新資源向企業集聚，要支持企業主導產學研融通創新，要支持企業牽頭組建創新聯合體，來承接更多攻關任務；三要進一步促進科技成果高效轉化應用，要讓更多的新技術、新產品有應用的場景；四要支持地方先行先試，引導其立足各地資源稟賦，鍛造創新長板和特色產業。

陸工信部長李樂成：堅持AI為人所用、為人服務、為人所控

大陸政府報告揭露 今年培育發展「這5樣」未來產業

陸擴內需 拚技術自主

談AI與機器人熱 婁勤儉：十五五將加強原始創新與關鍵核心技術攻關

大陸政府報告揭露 今年培育發展「這5樣」未來產業

大陸全國兩會對於今年政府工作任務布署，將著力強大國內市場，堅持內需主導，統籌促消費和擴投資。加緊培育壯大新動能。大陸國務院總理李強5日上午的政府工作報告中提到，將著力發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業。

因應中東衝突 路透：北京敦促大陸煉油企業暫停燃料出口

中東戰火蔓延，恐引爆新一波能源危機。路透5日引述數名行業及貿易知情人士透露，因中東衝突導致煉油廠產量下降，大陸官方已敦促企業暫停簽署新的成品油出口合同，並儘量取消已承諾的發貨來引對這波變化。

馬雲、阿里管理層罕見齊聚 外界解讀：AI成發展最核心

阿里巴巴創辦人馬雲與阿里、螞蟻的核心管理層日前赴杭州雲谷學校，與校長和教職人員交流；這是核心管理層罕見地全部聚集，被外界解讀為阿里系在AI競爭白熱化階段，將AI置於公司發展的最核心位置，並高度重視AI時代的人才培養與教育基礎。

陸工信部長李樂成：堅持AI為人所用、為人服務、為人所控

首度亮相兩會「部長通道」的大陸工信部部長長李樂成，5日在十四屆全國人大四次會議首場「部長通道」上表示，今年大陸工信部將大力推動人工智慧（AI）和製造業雙向奔赴，堅持AI為人所用。在「反內捲」議題上，則強調鞏固深化前期「反內捲」成果，加強產能監測預警和綜合治理。

陸政府工作報告：今年將實施「更積極」財政政策 落實過緊日子

大陸全國人大5日上午開幕，國務院總理李強進行政府工作報告中。報告中他提到，將繼續實施更積極的財政政策。今年赤字率擬按4%左右安排，赤字規模5.89兆元人民幣、比上年增加2,300億元。同時將實施適度寬鬆的貨幣政策，維持人民幣在合理均衡水準。堅決落實過緊日子。

