聽新聞
0:00 / 0:00
陸科技部長：中國晶片攻關取得新突破 基礎研究經費占比「首次破7」
大陸科技部部長陰和俊5日表示，中國晶片攻關取得新突破。中國科技事業快速發展，科技實力躍上新台階，創新指數排名上升至全球第10。2025年，全社會研發投入超過3.92兆元人民幣（單位下同），強度達到2.8%。基礎研究投入接近2,800億元，占比達7.08%，首次破7，創歷史新高。
據新華社，陰和俊5日在人民大會堂「部長通道」表示，大陸人形機器人大放異彩，在央視春節晚會上，從去年的扭秧歌、轉手絹到今年的翻跟頭、演小品，十八般武藝競相展示；開源大模型領跑全球，晶片攻關取得新突破，創新藥迅猛地發展。
陰和俊表示，大陸科技創新要瞄準產業需求，擺脫過去「先有成果後轉化」的慣性思維，加快推動形成科技創新和產業創新一體謀劃、一體部署、一體推動的格局，打通從「科技強」到「產業強、經濟強、國家強」的通道。
基於此，陰和俊表示，一要強化高質量科技供給，抓緊部署實施一批國家重大科技項目，為產業發展提供更強有力的科技支撐；二要強化企業科技創新的主體地位，加快培育壯大科技領軍企業，要把更多的創新資源向企業集聚，要支持企業主導產學研融通創新，要支持企業牽頭組建創新聯合體，來承接更多攻關任務；三要進一步促進科技成果高效轉化應用，要讓更多的新技術、新產品有應用的場景；四要支持地方先行先試，引導其立足各地資源稟賦，鍛造創新長板和特色產業。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。