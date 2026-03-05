陸工信部長李樂成：堅持AI為人所用、為人服務、為人所控

首度亮相兩會「部長通道」的大陸工信部部長長李樂成，5日在十四屆全國人大四次會議首場「部長通道」上表示，今年大陸工信部將大力推動人工智慧（AI）和製造業雙向奔赴，堅持AI為人所用。在「反內捲」議題上，則強調鞏固深化前期「反內捲」成果，加強產能監測預警和綜合治理。

李樂成表示，要努力推動AI電腦、AI手機、智能家居，更好滿足人民群眾對美好生活的需求；要全力推進新一代人工智能產品的攻關和迭代更新，包括腦機接口、自動駕駛汽車、機器人，推動科技攻關、技術迭代；大力支持發展智能農業機械、智能醫療器械，讓更多智能產品滿足各行各業各領域的需要。

談及近期最火熱的AI議題，在AI產業發展當中一定要統籌發展和安全，「堅持AI為人所用、為人服務、為人所控」。他強調，要堅持AI的國際合作開放共享，要團結世界各國的朋友們一起共同的探討，取得更廣泛共識的AI的治理框架和規則，讓AI這個產品更好造福人類，成為全球共同的公共產品。

在反內捲議題上，李樂成稱，堅持依法治理、行業自律，加強標準引領，加強質量安全監管，同時圍繞全國統一大市場建設，加強產能監測預警和綜合治理，努力通過各方的系統作為打造預期更好的市場化、法制化、國際化的營商環境。

李樂成為二十屆中央委員。2021年10月任遼寧省委副書記、省政府黨組書記、副省長、代理省長，2022年1月當選為遼寧省省長。去年4月起任大陸工信部部長。