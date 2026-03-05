陸政府工作報告：今年將實施「更積極」財政政策 落實過緊日子

大陸全國人大5日上午開幕，國務院總理李強進行政府工作報告中。報告中他提到，將繼續實施更積極的財政政策。今年赤字率擬按4%左右安排，赤字規模5.89兆元人民幣、比上年增加2,300億元。同時將實施適度寬鬆的貨幣政策，維持人民幣在合理均衡水準。堅決落實過緊日子。

報告中也提到，一般公共預算支出規模將首度達到30兆元、比上年增加約1.27兆元。擬發行超長期特別國債1.3兆元，持續支持「兩重」建設、「兩新」工作等。擬發行特別國債3,000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。擬安排地方政府專款債券4.4兆元，完善專案債券項目負面清單管理和自審自發試點，重點支持建設重大項目、置換隱性債務、消化政府拖欠帳款等。

其中，今年財政支出繼續保持相當規模，要持續用力優化支出結構，更加注重支持提振消費、投資於人、保障民生等方面，提高財政資金使用效益。中央財政增加對地方財力性轉移支付規模，進行整合統籌使用轉移支付資金試辦，增強地方自主財力及統籌能力。壓實分級保障主體責任，兜牢基層「三保」底線。

報告中強調，各級政府要更好「當家理財」，建立健全增收節支機制，積極盤活利用存量資源資產，嚴肅財經紀律，強化預算約束，嚴控一般支出，堅決落實過緊日子的要求，務必把省下來的每一分錢都用到發展的關鍵點、群眾的急需處。

另外，政府工作報告中也指出，將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。把促進經濟穩定成長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降準降息等多種政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供給增加長同經濟成長、物價總水準預期目標相符。優化創新結構性貨幣政策工具，適當增加規模，完善實施方式。暢通貨幣政策傳導機制，充分發揮資料要素、智慧財產權等無形資產作用，強化考核評估、融資擔保、風險補償等支持措施，引導金融機構加力支持擴大內需、科技創新、中小微型企業等重點領域。

同時，要規範信貸市場經營行為，降低融資中間費用，促進社會綜合融資成本低位運行。維持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定；強化改革措施與宏觀政策協同。推動高品質發展，既要政策給力，也改革發力。要用改革的辦法打通經濟循環的卡點堵點，將政策效果轉化為經濟內生成長動能。

報告中也指出，要增強宏觀政策取向一致性和有效性，將各類經濟政策和非經濟政策、存量政策和增量政策納入宏觀政策取向一致性評估。使各類政策措施同向發力、形成合力。加強財政、金融、就業、產業等政策協同，深入挖掘政策結合點，創新實施工具，持續放大「組合拳」效應，健全預期管理機制，提振社會信心。