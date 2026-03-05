快訊

陸兩會政府工作報告 李強：著力穩房地產市場 控增量去庫存

聯合報／記者賴錦宏／即時報導
大陸十四屆全國人大四次會議5日上午在北京人民大會堂開幕，國務院總理李強作政府工作報告。（中新社）
大陸全國人大5日上午開幕，國務院總理李強進行政府工作報告。大陸李強在政府工作報告中提到，要著力穩定房地產市場，要「因城施策」；要積極有序化解地方政府債務風險，積極穩妥化解金融領域風險。此外，還要加大打擊電訊網路詐騙力度。

李強在報告中表示，著力穩定房地產市場。因城施策控增量、去庫存、優供給，探索多管道盤活存量商品房，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等；深化住房公積金制度改革；優化保障性住房供給，加快危舊房改造。有序推動安全舒適綠色智慧的「好房子」建設，實施房屋品質提升工程和物業服務質量提升行動。進一步發揮「保交房」的白名單制度作用，防範債務違約風險。深入推進房地產發展新模式的基礎制度和配套政策建設。

李強也提到，要積極有序化解地方政府債務風險。支持各地用足用好政策，加快化解隱性債務風險，嚴防虛假化債，堅決把遏制違規新增隱性債務作為鐵的紀律；加大金融、財政支持力度，優化債務重組和置換辦法，多措並舉化解地方政府融資平台經營性債務風險，分類有序推動改革轉型。優化債務監測考核指標，構建統一的政府債務管理長效機制。

報告中他也提到，要積極穩妥化解金融領域風險。充實地方中小金融機構風險處置資源和手段。堅持市場化法治化原則，有序推進高風險機構處置；多管道加大資本補充力度，穩妥處置金融機構不良資產。加強金融監管協同，防範打擊非法金融活動。強化金融風險監測預警和早期糾正，提高風險源頭防控能力。

他也稱，要維護國家安全和社會穩定。全面貫徹總體國家安全觀，健全國家安全體系，加強重點領域國家安全能力建設。

在政府報告中，他也指出要嚴格食品、藥品、重點工業產品、特種設備等安全監管；堅持和發展新時代「楓橋經驗」。深化社會治安整體防控體系和能力建設，健全掃黑除惡常態化機制；加大預防和打擊電訊網路詐騙、毒品犯罪等力度，建設更高水平的平安中國。

大陸政府報告揭露 今年培育發展「這5樣」未來產業

中共軍費今年破人民幣1.9兆元 增長7%

大陸政府工作報告 陸總理李強：堅決反對霸權主義、維護國際公平正義

大陸總理李強政府工作報告：堅決打擊台獨、共同弘揚中華文化

大陸政府報告揭露 今年培育發展「這5樣」未來產業

大陸全國兩會對於今年政府工作任務布署，將著力強大國內市場，堅持內需主導，統籌促消費和擴投資。加緊培育壯大新動能。大陸國務院總理李強5日上午的政府工作報告中提到，將著力發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業。

陸工信部長李樂成：堅持AI為人所用、為人服務、為人所控

首度亮相兩會「部長通道」的大陸工信部部長長李樂成，5日在十四屆全國人大四次會議首場「部長通道」上表示，今年大陸工信部將大力推動人工智慧（AI）和製造業雙向奔赴，堅持AI為人所用。在「反內捲」議題上，則強調鞏固深化前期「反內捲」成果，加強產能監測預警和綜合治理。

陸政府工作報告：今年將實施「更積極」財政政策 落實過緊日子

大陸全國人大5日上午開幕，國務院總理李強進行政府工作報告中。報告中他提到，將繼續實施更積極的財政政策。今年赤字率擬按4%左右安排，赤字規模5.89兆元人民幣、比上年增加2,300億元。同時將實施適度寬鬆的貨幣政策，維持人民幣在合理均衡水準。堅決落實過緊日子。

陸兩會政府工作報告 李強：著力穩房地產市場 控增量去庫存

大陸全國人大5日上午開幕，國務院總理李強進行政府工作報告。大陸李強在政府工作報告中提到，要著力穩定房地產市場，要「因城施策」；要積極有序化解地方政府債務風險，積極穩妥化解金融領域風險。此外，還要加大打擊電訊網路詐騙力度。

2026年目標訂了！大陸今年經濟增長率4.5-5%左右

大陸國務院總理李強5日上午在中共十四屆全國人大四次會議進行作政府工作報告時提出，中國大陸今年發展主要預期目標為：國內生產總值（GDP）增長4.5-5%左右；赤字率擬按4%安排；居民消費價格（CPI）漲幅2%左右，李強主要是為十五五開局改革留出空間。這符合此前市場與學界預期。

李強政府工作報告 將今年經濟增長目標設為4.5%至5%

大陸十四屆全國人大四次會議將於今（5）日上午9時在北京人民大會堂開幕，大陸國務院總理李強將作政府工作報告。關於今年經濟工作，報告提到，今年發展主要預期目標是：經濟增長4.5%—5%，在實際工作中努力爭取更好結果。

