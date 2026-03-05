陸兩會政府工作報告 李強：著力穩房地產市場 控增量去庫存

大陸全國人大5日上午開幕，國務院總理李強進行政府工作報告。大陸李強在政府工作報告中提到，要著力穩定房地產市場，要「因城施策」；要積極有序化解地方政府債務風險，積極穩妥化解金融領域風險。此外，還要加大打擊電訊網路詐騙力度。

李強在報告中表示，著力穩定房地產市場。因城施策控增量、去庫存、優供給，探索多管道盤活存量商品房，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等；深化住房公積金制度改革；優化保障性住房供給，加快危舊房改造。有序推動安全舒適綠色智慧的「好房子」建設，實施房屋品質提升工程和物業服務質量提升行動。進一步發揮「保交房」的白名單制度作用，防範債務違約風險。深入推進房地產發展新模式的基礎制度和配套政策建設。

李強也提到，要積極有序化解地方政府債務風險。支持各地用足用好政策，加快化解隱性債務風險，嚴防虛假化債，堅決把遏制違規新增隱性債務作為鐵的紀律；加大金融、財政支持力度，優化債務重組和置換辦法，多措並舉化解地方政府融資平台經營性債務風險，分類有序推動改革轉型。優化債務監測考核指標，構建統一的政府債務管理長效機制。

報告中他也提到，要積極穩妥化解金融領域風險。充實地方中小金融機構風險處置資源和手段。堅持市場化法治化原則，有序推進高風險機構處置；多管道加大資本補充力度，穩妥處置金融機構不良資產。加強金融監管協同，防範打擊非法金融活動。強化金融風險監測預警和早期糾正，提高風險源頭防控能力。

他也稱，要維護國家安全和社會穩定。全面貫徹總體國家安全觀，健全國家安全體系，加強重點領域國家安全能力建設。

在政府報告中，他也指出要嚴格食品、藥品、重點工業產品、特種設備等安全監管；堅持和發展新時代「楓橋經驗」。深化社會治安整體防控體系和能力建設，健全掃黑除惡常態化機制；加大預防和打擊電訊網路詐騙、毒品犯罪等力度，建設更高水平的平安中國。